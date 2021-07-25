Проект главного архитектора Москвы стал самым знаковым событием Международного фестиваля ландшафтных объектов

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Накануне выходных, 23 июля, открылся XVI фестиваль «Архстояние», на котором главным объектом зрительского внимания стало творчество столичных художников-концептуалистов.

В парке «Никола-Ленивец», который находится в Калужской области, собрана целая коллекция современного искусства. Причем здесь как абстрактные инсталляции, так и жилые павильоны от известных художников, архитекторов и скульпторов.

Каждый год организаторы фестиваля выбирают новую тему. В прошлом году это была «Лень». В этом, шестнадцатом сезоне — «Личное». Объяснение выбору простое — пандемия коронавируса изменила поведение человека, поэтому люди вынуждены больше обращаться к себе, быть в замкнутом пространстве с собой. Вот над тем, какое оно будет, и предложено было поразмышлять потенциальным авторам фестиваля.

Желающих оказалось более чем достаточно — жюри выбирало арт-объекты из 250 заявок со всего мира. В итоге в экспозицию, которая развернулась под открытым небом в большом парке, вошли только концептуальные, порой ироничные, но в то же время глубоко философские и прагматичные работы.

Особое внимание зрителей и жюри фестиваля привлекла работа главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, которую он назвал «Русское идеальное». Это жилой павильон, который представляет собой вытянутую металлическую трубу-цилиндр диаметром 3,5 метра и длиной 12 метров, размещенный на рельефе с перепадом высоты, — конструкция живописной консолью «зависает» посреди леса.

В функциональном плане это полноценный жилой дом со всеми необходимыми коммуникациями. Его гости могут без труда приготовить здесь себе ужин, принять душ и выспаться на удобной кровати. В отделке применяются устойчивые к износу элементы, которые делают архитектуру более разнообразной и интересной.

В его интерьере используется древесина, а прикроватные столики, стулья и кухня изготовлены из металла. Что касается внешнего вида, то в зависимости от света, времени суток и погоды конструкция выглядит по-разному.

— Одной из особенностей проекта является бесшовная облицовка, выполненная из листа нержавеющей стали. Под ней размещается система для отведения барабанного звука дождя, — сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Алексей Добашин, гендиректор концерна, помогавшего воплощать замысел архитектора Кузнецова в жизнь, рассказал, что момент работы над проектом он считает уникальным.

— Я глубоко убежден, что сейчас «балом» правит архитектор. Поэтому с уверенность можно сказать, что «Архстояние» — яркий пример того, когда смелые и оригинальные идеи реализуются возможностями современного промышленно-технологического комплекса, — говорит Добашин.

Другие работы столичных архитекторов, художников и дизайнеров тоже вызывают у зрителей неподдельный интерес и дискуссии.

Например, известный российский художник, график и скульптор Владимир Наседкин представил здесь философский объект-рельеф «Пьяный забор», над которым работал не один год, а победители открытого конкурса на инклюзивный объект для «Архстояния» художник-график Василиса Прокопчук и ITархитектор Евгений Брагин представят на фестивале объект с подвижными стенами из свисающих ветвей «Непроходимая чаща».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы:

— Я хочу показать, что в России можно делать крутые перфекционистские вещи — наше «Русское идеальное» строится не только вокруг идей, но и затрагивает вполне материальные вещи. Убежден, что сегодня качество реализации — самая актуальная повестка из всех возможных. Труба — символ, конечно, ироничный, но в то же время мощный.

Через нее льются наши природные богатства — нефть, газ, и вот пришел русский архитектор, и на русской земле построил Идеальную Трубу. Для меня это очень личное, потому что свои проекты я стараюсь делать максимально идеально.

СПРАВКА

«Архстояние» — ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов, который проходит в парке под открытым небом «Никола-Ленивец» с 2006 года.

Помимо осмотра арт-объектов, участникам фестиваля на пяти сценах предлагается большая музыкальная программа, экспозиции, расширенная образовательная программа, включающая в себя разнообразные мастер-классы, перформансы, лекции и проч.