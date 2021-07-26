Меркурий во Льве: чего ждать разным знакам зодиака с 27 июля по 11 августа

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С 27 июля по 11 августа 2021 года планета Меркурий будет находиться во Льве. В астрологии Меркурий — планета интеллекта и общения. Энергия Льва очень величественна, поэтому идеи, рожденные во время транзита Меркурия во Льве, будут грандиозными, масштабными и, возможно, даже откровенно бредовыми — но очень интересными. Об этом «Вечерней Москве» рассказала финалистка «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Кажетта.

— Во время этого астрологического транзита детали не очень важны, по крайней мере, так будет казаться, потому что энергия Льва направлена на общую картину, а не на мелочи. Задача Меркурия во Льве —представлять себе большое будущее и рисовать вдохновляющие картины, а не планировать путь пошагово, — рассказала она.

Кажетта также отметила, что Меркурий в астрологии представляет то, как мы мыслим, поэтому транзит Меркурия во Льве — это время для уверенного, позитивного мышления. Однако Лев — это фиксированный знак, и эта энергия может быть довольно догматичной. Во время этого транзита существует опасность туннельного видения — мы склонны быть высокомерными и думать, что кроме нашего мнения не существует ничего, предупредила ясновидящая.

Меркурий также управляет общением, и, когда он проходит по Льву, коммуникация будет яркой и драматичной. Энергия Льва позволит нам всегда точно знать, как заявить о себе, рассказать историю и как ее продать, поэтому это отличный период для того, чтобы привлечь других к поддержке ваших идей.

Овен

Это прекрасное время для искусства, творчества, танцев, музыки и театра, так что дайте волю своему воображению и наслаждайтесь!

Телец

В этот период вы с удовольствием займетесь генеалогией, ностальгией по прошлому, а также посетите места детства.

Близнецы

Меркурий — ваша правящая планета, Близнецы, и сейчас он проходит через вашу зону общения — так что ваши и без того первоклассные навыки коммуникации сейчас зашкаливают.

Рак

Вы сможете избежать слишком импульсивных трат, даже учитывая энергию знака зодиака Лев, любящего роскошь. Сейчас подходящее время для поиска более выгодных предложений по кредитам, зарплате или страховке, для планирования бюджета.

Лев

Присутствие Меркурия в вашем знаке зодиака усиливает ваши способности к самовыражению, благодаря чему вас действительно трудно не заметить даже в огромной толпе людей!

Дева

Меркурий проходит через вашу зону конфиденциальности, а энергия Льва не отличается стремлением держать все в себе, поэтому риск разболтать или случайно раскрыть лишнюю информацию очень велик.

Весы

Планета Меркурий проходит через вашу социальную зону, поэтому обмен идеями, планами и стратегиями с друзьями и коллегами должен принести отличные результаты.

Скорпион

Думайте о долгосрочной стратегии как для работы, так и для личной жизни. Сейчас речь идет не о повседневной рутине, а о том, чтобы ясно представить, где вы хотите оказаться через пять или десять лет.

Стрелец

Освободите свой разум для решения некоторых важных жизненных вопросов. Меркурий проходит транзитом через вашу зону жизненной философии, поэтому то, какими вопросами вы задаетесь, важнее, чем ответы, которые вы можете получить или не получить. Найдите радость в том, чтобы мыслить нестандартно.

Козерог

Копайте глубже, Козероги. Есть что-то, что вас увлекает, и вы захотите узнать об этом как можно больше. Транзит Меркурия во Льве, безусловно, поможет вам в этом, потому что он активизирует вашу исследовательскую зону. Сейчас не время для поверхностного подхода, поэтому впитывайте как можно больше знаний в выбранной вами области.

Водолей

Транзит Меркурия по вашей любовной зоне привносит вдумчивый подход к романтическим отношениям. Этот астрологический транзит поможет вам эффективнее общаться, ведь иногда вы можете быть немного отстраненными в своих словах.

Рыбы

Это прекрасное время для того, чтобы успеть выполнить просроченные поручения или заняться сложной умственной работой. Во время этого транзита у вас хорошо развит навык управления временем, поэтому вы сможете вместить в свой день больше, чем обычно.