Стимул для прививки: работники, отказывающиеся от вакцинации, лишатся зарплаты

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

На днях Роструд уточнил правила для непривитых от коронавируса сотрудников на работе, если они отказываются от процедуры и у них нет противопоказаний. За разъяснениями «Вечерняя Москва» обратилась к экспертам.

Напомним, что постановление главного государственного санитарного врача столицы, выпущенное 15 июня 2021 года и подтвержденное указом мэра Москвы Сергея Собянина, дало старт обязательной вакцинации 60 процентов сотрудников предприятий, напрямую работающих с людьми, в частности, работников сфер общественного питания, транспорта, ЖКХ, торговли и других. Привиться первым компонентом нужно было до 15 июля, вторым — не позднее 15 августа.

К сегодняшнему дню первую прививку успели сделать около четырех миллионов человек, живущих и работающих в столице. Тем не менее противников прививок в городе по-прежнему немало. И, как на днях разъяснили в Роструде, работодатель имеет все законные основания отстранить антипрививочника от работы без сохранения зарплаты.

— Законодательство дает на это четкий ответ, — подтверждает заявление ведомства юрист по трудовому праву Сергей Лукьянов. — В статье 76 Трудового кодекса указано, что отстранить работника разрешается по основаниям, предусмотренным другими нормативными актами. Один из них — Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Там однозначно сказано, что отсутствие профилактических прививок — причина для отказа в приеме на работу или отстранение от работы.

Также юрист напомнил, что в период массового заражения населения опасными инфекциями главные санитарные врачи имеют полное право объявить обязательную иммунизацию граждан, активно контактирующих с окружающими.

Большинство работодателей отнеслись к решениям властей с пониманием, но хотели бы, чтобы предельные сроки вакцинации были перенесены.

— Я думаю, ситуация в нашей отрасли такая же, как и в других похожих отраслях, — говорит, в частности, исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов. — Прививочная кампания идет, но до 15 июля мы не готовы были рапортовать о 60 процентах вакцинированных. Сыграли свою роль несколько факторов, в том числе и летний период, когда традиционно наблюдается спад продаж и руководители производства отправляют работников в отпуск. В этой ситуации было бы хорошо, если б органы власти продлили сроки вакцинации.

КСТАТИ

В Москве сделать прививку от коронавирусной инфекции можно более чем в 300 пунктах вакцинации, семь из них работают в центрах госуслуг «Мои документы», 40 — в павильонах « Здоровая Москва», 119 — на базе городских поликлиник, остальные — в ТЦ и других популярных местах города.