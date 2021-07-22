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Ясный ум, стальные нервы

Дарья Пиотровская

Общество
Ясный ум, стальные нервы
Фото: Из личного архива Марии Пироговой

В четверг, 22 июля, в мире отметили День мозга. Невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Мария Чердак поделилась рецептами здорового мышления.

— Мария, посоветуйте, пожалуйста, как сохранять и укреплять центральную нервную систему, когнитивные способности?

— В первую очередь стоит вести здоровый образ жизни. Желательно делать физическую зарядку 3–4 раза в неделю не менее чем по 30–40 минут в день, больше двигаться. Важно уделять внимание самообразованию, саморазвитию, стремиться к социальной и умственной активности. Учиться, как известно, никогда не поздно! Старайтесь питаться правильно, не унывать, следить за состоянием сердечно-сосудистой системы.

— Но ведь на возникновение некоторых заболеваний влияет не образ жизни, а генетика...

— Да, в частности, это верно для нескольких форм болезни Альцгеймера. Но даже при наличии генетической предрасположенности можно быть на плаву очень долгое время, если заботиться о своем здоровье. Ведь от центральной нервной системы (ЦНС) зависит управление телом человека, его жизнедеятельностью. Это множество функций — от контроля движения, процесса дыхания, обмена веществ до психической деятельности.

— Люди с какими заболеваниями ЦНС чаще подвергаются дискриминации, сталкиваются с неприятием обществом?

Почти любое поражение ЦНС может привести к инвалидности, потере навыков самообслуживания. Среди частых последствий инсульта — параличи, нарушения речи. Самые стигматизируемые заболевания — те, что сопровождаются психическими изменениями. Очень долго все, что имело отношение к мыслительным процессам, считали уделом психиатрии. И увы, чем пациент ближе к образу «психически больного», тем сильнее выражена стигматизация. Яркий пример расстройств высших психических функций — болезнь Альцгеймера. Этот недуг диагностируется в России примерно в 150–200 раз реже, чем на Западе, во многом оттого, что пациенты и их родные часто объясняют тревожные симптомы естественным процессом старения. Очень важно быть внимательным к себе и близким, своевременно обращаться за медпомощью.

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