Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, как с помощью гаданий повлиять на свое будущее

Фото: предоставлено Кажеттой

24 июня мир отмечает таинственный праздник — День заглядывания в будущее. О том, как с помощью гаданий можно повлиять на свое будущее, мы спросили у шаманки Кажетты Ахметжановой.

— Дар предсказания, ясновидения есть на самом деле в каждом из нас. Но разбудить в себе этот талант надо суметь. Кто-то рекомендует для этого медитацию. Я же предлагаю пуститься в шаманское путешествие, оно помогает не просто увидеть свое будущее, но и изменить свою судьбу к лучшему. Менять себя — это вовсе не значит, что нужно становиться другим. Это значит оставаться собой, лишь меняя свое видение ситуации, для этого нужно «разбудить» свое подсознание. Путешествие представляет собой реальный внетелесный духовный опыт. Практика поможет открыть человеку внутреннее «Я», направить поток сознания в правильное русло.

Для шаманского путешествия выделите 15–20 минут. Вы должны быть полностью расслаблены. Найдите аудиозапись с ровным звуком бубна. Мысленно задайте себе вопрос, на который хотите получить ответ.

Лягте на пол, завяжите глаза темной повязкой, накройтесь одеялом, включите звук бубна. Вашему телу должно быть максимально комфортно. Постарайтесь максимально погрузиться в пространство, картинки сами будут возникать в голове.

Дальше перед вами появится дух, он приходит в виде животного, птицы или даже компьютерного героя. Дух будет вас водить по разным объектам, показывать картинки и знаки — обращайте на них особое внимание. После видения придется все проанализировать. С первого раза практика может не получиться. Но не расстраивайтесь и продолжайте пробовать.

Эффект маятника

Берем предмет, который будет выступать в качестве маятника. Это могут быть кристалл, другие камни, часы. Вы проговариваете про себя вопрос, чтобы на него можно было ответит «да-нет». Вытягиваете руку и смотрите, в какую сторону крутится маятник. Покачивания вправо-влево — отрицательный ответ, круговые движения — положительный.

Чаинки укажут

Вместо кофе используйте чай, желательно китайский, чтобы чаинки подраспускались. Наливаем чай в кружку, проговариваем четко свое желание или вопрос и в тишине выпиваем чай до дна. Дальше смотрим, как легли чаинки, какую фигуру сформировали, и интерпретируем. Например, змея — опасность, ложь, кривая прямая, похожая на горы, — путешествие.

Фото: Рixabay

Связь с другим миром

Чтобы увидеть картинку того, что произойдет в ближайшем будущем, помогут медитативные звуки, издаваемые древними музыкальными инструментами.

Языки пламени

Гадать можно вечером на даче или в лесу по огню костра. По сути, это наблюдение за пламенем и интерпретация того, что вы видите. Более точный ответ можно получить, бросив в огонь предмет, который вам принадлежит (небольшой). Если он быстро сгорает, не производя при этом много дыма, это значит, что ответ на ваш запрос о будущем положителен. Если предмет горит трудно или идет сильный дым, то будут препятствия.

Проще пареной репы

Как будут обстоять дела. Для этого нужна только картошка. Помойте картофелину, высушите ее. Лучше, чтобы корнеплод был без внешних изъянов. Держим его в руках пару минут и думаем о вопросе. Разрезаем пополам. Если сердцевина гладкая, без изъянов и гнилых вкраплений — удача на вашей стороне, мелкие черные точки — мешают завистники, высохшая и пустая — неудача.

Брось цепочку

Поздно ночью возьмите в руки золотую цепочку, сядьте за стол и растирайте ее в руках, пока не почувствуете тепло. Переложите цепочку в правую руку, встряхните ей и выбросьте на стол. Цепочка образует фигуры: круг — сложная ситуация, прямая линия — к везению и удаче, запутанный узел — к трудностям, сердце — к успеху в любви.

На радиоволне

Предскажет судьбу с любимым. Включите радио, решите, что, допустим, четвертая песня, которая заиграет, и будет ответом на вопрос. Дождитесь песни и слушайте внимательно — в словах весь ответ.

Смешной и толстый

Хотите примерно узнать, как будет выглядеть ваш будущий супруг или супруга, скатайте из ваты три шарика разного размера. Положите под шапку в области макушки, походите так 15 минут. Затем наугад вынимайте. Чем крупнее комочек, тем представительнее и крупнее будет ваш избранник.

Не улетай, суженый

Зажгите свечу, на маленьком листочке напишите имя человека, с которым хотите быть парой или семьей. Спросите себя мысленно: будем ли мы вместе? Затем сожгите бумагу на пламени свечи. Пепел соберите в ладонь и в полночь высуньте руку с пеплом в окошко: если он продолжает спокойно лежать, с загаданным человеком получится создать прекрасный союз. Если же остатки пепла улетели, то и кавалер в скором будущем исчезнет.

Фото: Рixabay

Раскинуть картишки

Возьмите новую колоду из 36 карт, перетасуйте их, снимите верхние девять карт и разложите перед собой слева направо. Посмотрите, какая масть преобладает. Пики — разочарования, огорчения. Трефы — крупные проблемы. Червы — придет любовь. Бубны — хорошая прибыль.

Больше деталей

Если вы хотите изменить свое будущее, скорректировать его, то заведите отдельную тетрадь или блокнот для рисования и начните изображать себя и свою жизнь в картинках, причем очень подробных. Например, вы в магазине, что у вас в корзине, кто с вами рядом. Мистика или психология, но доказано — это работает.

СНЫ УЖЕ ВСЕ ЗНАЮТ

Огромную долю информации о будущем нам дают сновидения. Попробуйте начать вести дневник сновидений. Проснулись и пять минут уделите на запись сна в блокнот. Старайтесь зафиксировать больше подробностей. Кто был там? Какие вас окружали запахи, вкусы, фактуры? Что вы чувствовали? Был ли это кошмар? Эротический сон? А может, просто приятное сновидение?

Запишите диалоги в первую очередь — там скрывается много интересного.

Выделите символы и соотнесите их с вашей жизнью, причем не столько с психологической составляющей, сколько со смыслом объекта или действия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Саона, таролог:

— Всем обязательно советую освоить карты Таро. Многие считают, что такому гаданию нужно учиться годами, однако на самом деле вам достаточно сильного желания и развитой интуиции. Расклады Таро дают более точные и развернутые ответы, чем кофейная гуща, свечи, руны и другие магические инструменты.

Картам Таро можно загадывать определенные периоды (неделю, месяц, год). Получив предсказания, можно поменять отношение к определенным ситуациям, чтобы жизнь изменилась к лучшему. Знать заранее о знаковых переменах в каждом месяце.