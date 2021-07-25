Двойной удар: как жара влияет на коронавирус

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Аномальная жара, пришедшая в столицу этим летом, вернется в последнюю неделю июля. По прогнозам синоптиков, июль продолжит бить не только температурные рекорды, но и по здоровью горожан. А сочетание теплового стресса, который испытывает организм, и пандемии приводит к непоправимым последствиям.

По мнению экспертов, жара этого года может оказаться даже тяжелее аномального лета — 2010, когда в Москве ежедневно фиксировали до 700 смертей, в то время как обычно смертность в столице составляла 360–380 человек в день. Врачи утверждают: коронавирус в тандеме с жарой куда опаснее, чем смог от горящих торфяников. Такой двойной удар организм может не выдержать.

Сейчас увеличилось количество горожан с обострениями хронических заболеваний, при которых возможны летальные исходы. С этими неутешительными про гнозами полностью согласен главный врач Вороновской городской больницы Александр Гурин.

— Жара — это колоссальный стресс для организма, — говорит он. — В особой группе риска находятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Например, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы резкое увеличение нагрузки на сердце может привести к обострениям, и если своевременно не предпринять меры, велик шанс возникновения инфаркта или инсульта.

С особой внимательностью относитесь к состоянию пожилых людей, потому что их организм не может адаптироваться к аномальным температурным режимам, что также может привести к весьма печальным последствиям.

По мнению Александра Гурина, чтобы легче перенести этот период «злого солнца», нужно скорректировать свой привычный образ жизни и соблюдать ряд простых правил.

— Во-первых, нужно избегать перегрева организма и стараться не выходить на улицу в жаркое время суток, — советует главврач. — Если же это не получается соблюдать, то всегда нужно иметь при себе запас питьевой воды и закрывать голову от прямых солнечных лучей. Также на некоторое время я советую сократить спортивные тренировки до минимума, особенно интенсивные. Поверьте, вашему сердцу ни к чему сейчас дополнительные нагрузки. Если вы принимаете какие-то лекарства на постоянной основе, я рекомендую обсудить это с лечащим врачом, потому что, возможно, он скорректируют дозировку и схему приема препаратов.

Главное, от чего предостерегает Александр Гурин, — легкомысленное отношение к своему здоровью. Если вы почувствовали себя плохо — не надейтесь на авось и не ждите, когда «само пройдет».

— В случае резкого ухудшения самочувствия немедленно обращайтесь к врачу или вызывайте скорую помощь, — призывает он.

На вопрос, как быть, если вы запланировали пойти на прививку от коронавируса, но сомневаетесь, можно ли делать ее в такую погоду, Александр Гурин отвечает без тени сомнений:

— Не просто можно, а нужно. Жара не просто осложняет течение коронавируса, но и дает дополнительную нагрузку на и так ослабленный организм. А учитывая то, что коронавирус — сложнейшее заболевания с большим риском различных осложнений, жара может привести к увеличению количества тяжелых случаев течения заболевания, в том числе и с летальным исходом, — объясняет главврач. — Чтобы не ставить себя и своих близких под такую угрозу, я настоятельно советую вакцинироваться, если вы до сих пор этого не сделали. Кстати, и я сам, и вся моя семья сделали прививку от COVID-19 и нисколько об этом не жалеем.