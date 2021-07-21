Психолог Виктория Дмитриева: Семья не критикует, а поддерживает и принимает

Фото: Из личного архива Виктории Дмитриевой

Мы продолжаем рубрику о блогерах и популярных сетевых деятелях. Наши герои анализируют и фиксируют происходящие перемены в политике, обществе, культуре и науке. Сегодня нашей гостьей стала социолог, семейный психолог Виктория Дмитриева. Аудитория ее блога в сети «Инстаграм» уверенно растет — и залог успеха здесь не только популярная тема саморазвития и счастливых семейных отношений, но и стилистика изложения — искренняя и без нравоучений.

До сих пор работа с психологом в нашей стране воспринимается как нечто чужеродное и второстепенное. Запись на терапию для целого ряда россиян по-прежнему сродни признанию собственной слабости, бессилия перед проблемой.

«Ну что я, сам не разберусь со своей семьей, еще деньги на психолога тратить!» — каждый из нас хоть раз слышал такое от знакомых.

— Виктория, что должно повернуться в сознании человека, чтобы он, не дожидаясь точки невозврата, обратился к психологу?

— Если бы все могли сами разобраться со своей семьей, статистика разводов в 50 процентов у нас бы не существовала. Это говорит о том, что как раз со своей семьей самому разобраться очень сложно, так как ты находишься внутри этой истории и не можешь посмотреть немножко со стороны, чтобы разрешить ту или иную ситуацию.

Чтобы что-то повернулось в сознании отдельного человека, важно сначала изменить ситуацию на уровне выше — государства, общества. То есть психологию важно популяризировать официально — не просто в пабликах «Инстаграма», а на системном, масштабном уровне. Например, ввести специальные уроки в школе, чтобы дети и родители понимали, что психология — наука ничем не хуже, чем литература или биология.

Тем более что она помогает прямо здесь и сейчас, в повседневной жизни, в общении с людьми, со своей семьей — а не «пригодится тебе через 10 лет, когда ты будешь поступать в институт».

Действительно, если брать страну в целом, то к психологам очень многие сейчас относятся скептически и заниматься гигиеной души не хотят. Но тенденция к тому, что психология становится более популярной, что люди начинают больше читать, слушать психологов — особенно в крупных городах — она есть. И могу сказать точно, что на данный момент клиентов, желающих попасть к психологу, больше, чем хороших компетентных психологов. И я думаю, что тенденция будет увеличиваться, и лет через пятьдесят это станет абсолютной нормой.

— Почему именно психология семейной жизни — основная сфера ваших интересов сегодня?

— Потому что я убеждена, что именно с этого все начинается. Все мы родом из своих семей, хороших ли, плохих, дружных или не очень — как деревья корнями уходят в землю, так и мы уходим корнями в свою семью. И то, как мы будем жить и развиваться, достигать или не достигать, становиться героями или посмешищем своей страны, во многом зависит от того, что было в нашей семье. Так же, как и наши дети, — все успехи, мотивация, школа обусловлены во многом именно ситуацией внутри семьи. Поэтому я считаю, что начинать нужно именно с психологии семейной жизни, детской психологии, взаимоотношений мужчины и женщины. Если у вас дома будет гармония, мир и покой, то очень возможно, что изучать другие аспекты психологии вам и не понадобится, потому что у вас будет огромный ресурс, крепкий тыл, чтобы двигаться по жизни успешно по всех направлениях.

— Вы приняли участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика» и стали победителем. Расскажите о своей мотивации — не буду скрывать, со стороны кажется, что в подобного рода конкурсах выигрывают лишь люди с определенным бэкграундом и связями.

— О мотивации сказать очень легко — я просто достаточно азартный человек, я обожаю конкурсы, где я могу поучаствовать и мне это ничего не стоит — я с любопытством в этом участвую. То есть первая мотивация была — интерес, желание проверить свои силы. Но когда я поняла, что прохожу — с удивлением даже для самой себя, потому что у меня тоже было ложное представление о том, что туда проходят люди исключительно с определенными связями — и когда я безо всяких связей прошла сначала в полуфинал, потом в финал, а потом победила — конечно, моя мотивация изменилась.

Это уже не просто любопытство, а желание на большом государственном уровне добиться родительского просвещения, чтобы психологическая поддержка молодым родителям и опытным родителям была нормой в нашей стране. Вот это любопытство и вылилось в миссию. Потому что у меня никогда не было цели просто занять кресло чиновника — во многом политическая карьера может мне дать больше ограничений, чем возможностей. Но победа в таком конкурсе для меня означает, что на высоком уровне о моих идеях услышали. На высоком уровне начинают говорить о родительском просвещении — вот это моя миссия.

Виктория Дмитриева позирует на фоне комплекса зданий «Москва-Сити» — одного из ее самых любимых мест в столице / Фото: Из личного архива Виктории Дмитриевой

— На ваш блог в «Инстаграме» подписаны больше полумиллиона человек. Как вы считаете, социальные сети сегодня могут считаться полноценной площадкой для просветительской деятельности?

