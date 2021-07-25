Четыре листочка «крестом»: какие ягоды смертельно опасны для человека

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В июле начинается ягодный сезон: в лесах и на полях поспевают сочные красавицы, только успевай собирать. Но будьте начеку: некоторые уж очень опасны! О том, что можно есть, а что не стоит даже пробовать, рассказывает биолог Михаил Краснов.

К сожалению, уроки биологии в школе любимы не всеми, и в зрелом возрасте многим приходится расплачиваться за недополучение знаний. Парадокс, но с годами те, кто не интересовался природой, вдруг начинают ее ценить, влюбляются в прогулки по лесу. Тут-то и случаются беды. И дело не только в грибах, которыми регулярно травятся грибники-незнайки, но еще и в самоуверенном убеждении, что все, что в лесу похоже на ягоду, можно положить в рот. Нет! Более того, самые красивые ягоды — чаще всего самые ядовитые.

Съедобные бывают порчены червячками (малина), слизнями (земляника), а вот ядовитые — так и манят! В прошлом году ягодами ландыша (очень опасными) чуть не отравилась семья моих соседей: они набрали целый бидончик, а я по счастливой случайности зашел к гости...

Так что будьте осторожны и попробуйте запомнить не столько то, что вкусно и полезно, сколько то, что нужно обходить за версту. Кстати, меня часто спрашивают, можно ли отличить ядовитые ягоды от съедобных внешне. Ответ — нет!

Черемуха

Ягоды с оригинальным привкусом и ароматом. Сегодня растение менее популярно, раньше его активно заготавливали на зиму, пекли пироги. Любители ЗОЖ ценят черемуховую муку. Самое полезное варенье из черемухи — не варенье вовсе: килограмм ягод 3–4 раза прокручивают через ручную мясорубку, добавляют 2 кг сахара, перемешивают, дают постоять до растворения сахара, раскладывают пюре в баночки с крышками и убирают в холодильник.

Жимолость садовая

Красивые сине-черные с голубоватым отливом ягоды старых сортов имеют пикантную горчинку, современные не горчат вовсе. Из садовой жимолости получается отличное варенье-пятиминутка. Лучшее варенье получается из жимолости и земляники, взятых в пропорции 1:1. Вкус — не передать.

Водяника

Встречается на берегах водоемов и болот. Иногда ее по незнанию путают с черникой, но водяника не имеет выраженного вкуса. На севере водянику под именем «толкуша» заготавливали на зиму (в ней много витамина С). Из ягод можно варить варенье, делать мармелад, напитки, но только с добавлением сахара.

Голубика

Встречается далеко не везде, в основном в северных регионах, но крайне редко попадается и в Подмосковье возле болот. Популярнее в нашем регионе голубика садовая — крупная, кисловатая, освежающая. Варенье из голубики получается не слишком ярким по вкусу, но если вы добавите к нему немного земляники, получится хорошо.

Костяника

Мелкая ягодка с некрупной косточкой доставит удовольствие гуляющим в лесу: у нее свежий вкус с тонкой кислинкой. Набрести на большой, плотный костяничник удается редко, но если наберете ягод, можно сварить легкое варенье или сделать желе. Учтите: ягоды костяники вызревают на невысоких травянистых растениях, и это ягоды-одиночки, не перепутайте их с жимолостью.

Земляника

Кладезь витаминов, королева ароматов, лесная земляника прекрасно поддается сушке, замораживанию, а также заморозке в виде пюре с небольшим количеством сахара. Последний способ позволяет сохранить практически все витамины!

Фото: Елена Якушина / Вечерняя Москва

Черника

Ягода-лекарь, полезная, вкусная. Оптимальный вариант — сварить из черники варенье-пятиминутку. Подходит черника и для замораживания и сушки.

Брусника

Глянцевые листочки брусники можно заварить как мочегонное средство, а ягоды можно пустить как на варенье, так и просто заморозить или залить водой, они прекрасно сохраняются в ней. Оригинальное варенье варят из яблок, брусники и небольшого количества лимонов (3:2:1) с добавлением сахара по вкусу.

Малина

Перепутать малину с другой ягодой трудно, похожа на нее редко встречающаяся «царская ягода» — княженика. Если малины много, приготовьте изумительное блюдо из нее, малиновое желе: сок и сахар в соотношении 1:1,5, сок чуть подогреваем, добиваясь полного растворения сахара, а затем разливаем по стерильным банкам и храним в холодильнике.

Ежевика

Не слишком ароматная, но обильно плодоносящая ежевика вкусна и в варенье, хороша замороженной. Из ягоды получается очень вкусный ежевичный ликер (ее нужно настаивать на водке 14 дней, потом добавить сахар по вкусу). Побеги ежевики очень колючи, берегитесь!

Жимолость лесная

Сросшиеся (по две штучки) ягодки жимолости ядовиты, это надо понимать, поскольку они обычно очень привлекают детей.

Фото: instagram.com/irrra872

Вороний глаз

Четыре листочка «крестом», а посередине сочная ягода — нет, это не черника, это смертельно опасная ягода, виновница массы смертей и отравлений.

Крушина

Похожее на черемуху растение. В зрелом состоянии плоды сине-черные. Вызывают расстройство желудка и сильные боли в кишечнике.

Белладонна

Все в этом красивом растении ядовито, слава у него плохая — по преданиям, именно из красавки делали зелье ведьмы. Пары ягод белладонны достаточно для того, чтобы убить ребенка, будьте осторожны, ведь ее продолжают сажать на садовых участках! Поразительно, но чаще всего красавицу путают с... вишней! Ничего общего, но одиночные ягоды белладонны правда похожи на сочную вишенку.

Ландыш

Ярко-оранжевые, а иногда желтоватые ягоды ландыша очень активны: они ускоряют работу сердца так, что это становится опасным для жизни.

Фото: Рexels / Michael Burrows

Бирючина

Ягоды популярного растения для зеленых изгородей вызывают расстройство желудка и опасны для детей. Выглядят очень привлекательно, что повышает их опасность.

Белокрыльник

Красивое болотное растение, очень эффектное. После цветения в початке появляются ярко-красные ягоды, позже соцветие падает в воду и отмирает. Корень и семена содержат алкалоиды. Увы, ягоды внешне так привлекательны, что ими травятся в основном дети.

ЧЕРЕМУХА ИЛИ КРУШИНА

Два огромных дерева издалека кажутся абсолютно одинаковыми, да и вблизи не слишком внимательный человек отличий сразу не заметит. А ягоды — так просто почти один в один! Но черемуха — лакомство, а крушина... Как быть, попробовать? Не спешите. Сначала сорвите листочек и потрите его в руках. У черемухи растертый лист имеет очень специфический запах, у крушины же просто пахнет зеленью.

Сравните листья: у черемухи они пильчатые, а у крушины — цельнокрайные. А теперь попробуйте сломать веточку дерева. Она тут же треснула? Это крушина. Вы ощутили сопротивление, ветка проявила упорство и удивительную гибкость? Это черемуха.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— Раньше я малину и землянику и морозила, и перетирала с сахаром, держала их потом в холодильнике, и варенье варила. Сейчас домашние полюбили другую «закатку»: чисто перебранные ягоды я размолачиваю блендером в кашу с сахаром, жду, когда сахар полностью растворится и разливаю смесь в небольшие стерильные баночки с винтовыми крышками, которые затем отправляю в морозилку.

Стоит достать такую банку зимой, как весь дом наполняется ароматом лесных ягод.