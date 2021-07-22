Новый гаджет поможет оплатить парковку

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В Москве придумали устройство для быстрой оплаты услуг парковки. Его первым на российском рынке внедрил оператор мобильной связи Tele2 совместно с компанией «Мобильные решения». Благодаря уникальному гаджету «Смарт Паркинг» автолюбителю не нужно ничего делать вручную: не требуется вводить номер парковки, начинать или завершать парковочную сессию — устройство все делает автоматически.

В основе работы устройства — математические алгоритмы. Когда водитель остановится в зоне парковки, гаджет самостоятельно определит тариф и оплатит стоянку, а когда автовладелец решит уехать — остановит парковочную сессию. Все действия устройства автоматизированы, автолюбителю не потребуется ничего делать вручную. Умный гаджет оплатит парковку, вернет средства за неиспользованные минуты парковки на счет, проинформирует водителя в SMS обо всех действиях. Tele2, кстати, не ограничивает круг клиентов — воспользоваться гаджетом могут абоненты любых операторов.

В компании уверены, что у гаджета есть большой потенциал. Оператор провел исследование, которое показало, что 58 процентов автолюбителей Москвы регулярно пользуются платными автопарковками. Для оплаты стоянки 70 процентов водителей используют мобильное приложение «Парковки Москвы», 19 процентов — паркоматы, 16 процентов оплачивают парковки в SMS, реже клиенты используют сайт «Парковки Москвы», приложения банков и терминалы QIWI. По данным исследования компании на базе технологий big data, 37 процентов автолюбителей регулярно забывают вовремя завершить парковочную сессию в приложении или отправкой SMS. При этом они переплачивают за неиспользованные минуты стоянки. С помощью нового умного девайса клиент сможет сэкономить: вернуть средства за неизрасходованные минуты, избежать штрафа за нарушение правил парковки, затрат на эвакуацию и хранение автомобиля на штрафстоянке.

Для регистрации и настройки девайса достаточно зайти в личный кабинет на сайте оператора, указать государственный регистрационный номер автомобиля и SIM-карты, которая идет в комплекте с гаджетом. Сервис синхронизируется с мобильным приложением Если водитель решит переставить устройство в другое транспортное средство, то он сможет изменить номер автомобиля в личном кабинете на сайте оператора.

Планируется, что в будущем функционал «Смарт Паркинг» расширится, помимо оплаты парковки клиенту будет доступна услуга «Автоконсьерж». С этим сервисом можно быть готовым к любым ситуациям на дороге: получить консультацию эксперта, попросить подвезти бензин, поменять колесо или вызвать бесплатный эвакуатор в случае поломки.