— Наверное, если говорит честно и объективно, то все же нет. Потому что аудитория в соцсетях определенная, выборочная. Ну тот же «Инстаграм» — чтобы стать пользователем, у тебя должен быть смартфон, мобильный интернет или Wi-Fi, это все стоит денег. Подобные блага доступны далеко не всем. Есть категории граждан, которым не всегда на хлеб хватает. Но им тоже нужна психологическая поддержка и помощь, им тоже необходимо просвещение. Через «Инстаграм» и соцсети мы к ним не дойдем. Поэтому я считаю, что важно что-то менять на системном уровне, государственном, более масштабном.

Но пока этого нет — социальные сети помогают воздействовать хотя бы на часть общества. И это однозначно уже лучше, чем ничего.

— Что такое, по-вашему, ответственный блогер?

— То же самое, что и ответственный человек. Ответственный врач, ответственный учитель. То есть это тот, который умеет принимать решения, брать на себя ответственность за последствия этих решений, не валить вину на других, не обвинять погоду-природу-государство-соседей-родителей, а делать то, что ему самому по силам. А еще ответственный блогер — это тот, кто, подобно хорошему врачу, использует заповедь «не навреди». То есть информация, которую распространяют блогеры на свою аудиторию, должна быть экологичной, она не должна оскорб лять, унижать или вносить распри. Чтобы она скорее помогала, объединяла и давала силы.

— Про ответственность блогеров я заговорила не просто так — вес слова так называемых «инфлюэнсеров» сейчас очень велик. И иногда это тревожит — особенно когда контент становится пропагандой. Ответом на нее становятся разнообразные законодательные инициативы, к примеру, недавнее предложение запретить деструктивный контент в социальных сетях (пропаганда ранних сексуальных контактов, радикальный феминизм, пропаганда безопасности абортов, воинственные чайлд-фри и сексуальные меньшинства, призывы к участию подростков в политических акциях оппозиции). Как относитесь к подобным инициативам?

— С большим вопросом. Потому что нужно разобраться, что такое пропаганда и радикализм, кто будет это измерять, анализировать и отслеживать. К примеру, если женщина решила не брить подмышки — это радикальный феминизм или ее личный выбор? Или если женщина по каким-то причинам решила никогда не выходить замуж и зарабатывать на жизнь только сама — это радикальный феминизм или опять же личный выбор? К слову, я сама очень часто в своем блоге выставляю свои фотографии в купальнике, показываю, как я танцую, — при этом мой вес больше ста килограммов. И очень часто я получаю комментарии, что это пропаганда ожирения и нездорового образа жизни, хотя я просто показываю, как живу. Я не говорю, что все срочно толстейте, что худым быть плохо — я просто показываю, что я счастлива в своей жизни и не собираюсь на данный момент ничего менять. Но уже многие считают это пропагандой. Грань здесь очень тонка, есть большая опасность, что под одну гребенку будут чесать всех. Поэтому очень важно договориться — до принятия таких законов — что конкретно попадает под определение пропагандистского и радикального контента.

— Какой дополнительной поддержки не хватает семьям с детьми, чтобы демографическая яма осталась в прошлом и люди смело рожали много детей?

— Думаю, что здесь два главных вида поддержки — материальная и информационно-психологическая. Первое, многим людям просто не хватает денег, жилплощади, у них достаточно информации и просвещения — и они понимают, что если они в таких условиях будут заводить детей, то никому от этого хорошо не будет. Часть людей — у них все в порядке с деньгами и жильем, но им так тяжело справляться с собственными детьми, такие плохие отношения в семье, все идет к разводу, поэтому они говорят, что нет, какие дети, вы нам сколько материнских капиталов не выплачивайте, мы больше никого рожать не будем, нам бы с тем что есть справиться, мне бы с мужем как-то отношения наладить, какие дети. То есть, на мой взгляд, это деньги и знания. И если у наших семей будут адекватные материальные условия — причем я не говорю, что для этого нужны какие-то колоссальные деньги, но достойная материальная база плюс знания о том, как выстраивать и поддерживать отношения в семье, как проходить семейные кризисы — тогда мы точно сможем преодолеть демографическую яму.

— Что такое вообще адекватный родитель?

— Адекватный родитель — это тот, кто не пытается воспитать в себе идеального родителя. Это тот, кто чувствует баланс между интересами своего ребенка и собственными интересами. Тот, который даже если вдруг сорвался и наорал на ребенка по поводу разлитого по столу компота, сможет сделать выводы и поработать над собой — чтобы дальше все меньше такие ситуации допускать. Адекватный родитель — это не тот, кто вообще не ошибается, а тот, кто, допустив ошибку, может сделать выводы и продолжать дальше взаимодействовать со своей семьей так, чтобы не разрушать себя и не разрушать других.

Фото: Из личного архива Виктории Дмитриевой

— Сегодня в Москве во многих семьях по одному ребенку. Не станет ли это проблемой в будущем — считается, что в семьях с одним ребенком дети вырастают более эгоистичными, чем в многодетных?

