Привить любимого питомца можно бесплатно

Ветеринар Иван Сапелкин готовится сделать прививку от бешенства псу Лаки москвича Игоря Литвинова / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В четверг, 22 июля, в районе Новокосино завершил работу мобильный пункт вакцинации питомцев от бешенства. Как прививают домашних животных, узнала корреспондент «Вечерней Москвы».

На два дня, с 21 по 22 июля, площадка для выгула собак на Салтыковской улице приняла мобильный пункт вакцинации. Время около 16 часов, еще рабочее, поэтому и очереди у синей палатки с эмблемой государственной ветеринарной службы города Москвы пока не наблюдается.

Но вот и первый желающий — москвич Игорь Литвинов. Он привел своего любимца, джек-рассел-терьера Лаки.

— Как себя чувствует собака, не болела в последний месяц? — спрашивает ветеринарный врач Александр Кузьмин.

Со слов хозяина, все хорошо. Врачи проводят клинический осмотр животного — анализируют состояние кожи, слизистой оболочки рта, глаз, измеряют температуру. Только здоровому питомцу можно делать прививку. Лаки волнуется, но ободряющие слова хозяина ему явно помогают.

Фельдшер Иван Сапелкин вносит в журнал данные собаки и ее владельца, информацию о серии и номере вакцины. Врач разводит препарат специальным растворителем в стерильном флаконе, набирает вакцину одноразовым шприцем, вводит ее животному в холку. Все происходит быстро и, похоже, безболезненно: Лаки не выглядит испуганным. Поблагодарив врачей и выслушав их рекомендации, хозяин уводит песика.

— А можно, я вам кота принесу? — подходит к специалистам жительница района Марина Солнцева.

— Конечно! — отвечают ей.

По словам главного ветеринарного врача ВАО Татьяны Сорокиной, бешенство — особо опасное заболевание, которое передается, например, через слюну животного.

— Вылечить его нельзя, защитить может только вакцинация, — отмечает эксперт. — Прививать нужно и собак, и других млекопитающих, которых вы содержите дома.

СПРАВКА

Согласно действующему законодательству, прививать домашнее животное от бешенства необходимо, в противном случае владелец несет административную ответственность. Бесплатно это можно сделать в 26 государственных ветеринарных клиниках, а также на выездных пунктах, работающих с апреля по сентябрь в разных районах. Информацию о расположении и режиме работы можно найти на сайте Комитета ветеринарии Москвы.