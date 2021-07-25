Как дезинфицируют спортзалы и оборудование

Сотрудница МЧС Ольга Самсонова дезинфицирует спортзал на улице Теплый Стан / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию физкультурно-оздоровительного комплекса «Солнечный», расположенного на улице Теплый Стан.

В этом районе ФОК пользуется большой популярностью.

— В наш корпус ежедневно приходят более 200 человек, которые занимаются в секциях плавания, гимнастики, синхронного плавания, тхэквондо, в тренажерном зале, — рассказывает начальник аварийно-ремонтного отдела ФОК Николай Колесник. — У нас установлен жесткий пропускной режим: у каждого посетителя измеряем температуру. Кроме того, мы регулярно проводим влажную уборку, протираем поручни, сиденья и другие поверхности. Но все равно решили пригласить спасателей обработать помещение.

Сотрудница Управления МЧС по Юго-Западному административному округу младший сержант внутренней службы Ольга Самсонова надевает защитный костюм, очки, на спину вешает прибор «Жук», в который залито 12 литров дезинфицирующего раствора.

— Он сделан на основе хлора и очень эффективен, — поясняет девушка. — Он полностью уничтожает вредные бактерии, но при этом полностью безопасен для людей. Но надо дождаться, чтобы раствор высох на поверхности.

Мы проходим в бассейн на первом этаже. Ольга Самсонова распыляет жидкость по скамейкам и полу. После переходим к раздевалкам. Спасатель обрабатывает деревянные ящики, куда складывают свои вещи посетители. Потом мы поднимаемся на второй этаж, где расположены два спортивных зала.

— Здесь занимаются гимнастки, — рассказывает начальник аварийно-ремонтного отдела Николай Колесник. — И отрабатывают свои упражнения синхронистки, перед тем как перейти к занятиям в бассейне.

Спасатель Ольга Самсонова дезинфицирует деревянные ручки, скамейки, гимнастические снаряды. Наконец работа на объекте завершена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Крикуненко, начальник управления МЧС России по Юго-Западному административному округу, полковник внутренней службы:

— Наши сотрудники еженедельно проводят дезинфекцию социально значимых объектов: физкультурно-оздоровительных комплексов, библиотек, детских и спортивных уличных площадок. То есть тех объектов, которые ежедневно посещают много людей. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Солнечный» на улице Теплый Стан было обработано дезинфицирующим раствором 1834 квадратных метра территории.