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Гириш Комар: Дхрув — значит надежный

Геннадий Окороков

Общество
Гириш Комар: Дхрув — значит надежный
Фото: Николай Комаров / АО Авиасалон

21 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. Корреспонденту «Вечерки» удалось поговорить с командиром вертолетной пилотажной группы из Индии Гиришем Комаром.

— Расскажите немного о вашей группе.

— Она была образована еще в октябре 2003 года в Бангалоре, вскоре после запуска серийного производства вертолетов. Наша главная задача — проведение показательных полетов, но не только. Команда следует девизу: «Апацу митрама» (с инд. «Друг в беде». — «МВ») и вносит огромный вклад в спасательные операции.

— Какими достижениями команды вы гордитесь?

— Ну, например, мы первая группа на вертолетах, которая выполняла пилотаж и одновременно делила воздушное пространство с группой на самолетах. Этот рекорд, вероятно, останется нетронутым в течение некоторого времени.

— «Саранг» в переводе с санскрита означает «павлин». Почему группу назвали именно так?

— Это национальная птица Индии, а еще в полете наши машины так же грациозны, как и павлины.

— С какими ожиданиями вы прибыли на МАКС?

— Для начала — с большим интересом для себя. Наша пилотажная группа выступала в разных странах, но в России пока нет. Здесь нас очень тепло встретили. Мы хотим не только продемонстрировать свое мастерство, но и посмотреть на выступления российских коллег.

— Пилотажные группы выступают чаще на самолетах. Вы на вертолетах. Это сложнее или легче?

— Вертолет, вообще, очень специфичная машина, поскольку поддерживать стабильное положение в воздухе ему намного труднее, чем самолету. Наши машины, кстати, тоже называются словом из санскрита — «дхрув». Это можно перевести как «надежная основа».

Эта техника разработана и производится в Индии. Благодаря конструктивным особенностям машины совершают маневры, недоступные другим вертолетам, например, могут двигаться назад.

— Гириш, чем собираетесь удивить зрителей?

— У нас эффектный групповой пилотаж. Есть такие фигуры, как «Прыжок дельфина», «Стрела» или, например, когда вертолеты летят навстречу друг другу и образуют как будто узел.

Гириш Комар: Дхрув — значит надежныйФото: Николай Комаров / АО Авиасалон

— Многие авиагруппы выступают на машинах, которые проходят дополнительный тюнинг для выступлений. Вносились ли какие-то изменения в конструкцию ваших машин?

— Нет, мы летаем на таких же машинах, что и летчики индийских вооруженных сил. Единственная доработка — подвешиваемые трубы для распыления цветного дыма. Кстати, наша группа первой раскрасила небесный свод в национальный триколор по случаю Дня Республики 2021 года.

— Кроме дыма, вы используете какие-то особые «фишки» во время шоу?

— Мы выступаем под музыку. Причем это может быть как индийская музыка, так и Моцарт. Вертолеты как бы вальсируют в воздухе.

— Где ваши пилоты учились так летать?

— В Индии, как и в России, есть горные регионы, где управлять винтокрылой машиной особенно сложно. Но, разумеется, мы постоянно практикуемся и проводим тренировки. Наша группа — своеобразный бренд ВВС Индии. Это ко многому обязывает нас.

— Летчики — народ суеверный. У вас есть какие-то приметы?

— Возможно, вы не поверите, но никаких примет нет. Наши пилоты разные люди: кто-то увлекается спортом, кто-то слушает музыку, кто-то любит заниматься с техникой, но успех нам обеспечивают только соблюдение требований безопасности и постоянные тренировки.

Серийный вертолет

Вертолет HAL Dhruv ВВС Индии первый полет совершил в 1992 году, а в производство поступил в 2003 году. В модификации для флота вертолет может нести противокорабельные ракеты или глубинные бомбы. Для сухопутных войск винтокрылая машина оснащается управляемым оружием и автоматической пушкой.

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