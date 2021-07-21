Астролог назвала лучших бабушек по знаку зодиака

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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. В честь предстоящего Дня великолепной бабушки (23 июля) выясняем с астрологом, кто из знаков зодиака бесконечно балует своих внуков, а кто относится очень даже строго и критично.

Овен

С бабулей-Овном приходится очень несладко. Она любит контролировать все и всех, постоянно загружает внуков чем-то, на ее взгляд, полезным и требует результата. При этом чрезвычайно обидчива и может дать подзатыльник, если внучек решил перечить бабуле. Зато именно Овны часто балуют внучат дорогими подарками.

Телец

Бабушка-Телец — душка, которая легко может взять на себя часть воспитания внучат. Но не все! У нее есть своя жизнь. Всегда накормит и напоит своих наследников и напоследок даст денежку втихаря от мамы. Иногда такая бабуля входит в раж и давит авторитетом, но недолго.

Близнецы

Бабушка-Близнецы — женщина свободолюбивая и с внуками общается, когда у нее есть настроение. Тогда она балагурит, смеется, рассказывает истории, помогает с уроками. А потом наступает время, когда ей вообще не до вас. Придете в гости, когда пригласит. Иначе даже дверь не откроет.

Рак Раки — бабули классические: стол ломится от пирогов, блинчиков, любых вкусностей, каких только пожелают ее внучата. Она так опекает и оберегает их, что иногда становится душно. Надо такую бабулю остановить и сказать: «Все будет хорошо!»

Лев

Львы любят успешных внуков. В детстве они смотрят, как внучата развиваются интеллектуально и физически, они должны уже тогда показывать результаты и быть лучше всех. Поэтому у Львов всегда есть любимчик, который всех переплюнул. Ему все подарки и внимание. Остальные просто внуки, но бабушка-Лев их тоже любит.

Дева

Бабушка -Дева — находка для молодых родителей. Она спокойно остается с внуками, у нее все под контролем, по правилам. Ваше дитя никогда с ней не упадет с качелей и не наестся песка. Оно будет вовремя покормлено, уложено спать, вылечено, чисто одето, уроки будут сделаны, а ребенок, хочет он того или нет, станет круглым отличником.

Весы

Бабуля-Весы не любит давить на внучат, они для нее отрада. Главное, чему она старается научить, — быть хорошими, добрыми людьми. Она показывает наглядно, как выходить из конфликтов достойно и получать все без истерик. Весы хотят, чтобы внуки были начитанными, разбирались в искусстве, и прививают им хороший вкус.

Скорпион

Скорпионы странные бабушки, не такие, как у всех. Очень строгие, требовательные, подозревающие своих внуков в проступках и шалостях. Все потому, что Скорпионы-бабушки хотят оградить внуков от ошибок, но выглядит это частенько, как наказание. Что касается поощрений, то такие бабушки дарят подарки, исключительно полезные для ума.

Стрелец

Стрельцов мало волнуют маленькие внуки, они им становятся интересны в подростковом возрасте. С ними можно пойти в поход, поехать на море, полетать на воздушном шаре. На пеленки и сопли Стрельцы не подпишутся, жизнь слишком коротка, и провести ее они намерены ярко до последнего вздоха.

Козерог

Козероги — бабушки серьезные, практичные и стараются воспитать во внуках прежде всего ответственность за свои поступки. Они отлично справляются с воспитанием и школьными заданиями внуков. У Козерогов все просто: сделал хорошо — получи похвалу, сделал плохо — будет нагоняй. Развести их на сантименты непросто.

Водолей

Бабушки-Водолеи любят открывать своим внукам разнообразие мира и категорически против влияния на их характер и судьбу. Они уверены, что каждый проживет тот опыт, который нужен. Но в сложной ситуации почувствуют неладное, обязательно подстрахуют, поймут и защитят от всего.

Рыбы

Бабушки-Рыбы очень чувствительные и тонкие натуры. Они любят своих внуков по-своему — им нужно безоговорочное внимание, и если вдруг что-то идет не так — обида случится несусветная. Поэтому с Рыбами проще поговорить пару часов, чем потом замаливать свои грехи неделями.

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Анна, 48 лет, Лев, родилась в г. Златоусте:

— Хотела бы узнать, каких мне ждать изменений в личной жизни и на работе в ближайшее время?

— Анна, что касается работы, сейчас не самый простой период, будут и недоброжелатели, и сложные ситуации. Придется посвятить много времени разбору документов. Возможен хороший прирост в материальном плане. Обстоятельства часто будут на вас сильно давить, будет желание отгородиться от окружающих, но это временное явление. Самое важное в этом году — личная жизнь. Произойдут кардинальные изменения в семье. Вы можете получить предложение выйти замуж. С новым партнером у вас есть шансы вновь стать мамой.

Максим, 13 лет, Рыбы, родился в г. Златоусте:

— Хотел бы определиться с профилем в школе, на кого учиться в будущем?

— Максим, у вас очень тонкая, чувствительная натура, которая требует сторонней поддержки для выбора в будущем своей профессии и стези в целом.

К сожалению, вас выбивает из колеи любая неудача, и из-за этого вы будете достаточно долго определяться со сферой работы и своей реализации. У вас гибкий ум, и интересы могут быть связаны с изучением истории человечества, философией. У вас есть предрасположенность к научным изысканиям. Что вас точно увлечет — постоянные путешествия и изучение разных культур.