Расплата близко. Долг погасят деньгами от продажи машины

Судебный пристав Иван Захаров и представитель АМПП Борис Резцов изымают иномарку за долги. Владелец машины не оплатил штрафы на сумму 415 тысяч рублей / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В среду, 21 июля, судебные приставы за долги по штрафам на сумму свыше 400 тысяч рублей изъяли у водителя дорогую иномарку. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал в рейде с правоохранителями.

У дома № 4 по улице Академика Пилюгина на юго-западе Москвы припаркован внедорожник иностранного производства. Его владелец зарегистрирован по другому адресу, но почему-то оставляет свою машину именно здесь.

Судебные приставы давно наблюдают за мужчиной. Сейчас в отношении москвича находится 81 исполнительное производство на общую сумму 415 тысяч рублей. Это значит, что виновный 81 раз нарушил закон. По большей части он не оплачивал парковку. Также в списке числятся нарушения Правил дорожного движения.

— По каждому из производств мы направляли уведомление по месту регистрации, что должник должен оплатить штраф, — рассказал судебный пристав — исполнитель по розыску младший лейтенант Иван Захаров. — Мы в каждом уведомлении разъясняли, какая ответственность его ожидает, но владелец иномарки до сих пор ни один штраф не оплатил.

Младший лейтенант добавил, что на виновного уже наложены санкции, например, запрет на выезд за границу. Но и эта мера оказалась неэффективной, особенно во время пандемии коронавируса.

— Поэтому было принято решение об аресте имущества, — разъяснил Захаров. — Для этого служба судебных приставов организовала совместный рейд с представителями «Московского паркинга».

Иван Захаров попросил двух прохожих быть понятыми при аресте машины. Он составил протокол. В это время к дому подъехал эвакуатор ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства». Сотрудник этой столичной службы Борис Резцов опечатал двери, ремнями закрепил колеса иномарки и погрузил ее с помощью крана на эвакуатор.

— Теперь машину увезут на специализированную стоянку, — объясняет Иван Захаров. — Должнику сообщат об этом, но если он в течение 10 суток не оплатит задолженность, то его автомобиль продадут на торгах. Часть вырученной после оформления сделки о купле-продаже суммы пойдет в счет погашения долга, а оставшиеся деньги вернут владельцу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Черкасов, начальник межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов № 3 ГУФССП России по городу Москве:

— Нашими сотрудниками постоянно проводятся совместные рейды с представителями «Московского паркинга» по выявлению транспортных средств, принадлежащих злостным неплательщикам штрафов. Подобное межведомственное взаимодействие положительно влияет на процессы. Должники все чаще начинают оплачивать задолженности по исполнительным производствам.