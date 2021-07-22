Умную медведицу ждет осмотр стоматолога

Белая медведица, которую привезли из Якутии, постепенно осваивается в вольере. Специалисты зоопарка отмечают, что состояние животного улучшается / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В четверг, 22 июля, сотрудники Московского зоопарка рассказали журналистам о состоянии белой медведицы, которую недавно привезли в столицу из Якутии для реабилитации и лечения. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как заботятся о животном.

Открытый вольер медведицы, кажется, единственное место в жаркой Москве, где можно почувствовать себя комфортно. Просторный бассейн с искусственным айсбергом, гора прохладного снега и тенек — сотрудники зоопарка постарались сделать все, чтобы улучшить быт пушистой постоялицы.

Медведица нисколько не стесняется внимания прессы: осматривает посетителей зоопарка, играет с галькой в вольере, раскапывая себе место, чтобы улечься среди камней, купается в водоеме и охотится на рыб. Но вот наступает время кормления. Медведица уходит во внутренний вольер, а киперы в это время готовят «квест» — прячут еду в снег, воду, гальку и другие места.

— Это нужно, чтобы животное не заскучало. Если дать ей сразу много еды, она потеряет интерес. Поэтому мы стараемся кормить ее разной едой и добавлять элемент неожиданности, — рассказал заведующий отделом Аквариум Московского зоопарка Андрей Тупикин.

Он отметил, что животное очень умное. Медведица не боится людей, выполняет все команды, не капризничает. Правда, в отличие от тех, кто жил в вольере до нее, нашла одну лазейку, через которую теоретически могла бы убежать. Сотрудникам пришлось оперативно заделать это «слабое место».

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Изначально в столицу медведица приехала в плохом состоянии: истощенной, с поврежденными подушечками лап и без одного клыка.

— Но сейчас она чувствует себя хорошо. В ближайшие дни ей предстоит осмотр у стоматолога. Тогда же мы ее и взвесим, — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Дальнейшую судьбу медведицы определят после осмотра: в зоопарке хотят, чтобы она жила полноценной жизнью и имела все необходимое. А пока москвичи смогут выбрать имя новому обитателю зоопарка: голосование пройдет на сайте проекта «Активный гражданин» и продлится месяц. Сотрудники же зоопарка склоняются к имени Томпа — так ее назвали в Якутии.

СПРАВКА

Белую медведицу в начале мая обнаружили в поселке Джебарики-Хая в Якутии. Местные жители и специалисты заметили странное состояние животного — оно не охотилось и подходило близко к населенному пункту. Было решено спасти медведицу и отловить ее, пока она не напала на людей или не стала жертвой охотников. Чтобы реабилитировать хищницу, ее отправили в столичный зоопарк.