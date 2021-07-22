В Москве начали производить инновационное топливо для морских перевозок

Фото: Пресс-служба Газпром нефти

Столичные предприятия осваивают новые высокие технологии. Так, Московский НПЗ начал производство востребованного рынком судового топлива с высокими экологическими характеристиками. Благодаря пониженному содержанию серы топливо будет применяться как на внутренних, так и на международных маршрутах морских перевозок. Первую партию объемом 10 тысяч тонн уже отгрузили потребителям в порту Санкт-Петербурга. Планируется, что до конца 2021 года завод выпустит до 100 тысяч тонн гибридного судового топлива, которое производится по собственной рецептуре.

Выпуск современного топлива стал результатом программы модернизации завода.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, Московский НПЗ — это яркий пример социально ответственного предприятия.

— Сегодня ответственное отношение столичных промышленников к экологии проявляется во всем: и в выпуске более экологичной продукции, и в значительной модернизации производств с использованием зеленых технологий, — рассказал руководитель ведомства.