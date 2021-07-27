С Всероссийского фестиваля визуальных искусств все дети уехали домой с подарками

Фото: Екатерина Каледа

В ВДЦ «Орленок» завершился XXV Всероссийский фестиваль визуальных искусств — единственный в своем роде, где в соревновании наравне со взрослыми участвуют и дети. Каждый год они приезжают на форум, чтобы представить свои достижения и обменяться творческими идеями.

В рамках фестиваля проходили различные образовательные и просветительские мероприятия, мастер-классы и показы фильмов. Не обошлось и без подарков!

Все дети — участники форума получили подарки от брендов BY Kids, Forza и SilaPro. Спортивные аксессуары, современные игрушки и разнообразные гаджеты, без которых сейчас, как говорится, никуда: ведь мир не стоит на месте, а темп жизни ускоряется с каждым годом! И здесь мобильные аксессуары — лучшие помощники.

Для детей одного из лагерей «Орленка» — «Солнышко» — были организованы мастер-классы и анимация. Также малыши познакомились со сказочной вселенной супергероев BY и получили подарки: книги, раскраски, творческие наборы, игрушки.

В этом году форум стал юбилейным: ему исполнилось 25 лет. В фестивале приняли участие более двух тысяч детей из разных регионов России, звезды театра, кино и телевидения, режиссеры и художники.

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