— Установка «единственный ребенок в семье — эгоист» — это миф. Можно вырасти эгоистом в многодетной семье, а можно вырасти чутким и внимательным человеком, будучи единственным ребенком. Представьте — многодетная семья, где уже есть три мальчика. И все очень ждут девочку — вот она родилась, младшенькая, все внимание ей, все семейные блага ей — и все прощается, с рук спускается. Вот вам и эгоистка. Или зеркальный пример. Единственный ребенок в семье — но родители никогда не ставили его во главу угла, в приоритете занимались своей жизнью и своими интересами, всегда помня, что сначала была их любовь, а потом появился ребенок. И этот единственный ребенок в семье не вырастет эгоистом. Соответственно, чтобы не перегрузить ребенка опекой и не вырастить эгоистичного человека, его родные должны обратить внимание на себя. Важно помнить, что так или иначе в семье ребенок — не главный. Главное — интересы родителей.

И помнить, что при здоровой схеме отношений все лучшее в семье достается не ребенку, а взрослым — чтобы у ребенка был стимул расти и получать все самое лучшее. Это не говорит о том, что нужно ребенка ущемлять, это о том, как важна иерархия в семье. Особенно, если у вас единственный ребенок.

— Население Москвы стареет. А нуклеарные семьи — как ни крути — зачастую как раз выбор населения больших городов. Что делать родителям из такой нуклеарной семьи, когда их дети вырастут?

— Радоваться жизни! Быть счастливыми! Заниматься своими интересами, увлечениями, путешествовать, заботиться о себе и своем здоровье и по настроению, возможности и мере сил играть со своими внуками, общаться с другими родственниками.

— Если раньше бабушкам передавали на руки внуков, то сейчас дети свалят в счастливое будущее, а старики останутся одни...

— А почему они должны остаться одни? Конечно, если они во главу угла поставили своих детей, сделав их смыслом жизни, отказавшись от своих интересов, своих идей, карьеры и друзей — то да, они останутся одни. А если они, помимо воспитания ребенка, всю жизнь еще хоть чем-то занимались — какие-то хобби, друзья, родственники, друг другом, то одни они не останутся. А уж если старики остались одни в конце жизни, то стоит задуматься, почему это произошло. Если честно, я верю, что когда наше поколение станет теми самыми стариками, у нас такой проблемы не будет. Потому что мы все уже в интернете, у нас есть социальные сети, друзья в этих соцсетях, поэтому есть все возможности никогда не чувствовать себя одинокими. Мы больше умеем путешествовать, ездить по миру, больше знаем о том, как важно себе обеспечить такую старость — еще в молодости, чтобы не зависеть от детей, которые свалят в счастливое будущее. И вообще, если ваши дети свалили в счастливое будущее — знайте, что вы хороший родитель, который смог обеспечить это будущее. Вы большие молодцы.

И занимайтесь собой!

— Как считаете, есть профилактика от невостребованности в будущем? Что можно и стоит делать прямо сейчас?

— Конечно, есть. Давайте прямо по пунктам. Во-первых, нужно заботиться о своем здоровье так, чтобы к старости минимизировать вероятность того, что за вами потребуется особый уход, не стать немощным стариком. Во-вторых, заботиться о своем финансовом благополучии таким образом, чтобы создавать себе пенсионные накопления, не рассчитывая особо на государство.

Тут я совершенно трезво смотрю на вещи и понимаю, что, наверное, на ту пенсию, что есть сейчас, вы не сможете себе позволить уверенный и спокойный уровень жизни. Поэтому нужно заниматься финансовым просвещением, думать, где вы можете подкопить, во что инвестировать так, чтобы в старости меньше зависеть от своих детей. В-третьих, заниматься своими отношениями с мужем или женой, чтобы когда дети уедут, вы были друг другу по-прежнему интересными, близкими людьми, чтобы вам нравилось вместе проводить старость. В-четвертых, заниматься дружеским общением. Дружба — большая часть нашей жизни, но это такие же отношения, как и любые другие — если ими не заниматься, они зачахнут. Поэтому вкладываться в дружеские отношения очень важно.

— А если очень просто, по-бытовому — что такое семейное счастье?

— Семейное счастье для каждого свое. Для кого-то это шум, гам, детский смех, разбросанные игрушки и дети, вечно сидящие у тебя на голове. А для кого-то это тихая спокойная гавань, где любящие друг друга муж и жена много лет счастливы вместе. Но если объединить, я бы хотела сказать, что счастливая семья — это не фронт, это тыл. Здесь не нападают, не критикуют, а поддерживают, любят и принимают.

ДОСЬЕ

Виктория Дмитриева — социолог, семейный психолог. Член экспертного совета Минпросвещения России портала информационно-просветительской поддержки родителей. Победитель конкурса «Лидеры России. Политика» в 2020 году. Автор двух бестселлеров об отношениях в семейной паре и воспитании детей. Основатель Школы адекватных родителей (ШАР). Создатель и ведущая цикла авторских психологических вебинаров. Инстаблогер с аудиторией свыше 630 тысяч подписчиков. Телеведущая и приглашенный эксперт на федеральных телеканалах. Замужем, воспитывает троих сыновей.