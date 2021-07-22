Анна Плетнева: Мне идет раздеваться

Фото: Из личного архива Анны Плетневой

Певица Анна Плетнева представила новый мини-альбом «Быстрые движения». В интервью «Вечерке» она рассказала о семейных ценностях, любви к музыке и образе «плохой девочки».

— Анна, чем этот миниальбом отличается от ваших предыдущих работ?

— Его уникальность — в слиянии опыта нашей группы и зарубежного саунд-продюсера Red Max. Нашей задачей было придать изюминку фирменному стилю группы. Я очень много экспериментировала с музыкой, и хотелось чего-то необычного. Благодаря Red Max у нас произошел мощный скачок в звучании. Могу сказать, что нас свела Вселенная и я этому безумно рада.

— Вам комфортнее, когда выступаете в группе или сольно?

— Мне удобно выступать в любом состоянии, так как знаю, что делать на сцене с моим невероятно колоссальным опытом и любовью к своей профессии. Неважно, на каком языке разговаривает моя аудитория, я говорю с ней на языке музыки и точно знаю, как завладеть сердцами и сотворить это чудо, ради чего и выхожу на сцену. В этом году группе «Винтаж» исполняется 15 лет, и мы дадим большой сольный концерт в Москве 10 октября.

— А какая вы мама?

— Когда ты работаешь и у тебя трое детей, то нужны дисциплина и определенная жесткость в некоторых вопросах. Своим детям с раннего возраста я объясняла, что работаю и мне нужно периодически уезжать на гастроли, учила их самостоятельности. Правда, у меня практически ничего не получилось. (Улыбается.) Они выросли такими, какими появились на свет, (улыбается), каждый со своим характером. Особо воспитывать бесполезно. Главное, любить и чтобы дети знали, что рядом с ними счастливая и самореализованная мама.

Дома я мама и жена, которая всегда приготовит ужин, а на сцене отрываюсь по полной программе и реализую амбиции. Я манипулирую людьми с помощью своей женской энергии, и мне это безумно нравится. Вообще, такое раздвоение личности — это подарок судьбы! У меня официально есть возможность побыть безумной и выйти за рамки возможного и невозможного, получить настоящий кайф.

Одна из ваших известных песен — «Плохая девочка». Вы как-то сказали, что этот образ к вам приклеился, что вы стали самой «плохой девочкой» отечественного шоу-бизнеса.

Когда я выходила на первое выступление в качестве сольной артистки, говорила сама себе: «Помни, ты другая! Ты теперь Аня Плетнева! Лиричная, мягкая, в длинном платье. Не дерзишь на сцене, не хулиганишь, контролируешь себя!» Я вышла на сцену, и, только заиграли первые ноты, меня понесло…

Прыжки в зал, сумасшедшие движения — в общем, полный отрыв. (Смеется.) Из чего я сделала вывод, что не изменюсь. Как была «плохой девочкой», так и останусь. Как-то поздно мне кардинально меняться. И, наверное, бессмысленно.

— На сцене вы появляетесь в смелых образах.

— Да, действительно! На сцене я была одной из первых артисток в России, кто позволил себе выйти практически без текстиля на теле. Вообще, мне больше идет раздеваться, чем одеваться, и это даже не мое мнение.

(Смеется.) Именно поэтому появился этот стиль и закрепилось клише «плохая девочка», но это не всегда так происходит. Иногда я люблю выходить в длинных вечерних платьях, которые мне тоже очень идут. Сразу же меняются и поведение, и стиль общения, и я становлюсь такой взрослой.

— Анна, правда ли, что ваш муж (бизнесмен Кирилл Сыров. — «МВ») был вашим поклонником и повсюду летал за вами на гастроли?

— Летал, еще как летал… Вообще, мы с ним знакомились три раза, там, наверху, уже замучились нас сводить! В итоге встретились в самолете: я тогда была еще в составе «Лицея», а он летел в командировку. Так все и закрутилось. Но продюсер Алексей Макаревич запретил мне встречаться с поклонником: либо личное, либо карьера. Назойливый ухажер всех раздражал, тем более что у него были возможности: он мог среди ночи появиться в любой точке планеты у меня в гостиничном номере и увезти в розовый рассвет.

