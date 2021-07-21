Университеты увеличивают количество мест

Студентка МГТУ «СТАНКИН» Александра Сиренко (слева) принимает документы у абитуриента Матвея Дубнина, который пришел с мамой Оксаной / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Приемная кампания в столичных университетах подходит к концу. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о ее промежуточных итогах и том, какие новые направления обучения стали доступны для абитуриентов.

В приемной комиссии МГТУ «СТАНКИН» достаточно многолюдно. Несмотря на то что документы можно подать онлайн, некоторые все же хотят прийти лично, чтобы послушать об университетской жизни. Узнать об этом из первых уст можно у студентов, которые проходят летнюю практику и принимают у абитуриентов документы.

В этом году в «СТАНКИНе» отмечают повышенный интерес к университету. В приемной комиссии это связывают с авторитетом вуза и появлением новых специальностей.

— Прежде чем открыть новое направление, мы изучаем рынок труда. Например, в этом году бакалавры могут поступить на специальность «технологические машины и оборудование». Оказалось, что специалистов в области гидравлики мало, хотя они нужны сфере, — отмечает заместитель ответственного секретаря приемной комиссии «СТАНКИНа» Антон Сидоров.

Наибольший спрос у вчерашних школьников традиционно вызывают IT-направления, робототехника и машиностроение. На последнее как раз хочет поступить Матвей Дубнин.

— Я подал документы на целевой набор. Это даст мне гарантию, что у меня будет работа по специальности после выпуска, — говорит он.

Многие вузы в этом году увеличили количество мест для поступления: в РУДН их число возросло до 2150, в МАИ — до 3690, а МГТУ имени Баумана — до 5716.

Нововведения есть и в МИФИ. Там впервые ведется набор на бюджетные места по специальности «экономическая безопасность». В прошлом году поступить на это направление можно было только на платной основе.

В Московском государственном университете пищевых производств приемная кампания тоже идет полным ходом. Абитуриенты подали уже пять тысяч заявлений.

— Это на треть больше, чем в прошлом году. Появились и новые профили, связанные с разработками дизайнерских решений для упаковки, управлением в фитнес-индустрии и другие, — отмечает проректор по учебно-воспитательной работе МГУПП Альбина Бикбулатова.

КСТАТИ

На будущий учебный год вузам выделили более 576 тысяч бюджетных мест. Бесплатно учиться смогут около 60 процентов абитуриентов. В этом году подать документы можно в пять вузов на несколько — от двух до десяти — направлений в каждом. А еще теперь в университетах нет второй волны зачисления. Остались только приоритетный и основной этапы.