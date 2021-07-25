Надеть форму курьера теперь не стыдно
Вакансия курьера стала одной из самых востребованных в пандемию, по данным исследования сервиса по поиску работы. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, почему вырос спрос.
Герои нашего времени
В 2020 году переход на удаленную работу и угроза коронавируса повлияли на повышение спроса на вакансии еще в первый месяц пандемии. Количество новых резюме курьеров в Москве за месяц выросло на 29 процентов, по данным одного из сервисов по поиску работы.
— Курьеры в пандемию действительно обрели особый статус. Их стали называть супергероями, посвящали им стикеры в социальных сетях, устанавливали памятники. Все потому, что они оказались порталом в мир для всех, кто находился на самоизоляции, — рассказала социолог, антрополог, член Экспертного совета при правительстве России Дарья Халтурина.
С начала пандемии и по сей день курьеры выполняют важную социальную роль, доставляя еду, лекарства. Возможность помогать людям и повысила интерес к профессии.
Спрос увеличился уже в первый месяц, а за ним выросло и предложение. Согласно данным сервиса поиска работы, всего за неделю 24–30 марта прошлого года количество вакансий курьеров увеличилось в 7 раз. В марте каждый пятый, кто просматривал вакансии курьеров, откликался на них в чате с соискателем. За первые сутки самоизоляции, с 30 по 31 марта, в России число активных вакансий курьеров выросло в 3 раза, а на следующий день, 1 апреля, количество вакансий увеличилось еще на 5 процентов.
— Весной и летом прошлого года мы наблюдали большой всплеск желающих подработать курьером — тогда многие бизнесы были вынуждены закрыться на месяц, и сотрудники таких компаний рассматривали работу в доставке как способ временно себя занять. В целом для большинства курьеров доставка еды становится временным решением максимум на несколько месяцев или способом подработки в свободное время.
Пандемия позволила обществу посмотреть на работу курьера с другой стороны, и есть повод надеяться, что популярность не снизится, а может, и вырастет. Сервисы доставки активно развиваются, добавляют новые автоматизированные системы в работу с курьерами, а это позволяет сделать процесс отработки заказов более понятным и простым, — рассказал руководитель курьерской службы Евгений Никулин.
Кто скрывается под цветным плащом
Спрос на вакансии курьеров вырос и потому, что люди поняли: такая работа доступна каждому. Но нужно учитывать, что это высокая физическая нагрузка, с которой может справиться далеко не каждый. Согласно данным исследования Центра стратегических разработок, среди доставщиков еды 62 процента — мужчины. 15 процентов из них — иностранцы. Чаще всего можно встретить граждан Киргизии, Узбекистана, Таджикистана.
А вот что касается женщин-курьеров, практически все они из России. Также исследование показывает, что работа курьером популярна среди молодежи: 38 процентов сотрудников не старше 24 лет. А средний возраст — 29 лет.
— Я думаю, мужчин из среднеазиатских стран гораздо больше, чем 15 процентов. Однако профессия курьера может быть интересна и москвичам. Сама лично знаю такие примеры, когда молодые люди работают на фрилансе, сидят дома. А по вечерам подрабатывают на доставках, — рассказала Дарья Халтурина.
Среднестатистическим курьером социолог называет мужчину 20 лет, гражданина среднеазиатской страны, без высшего образования. Вторым ярким примером типичного курьера, по мнению Дарьи, можно назвать студентов, которые просто временно подрабатывают.
— Курьер — нестандартная занятость. Я считаю, что в эту профессию редко идут по осознанному выбору. Скорее, это способ заработать деньги, не имея специальной квалификации, — добавила Дарья Халтурина.
Доход
Согласно исследованию Центра стратегических разработок, для 65 процентов курьеров работа в доставке — основной и единственный заработок, даже если такая занятость временная. Для 20 процентов труд в курьерской службе — значимый, но дополнительный источник дохода.
— Доставка еды сегодня — это самый доступный способ найти временную занятость, которая не требует специальных знаний и опыта. Желающему нужно только оформить медицинскую книжку. Итоговый заработок курьера зависит от того, сколько времени он решил уделять работе. Как правило, доставка еды позволяет зарабатывать больше, чем другие варианты низкоквалифицированной работы, — рассказал Евгений Никулин.
В начале пандемии многих привлекли именно такие условия: зарплата курьера действительно напрямую зависит от того, как много человек готов работать. Например, курьеры в зеленых футболках проходят и проезжают в день в среднем от 100 до 150 километров.
Курьеру оплачивается каждый километр на пути от ресторана до клиента. Получается, что общее расстояние делится примерно пополам. Один километр стоит 20 рублей. В день в среднем бывает как минимум 20–25 заказов, а иногда доходит до 40–50. Вдобавок к сумме за пройденные километры, за каждый заказ автокурьеру доплачивают 140 рублей, а пешему доставщику — 120 рублей.
В среднем курьер зарабатывает пять тысяч рублей в будний день, а в выходные — до восьми тысяч рублей. Ежемесячная зарплата — от 80 до 190 тысяч рублей в зависимости от количества отработанных смен. А средней зарплатой в компании называют 120 тысяч руб лей.
— 120 тысяч рублей — это привлекательные цифры. Но у курьеров и смены почти по 12 часов, они постоянно находятся в движении. Я считаю, что физическая активность не должна быть излишней. Ведь это большая нагрузка на организм, что не очень положительно влияет на здоровье, — отметила социолог Дарья Халтурина.
Цифровые технологии
Благодаря приложению клиент и курьер могут вовсе не контактировать. Например, в компаниях придумали формат, когда заказ просто оставляют у двери, а в программе это отображается. Это снижает риски для курьеров и делает работу привлекательнее.
— Доставку еды люди рассматривают просто как заказ услуги через приложение. И эта программа делает всю основную работу, — рассказал социолог Роман Кузнецов. — Получается, что курьеры стали обезличенными, их не воспринимают как людей. Мы не запоминаем имени того, кто вчера нам привез обед, и не помним, как он выглядел.
В одной из крупных курьерских служб отметили, что в основе приложений лежит искусственный интеллект. Он и помогает планировать нагрузку, чтобы курьеры могли больше заработать, и решать другие бизнес-задачи.