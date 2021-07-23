Грандиозный и удивительный. Что посмотреть на авиасалоне MAКС-2021 в выходные

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Два дня осталось у жителей и гостей столичного региона, чтобы посетить грандиозный юбилейный, XV Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) в подмосковном Жуковском. «Вечерняя Москва» побывала на выставке и узнала, чем уникален нынешний авиасалон и почему эти выходные стоит посвятить именно ему.

Только по коду

При входе на территорию аэродрома — досмотр. Проверяют не только содержимое сумок гостей и посетителей, но еще и QR-коды вакцинации от коронавируса. Если кода нет, то спрашивают результаты ПЦР-теста, сделанного за последние 48 часов. Кроме того, по громкоговорителю просят надевать маски. Несмотря на такую тщательную проверку, очередей на входе практически нет. Волонтеры и сотрудники полиции работают слаженно и быстро.

После КПП перед гостями МАКС открывается захватывающий вид: множество разноцветных маленьких и просто огромных самолетов и вертолетов, пестрящих различными эмблемами и надписями. Выставочные площади салона превышают 26 тысяч квадратных метров в павильонах и 160 тысяч квадратных метров на открытых площадках. Поэтому ходить придется много и долго, тем более тут и правда есть на что посмотреть.

Очереди около новшеств

Как рассказал «Вечерней Москве» замгендиректора акционерного общества «Авиасалон» Владимир Советкин, каждый желающий может полюбоваться в рамках МАКС не только на статическую экспозицию салона, которая включает в себя около 200 летательных аппаратов, но и на новинки техники. По его словам, на выставке представлен для публики весь потенциал российской авиапромышленности в том виде, в котором он вообще может быть представлен.

— Те современные аппараты, которые стоят, к которым можно подойти близко и посмотреть на них, — Су-57, Миг-35, «Сухой суперджет», МС-21-310, самолет «Байкал», идущий на замену Ан-2, Ил-114-300, который идет на замену Ан-24 среди магистральных самолетов, — эти все вещи — реальные новинки. Если человек интересуется, он знает, что нигде в другом месте на это не посмотрит. Вся современная промышленность, которая работает на авиацию и космонавтику, представлена здесь. Начиная от гражданской техники и заканчивая военной техникой, — сказал Советкин.

Так, новый среднемагистральный самолет МС-21-310 представлен к осмотру посетителями сразу после прохода КПП-1. Он крайний в ряду своих коллег-самолетов. И неудивительно, ведь его обступает толпа, желающая не только полюбоваться самолетом, но и попасть на короткую экскурсию в салон. Первый полет МС-21 совершил в конце прошлого года, а вот участником МАКС он стал впервые. Особенность самолета заключается в двигателе. Эта часть летательной машины была построена для гражданского самолета впервые за 30 лет в России.

Посетители МАКС собираются в очередь еще около одной новинки российского авиастроения, которая стоит в отдельном павильоне, — прототипа нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. Модель самолета компании «Сухой» презентовали именно на выставке в первый ее день, потому это судно по праву можно назвать главной интригой салона. Уже известно, что истребитель имеет прорывные характеристики. Он обладает высокими летными качествами и широкими ударными и разведывательными способностями. Кроме того, в самолете стоит новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

До пятницы прототип был доступен только делегациям. А вот уже в субботу и воскресенье, 24 и 25 июля, режим закрытого показа снимут — полюбоваться истребителем сможет каждый. Правда, как отметил Советкин, чтобы увидеть анонсированный истребитель, придется постоять в очереди.

Еще одна новинка — макет демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета «Стриж». Его разработали сотрудники Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Как рассказал «ВМ» младший научный сотрудник ЦАГИ Юрий Миргородский, сегодня в мире нет летающих пассажирских сверхзвуковых самолетов. Точнее, они были, но не показали большой эффективности. Поэтому разработку ЦАГИ можно назвать вторым поколением данных воздушных средств. Самолет будет очень тихим и сможет без проблем использоваться в гражданских авиаузлах.

— Первые самолеты — Ту-144 и «Конкорд». Они сейчас не летают. Оказались и экономически невыгодны, и были шумные в свое время. Народ часто жаловался на постоянные шумы возле аэропортов, — сказал собеседник «ВМ».

МАКС-2021 / Видео: Найденкова Марина, «Вечерняя Москва»

Одной из новинок, которая приковывает взгляды гостей салона, можно смело назвать и вертолет Ми-171А3 для офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Первый опытный образец «Вертолетов России» поднимется в воздух в начале следующего года. Уникальность вертолета в том, что он предназначен не только для перевозки грузов и людей. Его можно применять и для поисково-спасательных операций. В машине есть специализированный комплекс поиска, бортовые лебедки и медицинское оборудование.

