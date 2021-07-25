Что грозит за нелегальную торговлю в переходах

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» провели рейд на железнодорожных объектах. Инспекторы искали нелегальных торговцев. К проверке присоединился корреспондент «Вечерней Москвы».

Встречаемся с инспектором у Курского вокзала. Сегодня наша цель — тоннель к Нижнему Сусальному переулку, проходящий под железнодорожными путями.

— Раньше здесь было много торговцев, но сейчас обстановка лучше благодаря регулярным рейдам, — рассказывает эксперт отдела по незаконной торговле ГКУ «Организатор перевозок» Александр Лапшин.

В конце тоннеля замечаем женщину, торгующую фруктами. Около нее много коробок с товаром — авокадо, ананасы, манго, дыни, лимоны. Инспектор Лапшин узнает торговку: говорит, что уже дважды составлял на нее административные протоколы.

Предприимчивая гражданка тоже мигом узнает проверяющего и тут же начинает «атаку».

— Я сегодня потеряла паспорт, документов при мне нет, протокол составить не сможете, — говорит Людмила Воробьева (фамилия изменена в интересах административного производства).

Однако оправдание не имеет эффекта.

— Придется вызывать полицию для установления вашей личности, — предупреждает Александр Лапшин.

Вскоре появляются полицейские, доставляют нарушительницу в ОВД, где составляют протокол по факту торговли в неположенном месте.

— В первом полугодии контролеры провели более 19 тысяч контрольных мероприятий по выявлению незаконной торговли, — отметил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

ЭТО ЗАКОН

Статья 11.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях «Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест» за первое правонарушение предусматривает наказание для физических лиц от 2500 до 5000 рублей, а за повторное — 5000 руб лей.