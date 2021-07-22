Соседская сила: для чего нам нужны сообщества жильцов и районные чаты

Маргарита Аристархова, Алексей Кусольцев и Сергей Жданов — представители современного соседского сообщества в Даниловском районе столицы / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Если еще несколько лет назад москвичи не знали, кто живет в квартире за стенкой, то сегодня они все чаще знакомятся в районных чатах, кооперируясь для сбора средств на благоустройство и обсуждения кулинарных рецептов. Формирование культуры добрососедства и развитие местного комьюнити — один из самых заметных городских трендов последнего времени. Кто задает этот тренд и почему дружить с соседями выгодно — мы выясняли вместе с экспертами.

Израильский профессор и автор научно-популярных книг-бестселлеров Юваль Харрари утверждает, что Homo sapiens сумел захватить власть на планете, обойдя другие виды людей, благодаря таланту объединяться в группы. И с ученым трудно не согласиться.

Так сложилось, что мы очень социальные существа. Наши предки выживали в родовых общинах, а дедушки и бабушки — в коллективах товарищей. «Мы» еще сорок лет назад звучало убедительнее, чем «Я». У наших родителей все было общее — от кухни в коммуналке до тонких перегородок, позволявших расслышать, что Васька ползарплаты пропил, а значит, Мария Ивановна получит свои пять рублей, выданные ему до получки, только в следующем месяце.

Все изменилось в девяностые, когда бывшие соседи разделились на принцев и нищих. Мариванна Ваське в долг теперь не то что не даст — сейф дома поставит с сигнализацией, чтобы «не дай бог».

— В 90-х годах в обществе разрушилось доверие, — считает заместитель руководителя Центра городской антропологии КБ Стрелка Дарья Радченко. — В это время появляются железные двери и домофоны на дверях подъездов.

А еще появляются заборы, возведенные выше домов. По мнению экономиста Александра Аузана, между заборами и уровнем доверия обратно пропорциональная связь: чем ниже доверие — тем выше заборы.

Экономят на коммуналке

Руководителя проекта «Добрые соседи» Сергея Кузнецова в Ховрине знают все. За все время проживания в районе Сергей не только наладил взаимоотношения жильцов своего дома с управляющей компанией и управой, но и помогает сделать это соседям.

— Заезжая в новый дом, жильцы должны выбрать форму управления дома, — рассказывает он. — Это может быть ТСЖ или совет дома. Совместно они выбирают управляющую компанию, которая занимается благоустройством дома.

Такая совместная общественная работа, по словам Сергея, выгодна всем жильцам дома. Вместе они могут решить, в какой цвет покрасить фасад, нужен ли шлагбаум во дворе и где лучше поставить лавочку. Благодаря этой слаженности дом становится безопасным и спокойным, подъезд — отремонтированным, а двор — благоустроенным.

И в результате стоимость жилья увеличивается: его можно продать или сдать дороже. Кроме того, активное соседское сообщество может оптимизировать расходы на оплату коммунальных услуг. По словам Кузнецова, разобравшись в тонкостях коммунальных платежей, вполне реально сократить оплату каждой квартиры в доме на 500–1000 рублей. А разницу потратить на приятные для всех вещи. К примеру, жители одного из домов по Пятницкой улице воссоздали на общие средства старинную подъездную дверь в стиле барокко, украшавшую дом в XIX веке. А жильцы одного из домов в Ясеневе, объединившись, скинулись на гонорар ландшафтному дизайнеру. Он за три недели превратил их двор в современный цветущий сад.

Для городских властей основной единицей измерения считается многоквартирный дом. Активных жильцов домов знают в управе, с ними советуются при принятии решений по благоустройству. Но, кроме сферы жилищно-коммунальных услуг, у горожан есть и другая жизнь. Ею сегодня занимаются так называемые комьюнити — менеджеры районов.

— Но все эти термины — калька с английского, — уверен Кузнецов. — На самом деле речь идет об объединении горожан по интересам.

Аналогом комьюнити-менеджмента можно было бы назвать ТОСы*, если бы подобные организации в столице существовали не только на бумаге.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Подъездная романтика 2.0

Житель нового ЖК в Даниловском районе Сергей Жданов дозором обходит владения свои.