Как рассказал «ВМ» директор технопарка «Державинский» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», член рабочей группы «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Рыбаков, конечно, МАКС покоряет сердца гостей значительным количеством новинок в плане большой авиации, но он еще и удивляет множеством аппаратов и технологий беспилотных летательных средств. Так, «Аэронет» показывает гостям технику уже серийного и уверенного применения.

Одной из уникальных разработок является станция для беспилотника, которая рассчитана на морское применение. Она сделана таким образом, что компенсируя любую качку на воде, может подлавливать летательный аппарат, если при посадке наблюдаются плохие метеоусловия и его сносит ветер. После станция закрывается, а беспилотник в комфортных условиях хранится до следующего применения. «Уличная» станция также может устанавливаться на корабле.

— Эти станции могут объединяться в сети, и множество беспилотников могут летать между ними — как автомобили ездят между заправками... Это не просто макеты — это то, что уже летает и готово к применению, — сказал Рыбаков.

По мнению ведущего российского эксперта в области авиации Олега Пантелеева, на авиасалоне есть уникальная возможность также увидеть летающую лабораторию на базе Як-40, на которой отрабатывается гибридная силовая установка. Также стоит обратить внимание на летающую лабораторию на базе самолета Як-18 — на ней установлен двигатель лимузина Aurus.

— На технике с мотором, разработанным в России, будут ездить президент, самые богатые бизнесмены. Заодно будут летать с ним и самолеты. Адаптированный двигатель. Просто с автомобиля снять двигатель и поставить на самолет не получится, — подчеркнул эксперт.

Полеты

Летная программа салона проходит с 11 до 17 часов. Кроме того, у посетителей есть шанс увидеть выступления уникальных и легендарных пилотажных групп ВКС России, которых нет больше нигде в мире: «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркут». По словам Советкина, конечно, выступления асов проходят и в других местах. Но, когда их выступления сосредоточены на одной площадке, — это уникально. Потому посетители салона, даже не разбирающиеся в космонавтике и авиации, получают те эмоции, которые невозможно испытать где-то еще.

— У нас традиционно: группа на семи самолетах «Первый полет», которая действительно красиво делает свое дело. Светлана Капанина — наша легендарная спортсменка, которая в одиночном пилотаже выступает, — отметил Советкин.

Расписание полетов публикуется на сайте ависалона накануне полетного дня. Тем не менее в последние, заключительные дни выставки ожидаются красочные и незабываемые выступления летчиков в небе. По словам Пантелеева, в этом году также стоит полюбоваться выступлением пилотажной вертолетной группы Sarang — иностранного гостя салона этого года. Кстати, название группы переводится как «павлин».

— Очень красивые яркие вертолеты индийского производства, а в них — бравые индийские летчики. Единственное, не хватает индийских мотивов. Но выступают очень зажигательно. Насыщенная программа, летный пилотаж — все на очень высоком уровне, — добавил эксперт.

Пантелеев также добавил, что в эти выходные гостей МАКС порадуют и показательные полеты не только на современной технике. В выходные у посетителей есть реальная возможность увидеть не только на земле, но и в воздухе самолеты, которые определят будущее авиации.

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Условия

По словам Советкина, цены на билеты для посещения МАКС в этом году остались на уровне 2019 года — не поднялись «ни на копейку». Дело в том, что организаторы мероприятия прекрасно понимают, что теперь некоторым гостям выставки, если у них нет сертификата о вакцинации, нужно сдавать ПЦР-тесты для ее посещения, а это дополнительные расходы. Кроме того, билеты на входе для льготных категорий граждан стоят вполовину дешевле. Таким бонусом, например, при посещении МАКС могут воспользоваться многодетные семьи, ветераны различных категорий. Дети до 14 лет допускаются на выставку совершенно бесплатно. Ко всему прочему, публика до 18 лет может не предъявлять результаты ПЦР-тестов.

— Мы сохранили благоприятное отношение к зрителям, ради которых во многом это все и проводим, — отметил собеседник «ВМ».

На территории выставки созданы все условия для приятного времяпрепровождения. Здесь работает множество точек питания, в том числе кафе, передвижные фургончики с водой, мороженым и вареной кукурузой. На территории выставки есть и лавочки для желающих присесть и отдохнуть. Но многие предпочитают располагаться прямо на газоне между ангарами или самолетами.

Кроме того, в память о салоне, заканчивая путешествие по миру современной и уникальной техники, можно практически через каждые сто метров купить сувениры — от магнитика до одежды с символикой выставки.