Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Проект главного архитектора Москвы стал самым знаковым событием Международного фестиваля ландшафтных объектов

Рената Лебедева

Общество
Проект главного архитектора Москвы стал самым знаковым событием Международного фестиваля ландшафтных объектов
Фото: Pixabay

Накануне выходных, 23 июля, открылся XVI фестиваль «Архстояние», на котором главным объектом зрительского внимания стало творчество столичных художников-концептуалистов.

В парке «Никола-Ленивец», который находится в Калужской области, собрана целая коллекция современного искусства. Причем здесь как абстрактные инсталляции, так и жилые павильоны от известных художников, архитекторов и скульпторов.

Каждый год организаторы фестиваля выбирают новую тему. В прошлом году это была «Лень». В этом, шестнадцатом сезоне — «Личное». Объяснение выбору простое — пандемия коронавируса изменила поведение человека, поэтому люди вынуждены больше обращаться к себе, быть в замкнутом пространстве с собой. Вот над тем, какое оно будет, и предложено было поразмышлять потенциальным авторам фестиваля.

Желающих оказалось более чем достаточно — жюри выбирало арт-объекты из 250 заявок со всего мира. В итоге в экспозицию, которая развернулась под открытым небом в большом парке, вошли только концептуальные, порой ироничные, но в то же время глубоко философские и прагматичные работы.

Особое внимание зрителей и жюри фестиваля привлекла работа главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, которую он назвал «Русское идеальное». Это жилой павильон, который представляет собой вытянутую металлическую трубу-цилиндр диаметром 3,5 метра и длиной 12 метров, размещенный на рельефе с перепадом высоты, — конструкция живописной консолью «зависает» посреди леса.

В функциональном плане это полноценный жилой дом со всеми необходимыми коммуникациями. Его гости могут без труда приготовить здесь себе ужин, принять душ и выспаться на удобной кровати. В отделке применяются устойчивые к износу элементы, которые делают архитектуру более разнообразной и интересной.

В его интерьере используется древесина, а прикроватные столики, стулья и кухня изготовлены из металла. Что касается внешнего вида, то в зависимости от света, времени суток и погоды конструкция выглядит по-разному.

— Одной из особенностей проекта является бесшовная облицовка, выполненная из листа нержавеющей стали. Под ней размещается система для отведения барабанного звука дождя, — сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Алексей Добашин, гендиректор концерна, помогавшего воплощать замысел архитектора Кузнецова в жизнь, рассказал, что момент работы над проектом он считает уникальным.

— Я глубоко убежден, что сейчас «балом» правит архитектор. Поэтому с уверенность можно сказать, что «Архстояние» — яркий пример того, когда смелые и оригинальные идеи реализуются возможностями современного промышленно-технологического комплекса, — говорит Добашин.

Другие работы столичных архитекторов, художников и дизайнеров тоже вызывают у зрителей неподдельный интерес и дискуссии.

Например, известный российский художник, график и скульптор Владимир Наседкин представил здесь философский объект-рельеф «Пьяный забор», над которым работал не один год, а победители открытого конкурса на инклюзивный объект для «Архстояния» художник-график Василиса Прокопчук и ITархитектор Евгений Брагин представят на фестивале объект с подвижными стенами из свисающих ветвей «Непроходимая чаща».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы:

— Я хочу показать, что в России можно делать крутые перфекционистские вещи — наше «Русское идеальное» строится не только вокруг идей, но и затрагивает вполне материальные вещи. Убежден, что сегодня качество реализации — самая актуальная повестка из всех возможных. Труба — символ, конечно, ироничный, но в то же время мощный.

Через нее льются наши природные богатства — нефть, газ, и вот пришел русский архитектор, и на русской земле построил Идеальную Трубу. Для меня это очень личное, потому что свои проекты я стараюсь делать максимально идеально.

СПРАВКА

«Архстояние» — ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов, который проходит в парке под открытым небом «Никола-Ленивец» с 2006 года.

Помимо осмотра арт-объектов, участникам фестиваля на пяти сценах предлагается большая музыкальная программа, экспозиции, расширенная образовательная программа, включающая в себя разнообразные мастер-классы, перформансы, лекции и проч.

Читайте также:
фестиваль«Москомархитектура»столичная архитектура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Все мнения
О проекте