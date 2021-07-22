Спой птичка: как выбрать кенара и что нужно для его счастливой жизни

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Летом мы все особо чувствительны к птичьим трелям, поэтому и возникает желание создать райский сад в квартире. Для этого нужно всего лишь взять кенара. Так называют певчих самцов канареек. Ни одна другая птица для домашнего содержания не сравнится с ними в певческих талантах.

Эти уникумы воспроизводят целые композиции со множеством переливов. Правда, так хорошо поют далеко не все. Эксперты портала hvost.news предупреждают, что при покупке надо быть очень внимательными. Лучше всего самому услышать пение, не полагаясь на обещание будущих прекрасных выступлений.

Самки канареек умеют петь, но в их арсенале всего несколько трелей. Поэтому, если вы мечтаете, чтобы ваш дом наполнялся чудесной музыкой, остановите свой выбор на самце певчей канарейки. Их еще называют кенарами. Приобрести сладкоголосого кенара можно в зоомагазине, где вас проконсультируют по всем вопросам ухода и содержания питомца, или в специализированном питомнике, в котором профессионалы выращивают выдающихся вокалистов из поколения в поколение. При этом учтите, что канарейки особенно расположены к вокалу утром или вечером и целесообразнее наблюдать за ними в эти часы. Шансов услышать пение больше, если приобретать птицу у заводчика, в знакомой ей обстановке.

При выборе, конечно, музыкальный голос важный, но не главный показатель. Нужно осмотреть канарейку: у здоровой будет ровное, густое оперение, чистые глазки, клюв и область под хвостиком. Птица будет жизнерадостна, активна. Усталость, апатия — явный признак болезни.

Правда, следует помнить, что птенцы не поют. А в возрасте 2–6 месяцев канарейка еще проходит испытание линькой. Соответственно, любовь к музыке возвращается где-то через месяц после смены перышек. Вывод: идеальный возраст для покупки кенара — от 6 месяцев, когда птица уже социализирована и готова к переезду в новое пространство.

Клетку для птицы следует разместить у стены, напротив окна, в комнате без запахов и сквозняков, и кормить нового жильца нужно готовыми зерновыми смесями, сбалансированными по составу. Среди заводчиков заслуженной репутацией пользуются итальянские зерновые смеси и лакомства для канареек Fiory, а также бельгийские корма Versele-Laga. Привыкнув к хозяину, кенар обязательно отблагодарит его первоклассными концертами. А уж к году распоется вовсю!

Владение домашним животным — это большая ответственность. Выбрать все лучшее и нужное для вашего питомца, а также посоветоваться по интересующим вопросам вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен», просто выберите ближайший к вам на сайте bethowen.ru. Хотите узнать больше о пении канареек? Тогда обязательно заходите на портал «Хвост Ньюс».

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