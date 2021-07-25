Надеть форму курьера теперь не стыдно

Курьер ресторана Амина Байракова, собирая заказ на доставку, обрабатывает сумку антисептиком / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вакансия курьера стала одной из самых востребованных в пандемию, по данным исследования сервиса по поиску работы. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, почему вырос спрос.

Герои нашего времени

В 2020 году переход на удаленную работу и угроза коронавируса повлияли на повышение спроса на вакансии еще в первый месяц пандемии. Количество новых резюме курьеров в Москве за месяц выросло на 29 процентов, по данным одного из сервисов по поиску работы.

— Курьеры в пандемию действительно обрели особый статус. Их стали называть супергероями, посвящали им стикеры в социальных сетях, устанавливали памятники. Все потому, что они оказались порталом в мир для всех, кто находился на самоизоляции, — рассказала социолог, антрополог, член Экспертного совета при правительстве России Дарья Халтурина.

С начала пандемии и по сей день курьеры выполняют важную социальную роль, доставляя еду, лекарства. Возможность помогать людям и повысила интерес к профессии.

Спрос увеличился уже в первый месяц, а за ним выросло и предложение. Согласно данным сервиса поиска работы, всего за неделю 24–30 марта прошлого года количество вакансий курьеров увеличилось в 7 раз. В марте каждый пятый, кто просматривал вакансии курьеров, откликался на них в чате с соискателем. За первые сутки самоизоляции, с 30 по 31 марта, в России число активных вакансий курьеров выросло в 3 раза, а на следующий день, 1 апреля, количество вакансий увеличилось еще на 5 процентов.

— Весной и летом прошлого года мы наблюдали большой всплеск желающих подработать курьером — тогда многие бизнесы были вынуждены закрыться на месяц, и сотрудники таких компаний рассматривали работу в доставке как способ временно себя занять. В целом для большинства курьеров доставка еды становится временным решением максимум на несколько месяцев или способом подработки в свободное время.

Пандемия позволила обществу посмотреть на работу курьера с другой стороны, и есть повод надеяться, что популярность не снизится, а может, и вырастет. Сервисы доставки активно развиваются, добавляют новые автоматизированные системы в работу с курьерами, а это позволяет сделать процесс отработки заказов более понятным и простым, — рассказал руководитель курьерской службы Евгений Никулин.

Кто скрывается под цветным плащом

Спрос на вакансии курьеров вырос и потому, что люди поняли: такая работа доступна каждому. Но нужно учитывать, что это высокая физическая нагрузка, с которой может справиться далеко не каждый. Согласно данным исследования Центра стратегических разработок, среди доставщиков еды 62 процента — мужчины. 15 процентов из них — иностранцы. Чаще всего можно встретить граждан Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.

А вот что касается женщин-курьеров, практически все они из России. Также исследование показывает, что работа курьером популярна среди молодежи: 38 процентов сотрудников не старше 24 лет. А средний возраст — 29 лет.

— Я думаю, мужчин из среднеазиатских стран гораздо больше, чем 15 процентов. Однако профессия курьера может быть интересна и москвичам. Сама лично знаю такие примеры, когда молодые люди работают на фрилансе, сидят дома. А по вечерам подрабатывают на доставках, — рассказала Дарья Халтурина.

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Среднестатистическим курьером социолог называет мужчину 20 лет, гражданина среднеазиатской страны, без высшего образования. Вторым ярким примером типичного курьера, по мнению Дарьи, можно назвать студентов, которые просто временно подрабатывают.

— Курьер — нестандартная занятость. Я считаю, что в эту профессию редко идут по осознанному выбору. Скорее, это способ заработать деньги, не имея специальной квалификации, — добавила Дарья Халтурина.

Доход

Согласно исследованию Центра стратегических разработок, для 65 процентов курьеров работа в доставке — основной и единственный заработок, даже если такая занятость временная. Для 20 процентов труд в курьерской службе — значимый, но дополнительный источник дохода.

— Доставка еды сегодня — это самый доступный способ найти временную занятость, которая не требует специальных знаний и опыта. Желающему нужно только оформить медицинскую книжку. Итоговый заработок курьера зависит от того, сколько времени он решил уделять работе. Как правило, доставка еды позволяет зарабатывать больше, чем другие варианты низкоквалифицированной работы, — рассказал Евгений Никулин.

В начале пандемии многих привлекли именно такие условия: зарплата курьера действительно напрямую зависит от того, как много человек готов работать. Например, курьеры в зеленых футболках проходят и проезжают в день в среднем от 100 до 150 километров.

Курьеру оплачивается каждый километр на пути от ресторана до клиента. Получается, что общее расстояние делится примерно пополам. Один километр стоит 20 рублей. В день в среднем бывает как минимум 20–25 заказов, а иногда доходит до 40–50. Вдобавок к сумме за пройденные километры, за каждый заказ автокурьеру доплачивают 140 рублей, а пешему доставщику — 120 рублей.

В среднем курьер зарабатывает пять тысяч рублей в будний день, а в выходные — до восьми тысяч рублей. Ежемесячная зарплата — от 80 до 190 тысяч рублей в зависимости от количества отработанных смен. А средней зарплатой в компании называют 120 тысяч руб лей.

— 120 тысяч рублей — это привлекательные цифры. Но у курьеров и смены почти по 12 часов, они постоянно находятся в движении. Я считаю, что физическая активность не должна быть излишней. Ведь это большая нагрузка на организм, что не очень положительно влияет на здоровье, — отметила социолог Дарья Халтурина.

Цифровые технологии

Благодаря приложению клиент и курьер могут вовсе не контактировать. Например, в компаниях придумали формат, когда заказ просто оставляют у двери, а в программе это отображается. Это снижает риски для курьеров и делает работу привлекательнее.

— Доставку еды люди рассматривают просто как заказ услуги через приложение. И эта программа делает всю основную работу, — рассказал социолог Роман Кузнецов. — Получается, что курьеры стали обезличенными, их не воспринимают как людей. Мы не запоминаем имени того, кто вчера нам привез обед, и не помним, как он выглядел.

В одной из крупных курьерских служб отметили, что в основе приложений лежит искусственный интеллект. Он и помогает планировать нагрузку, чтобы курьеры могли больше заработать, и решать другие бизнес-задачи.