— Вот в этом дворе мы провели первый бранч («поздний завтрак», застолье. — «ВМ») — тогда тридцать человек пришли, — с гордостью рассказывает он. — А вот в этом — Масленицу в прошлом году. На осенний бранч пришло уже четыре сотни жителей района, каждый принес что-то на стол: домашнюю пиццу, суши из местного ресторанчика… Кстати, ресторанчики и магазины нам зону с мастер-классами во дворе организовали. Сотрудники гипермаркета строительных материалов учили желающих делать ключницы для дома, а кафе угощали эклерами… Сергея можно назвать комьюнити-менеджером своего ЖК, хотя сам он считает себя просто неравнодушным жителем.

— Приобретая квартиры в новом комплексе, люди рисуют в мыслях доступную среду, — говорит он. — Отсутствие заборов, соседей, любящих собак и бариста, который при твоем приближении готовит любимый капучино на кокосовом молоке, — то есть такую европейскую атмосферу... Но атмосфера с квартирой не продается. Ее нужно создавать.

Созданием атмосферы в микрорайоне Сергей занялся сам. На прошлом месте жительства, в Измайлове, он активно участвовал в общественной жизни, даже пытался выдвинуться в депутаты — нескольких голосов не хватило, — поэтому опыт был.

— Я начал с объявления в соседском чате о предстоящем бранче, — вспоминает он. — Принес музыку, столы, и все получилось! Следующим шагом была Масленица. Управляющая компания выделила активисту небольшую сумму денег, и Сергей заказал у дизайнера стильную фотозону. Вместе с соседями они накрыли столы и нарядили чучело.

— Собралось несколько сотен человек, — рассказывает он. — Все фотографировались, отмечали друг друга в соцсетях. Так и познакомились. В пандемию соседи поддерживали жителей микрорайона, сидящих на карантине, — приносили продукты и лекарства. А на 9 Мая один из жильцов, музыкант духового оркестра, вместе с коллегами устроил концерт прямо во дворе одного из домов.

Новый, 2021 год новообретенные соседи праздновали уже вместе.

— Столы накрыли в четырех дворах, — улыбается Сергей. — А праздничные гулянья растянулись на две недели. Уже знакомый нам гипермаркет стройматериалов помог собрать ящики для «Почты Деда Мороза». Мы их установили в подъездах, чтобы дети могли писать письма. А папы, нарядившись в красные шубы, ходили и поздравляли соседей с праздниками, создавая праздничную атмосферу.

Общие интересы объединяют

Подобные соседские комьюнити сегодня все чаще можно наблюдать во многих новых жилых комплексах. Многие из них инициируются застройщиком, потому что управляющей компании удобнее иметь дело с активным сообществом, нежели с каждым человеком по отдельности.

Конечно, без импульса «снизу» сообщество не сложится, но в случае с новыми ЖК такой импульс есть.

— Переезжая в новый дом, где ты никого не знаешь, первым делом начинаешь знакомиться со всеми, — считает девелопер Андрей Маслов. — Сначала это происходит с утилитарной целью — выяснить, где ближайшая химчистка и какой воспитатель в детском саду самый популярный.

Задача комьюнити-менеджера задать импульсу траекторию движения. И сделать это в новом комплексе гораздо проще, чем в старом районе. Дело в том, что каждый ЖК уже представляет сообщество людей с определенным уровнем дохода и сферой интересов.

— ЖК может быть с большим количеством детских площадок или с преобладанием помещений под рестораны, — говорит Маслов. — Где-то есть площадки для собак, а где-то — залы для занятий йогой.

Соответственно, выбирая квартиру, потенциальный житель оказывается рядом с людьми своего круга. Все они — его будущие соседи.

Девелоперы уверены: комфортная жилая среда — тренд, который сегодня отлично продается. А соседское сообщество — важнейшая ее часть. Поэтому застройщики одновременно с возведением домов и детских садиков создают соседские форумы, а управляющая компания разрабатывает план мероприятий для жителей.

— Соседские комьюнити повышают уровень проживания в наших домах, а мы хотим, чтобы жилые комплексы были востребованными и конкурентоспособными, — объясняет Маслов.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Только своим

Николай Авязов, житель ЖК на юге столицы, недавно открыл кафе в своем микрорайоне. Его основные клиенты — местные жители.

— Я устраиваю киносеансы для них, мы с командой проводим мастер-классы для детей, — рассказывает он. — И я знаю почти каждого, кто живет по соседству. Если вижу в соцсетях, как кто-то из соседей пьет кофе не у меня, а в центре, то отправляю ему в личку напоминание о том, что «мама ждет тебя дома».