— Ваши поклонники с удовольствием посмотрели бы на ваших детишек, но вы их никогда не показываете. Почему? Чем они у вас занимаются?

— Во-первых, публичность — вещь сложная, и не хотелось, чтобы мои дети, когда вырастут, сказали бы мне: «Мама, а зачем ты нас выкладывала в свой «Инстаграм?» Во-вторых, для того, чтобы быть популярной, мне не нужно использовать своих детей. Мне есть что выложить, например, музыку, красоту, мои картины. А в-третьих, я всегда чувствовала, что энергию личного пространства нужно сохранить во всех смыслах.

Старшая дочь Варя очень увлекается медициной, после школы планирует поступить в мединститут. Средняя, Маруся, невероятно талантливая. Она поет. По тембру голоса похожа на Адель! Музыкой она не занимается, и мне очень обидно. Она всегда говорит: «Мам, хватит об этом говорить, я не артистка, артистка — ты ».

Младший сын занимается боксом, большим теннисом, очень любит готовить и есть. (Смеется.) Я ими очень горжусь! Они свободно говорят на английском, немецком и французском языках. Ни в коем случае не буду давить на детей. Считаю, что самое главное, чтобы каждый смог найти себя!

Фото: Из личного архива Анны Плетневой

— В этом году группа «Винтаж» отмечает 15-летие. Могли ли представить, что группа станет такой популярной?

— Мне не верится, что это происходит все со мной, что через 15 лет у нас такая «движуха», и мы бодры, и у нас по ощущениям все только начинается! Мне было очень сложно это представить, ведь в нас никто не верил.

Мы были экс-вокалисты, я и Леша, из экс-популярных групп. Когда мы принесли первую песню на радио, нам сказали: «Зачем нам эти сбитые летчики» — и единственное, что было точно — это невероятное желание идти вперед. У меня не было других вариантов, кроме одного, чтобы моя группа стала мегапопулярной. Это мое самое любимое дело в жизни, и музыка для меня слишком много значит.

ДОСЬЕ

Анна Юрьевна Плетнева родилась 21 августа 1977 года в Москве. В 1995 году окончила московскую школу № 1113 с углубленным изучением музыки и хореографии. Была солисткой поп-группы «Лицей» (1997–2005 годы) и коллектива «Кофе с дождем» (2005 год). В 2006 году создала группу «Винтаж».

Сыграла Попугая

Анна принимала участие в шоу «Маска» в образе Попугая и дошла до финала, заняв четвертое место. Благодаря веселому образу, этому смешному дурачку и балагуру, Анна стала другой. Много вынесла для себя и поняла, что пора выбираться из рамок. Иногда, чтобы стать собой, нужно надеть маску!

О спорте

Спорт сам по себе певице не интересен. Любит только те виды, где есть элемент соревнования, например, настольный теннис. Ведь Анна по жизни человек азартный. Никогда не проигрывает в настольный теннис. Но еще есть концерты! За одно выступление стабильно сбрасывает пару килограммов, поэтому совершенно не боится накануне позволить себе лишние калории.

Совет от ведьмы

Иногда Анна делает мезотерапию. Советует в качестве меры по приведению себя в порядок. И вообще, Анна считает себя ведьмой! Совершает ритуалы, пьет утреннюю росу. А если серьезно, то Анна не считает себя идеальной. Ей повезло с генетикой, плюс научилась пользоваться сильными сторонами и скрывать недостатки.

Жертва маньяка

Как-то ансамбль «Лицей» позвали на Чукотку на фестиваль Абрамовича. Анна прилетает, и тут охрана берет девушку в кольцо: «За вами охотится маньяк. Требует заселить его в номер Плетневой». Анна в сопровождении охраны подъезжает к гостинице, мороз чуть ли не –50 °С. И видит жениха в шапке из росомахи, из носа сосульки… Ну как можно было устоять?

О доме

У Анны просторный дом за городом. Певица считает, что свет — главное слагаемое, но мало кто об этом задумывается. Ведь не столько детали интерьера, сколько свет и звуки создают уют и хорошее настроение. С помощью света, как и с помощью звуков или песни, можно настроить себя на определенный лад. Долгое время находиться вне дома для Анны то же самое, что оставить мобильный телефон без подзарядки.