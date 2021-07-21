Российские конструкторы поставили шах и мат скептикам

Инженер-конструктор первой категории отделения прочности ПАО «Корпорация «Иркут» Надежда Хлебунова встречает посетителей наземной экспозиции пассажирского среднемагистрального самолета МС-21–300 / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Второй день работы Международного авиакосмического салона МАКС-2021 в подмосковном городе Жуковском собрал участников из более чем 50 стран.

Участники продемонстрировали достижения в области авиапрома, обменялись опытом и подписали многочисленные контракты и соглашения о сотрудничестве. А главным событием дня стала демонстрация нового российского легкого тактического истребителя. Новейший российский боевой самолет представлен государственной корпорацией «Ростех». В числе первых с новой машиной познакомился президент России Владимир Путин. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Олег Слюсарь подчеркнул, что представленный президенту образец нового самолета поднимется в воздух уже через два года.

— Самолет обладает дальностью полета более 2800 километров, способен развивать скорость свыше 2 тысяч километров в час, а его боевая нагрузка достигает 7400 килограммов. Истребитель может нести до пяти ракет класса «воздух — воздух», эффективно бороться с численно превосходящим противником, обнаруживать и уничтожать самолеты пятого поколения в дальнем и ближнем бою, — отметил в беседе с журналистами Слюсарь.

Новый истребитель будет интересен иностранным заказчикам, поскольку открытая архитектура конструкции позволяет настроить машину под особенности вооруженных сил каждой страны. Увидеть его можно в отдельном павильоне, который легко найти по крупной, хорошо читаемой надписи Chekmate, то есть «шах и мат». Так решено было назвать новый самолет. И это представляется хорошим ответом тем скептикам, которые не верили в отечественный авиапром.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Другими значимыми новинками стали два пассажирских самолета — МС-21–310 и Ил-114–300. К этим самолетам, представленным на наземной экспозиции, сразу выстроилась очередь из представителей авиакомпаний, желающих лично ознакомиться с ними.

— На земле гости видят МС-21–300, который отличается от новинки МС-21–310 только двигателями. В конструкции салона особое внимание было уделено комфорту пассажиров. Проход между рядами сидений стал шире. При этом вместимость салона останется на уровне аналогов, — рассказала журналистам инженер-конструктор Надежда Хлебунова.

Ажиотаж наблюдался и у нового вертолета Ми-171А3. Его потенциальные покупатели — представители добывающих компаний. Машина адаптирована для работы в береговой зоне при разведке шельфовых месторождений углеводородов. Таких аппаратов до сих пор недостает.

Одна из компаний, расположенных на территории столицы, представила проект беспилотного летательного аппарата «Орион». Аэродинамика планера позволяет достигать уникальных показателей по дальности и продолжительности полетов. Дрон, как называют свою машину разработчики, способен нести полезную нагрузку для мирных и военных целей, например, авиабомбы или ракеты авиационного управляемого ракетного комплекса «Вихрь».

Над павильонами и наземной экспозицией вскоре заревели моторы самолетов и вертолетов. В летной программе будет задействовано около 80 машин. Публика с неподдельным интересом рассматривала образцы новой техники от российских разработчиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Шойгу, министр обороны РФ:

— МАКС — одна из ведущих площадок для демонстрации новейших достижений российских и зарубежных авиапромышленников. Здесь заключаются взаимовыгодные контракты, развивается сотрудничество в военно-технической сфере. На форуме можно ознакомиться с достижениями предприятий отечественного ОПК в области авиатехники, космонавтики, противоракетной и противовоздушной обороны.