Такие тесные взаимоотношения позволяют Николаю экономить на рекламе и продвижении ресторана.

— Мне не нужно привлекать аудиторию со стороны, — уверяет он. — Пока мне хватает жителей ЖК. Стоит в чате написать о том, что привезли новую партию мороженого, как у моих дверей выстраивается очередь, и мороженое разлетается за пару часов.

По словам девелоперов, когда внутри района существует сильное комьюнити, объединяющее горожан, управляющую компанию и местный бизнес, то у жителей, за исключением каких-то особенных поводов, почти нет причин покидать район. А это снижает транспортную нагрузку с городских дорог.

Мы с Сергеем Ждановым выходим с центральной улицы микрорайона. Он по дороге посылает сообщения в чат о том, что ждет соседей в Тюфелевой роще** на еженедельную игру в волейбол. Я понимаю, что до сих пор не заметила ни одного забора. Более того, в подъезде дома, где живет Сергей, — сквозной проход с проезжей части во внутренний двор. И обе двери открыты. Может быть, дело в жаре, которая не покидает город уже месяц, а может — в доверии, понятии, которое за последние несколько десятилетий успело стать по-настоящему винтажным.

* ТОС — территориальный орган общественного местного самоуправления

** Тюфелева роща — парк в Даниловском районе

РЕПЛИКА

Бдительность спасает французов от краж

Елена Толкач, психолог, жительница Парижа:

— Национальная особенность французов — солидарность и взаимовыручка, помощь ближнему. Это хорошо заметно в сообществах между соседями. Так, во Франции кражи со взломом происходят каждые 90 секунд. Это реальная опасность для миллионов французов. Поэтому несколько лет назад был создан особый сайт системы «Бдительные соседи» (Voisins Vigilants). Местные муниципалитеты и полиция сразу поддержали инициативу граждан. Большая часть грубых правонарушений замечаются благодаря звонку внимательного соседа, и воры это знают! Мэрия в этих районах вывешивает знаки с надписью: «Бдительные соседи», это помогает сократить количество квартирных краж. Соседи вместе следят за тем, что происходит на их улице, объединяются и действуют сообща. Кроме того, жители вместе отмечают День соседей — так называемый Immeubles en fête, цель которого — дать возможность соседям встретиться в дружеской атмосфере. В 2000 году Ассоциация мэров Франции поддержала эту инициативу, получившую вскоре распространение по всей стране. С 2010 года этот праздник проводится в последнюю пятницу мая или первую пятницу июня. Столы с угощением жители ставят в своих дворах и на улицах. У каждого квартала есть свое название и четко обозначенные границы. Каждый его житель может зарегистрироваться на официальном сайте французских соседей. Здесь они узнают новости района и общаются с друг другом. Весь размещенный контент защищен от спама.

ФАКТЫ

— Соседское сообщество «Сделаем Свиблово снова веселым» создало свою футбольную команду. Уже год на стадионе «Свиблово» тренируется женская команда имени Нины Демме. Первые участницы появились благодаря объявлению в группе. Затем девушки привели своих подруг и знакомых. А предыдущий директор стадиона «Свиблово» Кудрат Мирзаходжиев предоставил девушкам футбольное поле для тренировок.

— Одно из самых больших интернет-комьюнити Москвы — группа в «Фейсбуке» Airport/Sokol Da Neighborhood. Оно объединяет 35,7 тысячи жителей северо-запада столицы. Здесь люди пристраивают котов и собак, ищут лекарства, помогают с машиной, работой, арендой.

— Соседский центр «Лефортово» был создан в 2017 году и с тех пор стал одной из самых крупных точек притяжения жителей востока Москвы. Центр организует праздники и мероприятия, организовывает сбор ненужных вещей, а также имеет бесплатный зал для встреч жителей.

ФАКТЫ

Формы местных комьюнити

Неформальные

— Инициативные группы

— Группы по интересам (автомобилисты, любители спортивных игр или кулинарии, молодые мамы)

— Группы в интернете (в социальных сетях), не имеющие офлайновых аналогов, к ним относятся соседские чаты и форумы.

Формальные

— ТОСы и все их формы (с образованием и без образования юридического лица)

— Советы МКД, ТСЖ, местные НКО, местные отделения городских структур.

— Группы, представляющие в интернете зарегистрированные организации

— Другие местные организации — как возможные соседские центры (библиотеки, школы, клубы и музеи)