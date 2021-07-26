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Завершается исследование вакцины

Вероника Ушакова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Завершается исследование вакцины
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Тестирование отечественной вакцины «ЭпиВакКорона» завершат осенью 2021 года. Об этом заявили разработчики препарата.

По данным создателей вакцины, в испытании участвовали три тысячи добровольцев старше 18 лет.

— Это нормально, что препарат еще проходит клинические тестирования. С точки зрения медицины в применении этой вакцины никакой проблемы нет. Сейчас пандемия, и препарат просто необходим. Здесь есть социальная проблема. Люди почему-то верят различным слухам. Если бы они вместо этого доверяли только проверенной официальной информации, уже бы намного больше людей вакцинировались ЭпиВакКороной, — рассказала врач-терапевт Ирина Никитина.

По словам разработчиков, вакцина уже получила разрешение на применение для пожилых пациентов. Препарат успешно прошел завершающие стадии открытого клинического исследование среди россиян старше 60 лет.

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