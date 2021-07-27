«Хамство меня не задевает»: Прохор Шаляпин — о низкопробных сенсациях и высшем образовании

Фото: Instagram / shalyapin_official

В июле на премии «Мисс красавица Москвы» приз «Голос года — 2021» получил певец Прохор Шаляпин. Он рассказал «Вечерней Москве» о судьбе народной песни и «вымирании» института продюсеров.

— Прохор, вы не боитесь высказывать свое мнение, даже если оно не всегда совпадает с общепринятым?

— Не замечал страха за собой. Хотя, честно говоря, не всегда это идет мне на пользу. Многим ведь не нужна иная точка зрения, особенно если она не совпадает с их мнением, которое они считают единственно верным.

— А хейтеры, которые пишут негативные комментарии в соцсетях, вас задевают?

— Бывает, что и задевают. Я все-таки живой человек. Правда, это случается все реже. Я уже научился не реагировать на хамство и не обращать внимания на откровенное быдло, которым переполнены соцсети. Я уже понимаю, что за счет оскорбления других людей часто самоутверждаются те, кто в жизни ничего достойного из себя не представляет.

— А поклонники часто узнают вас на улицах?

— Периодически. Я ведь пользуюсь и общественным транспортом, особенно метро, когда надо быстрее добраться до нужных мест, а не стоять в пробках. И по магазинам хожу. Сейчас, правда, у нас у всех хорошая защита против узнавания — маски. Но вот недавно меня в МФЦ узнали даже в ней. Я отношусь к этому без раздражения, как к данности. Я все-таки публичный человек.

— На протяжении своей карьеры вы были замечены во многих скандалах. Вы не устали от этого?

— Все скандалы к моей настоящей жизни никакого отношения не имеют. Все это не более чем телевизионные шоу, предназначенные для развлечения публики. Не секрет ведь, что скандальные истории и низкопробные сенсации зачастую привлекательнее для тех, кто смотрит телевизор, чем программы канала «Культура». Но, конечно, хочется, чтобы люди судили обо мне не по этим придуманным историям, а по моему творчеству.

— Российский шоу-бизнес принял вас?

— Шоу-бизнес не принял не только меня, но и огромное количество молодых, талантливых людей, любящих свою культуру и горящих желанием поднимать и продвигать ее на новые недосягаемые высоты. В сегодняшнем шоу-бизнесе не нужна Академия Гнесиных, не нужны хорошие песни, не нужны профессионалы, не нужна любовь к Родине, не нужна наша родная народная культура. Это всего лишь бизнес и шоу. И этим все сказано.

Фото: Instagram / shalyapin_official

— Что делаете, если чувствуете себя одиноким?

— Я не чувствую себя одиноким от слова «совсем». Моя жизнь настолько заполнена различными рабочими мероприятиями — и телевизионными съемками, и выступлениями, что, когда у меня появляется свободное время, я стараюсь вообще никого не впускать в свою жизнь.

— Какие традиционные блюда вы больше всего любите есть и готовить?

— Очень люблю традиционную русскую кухню — борщ, жареную картошку с луком. А еще разную выпечку — пирожки, пироги с яблоками, курагой, корицей, торты разные. Очень люблю сосиски в тесте на «Мосфильме». Какие-то они там особенно вкусные, напоминают школьные детские годы.

— Почему сейчас так мало артистов, поющих народные песни?

— Артистов-народников много. Каждый год только Гнесинка выпускает целый курс народников. И говорить, что у нас не поют, не любят и не слушают народные песни, — неправильно. И поют, и любят, и слушают на необъятных просторах нашей страны, на фестивалях народного творчества, на праздниках. Но по телевидению — нашему, так сказать, самому массовому воспитателю, — народных песен и танцев вы не увидите и не услышите. Там другие приоритеты.

— Высшее образование в современном мире важно?

— Оно необходимо, потому что это не просто «корочки», которые можно купить, а ваши мозги, талант и профессионализм. Можно, конечно, покривлявшись в «ТикТоке», стать популярным без всякого образования и даже неплохо на этом зарабатывать. Но это сиюминутная слава, а миром все-таки правят умные люди. И я очень рад, что у нас в стране огромное количество совсем молодых и талантливых ребят, которые своим умом занимают первые места в мире. Это вот как раз то золото, которое блестит не зря.

— Вы работаете без продюсера и говорите, что он вам по сути не нужен.

— Я прошел этап работы с продюсерами в прошлом и сделал вывод, что тебя будут продвигать, только если у тебя есть спонсоры с большими деньгами. Если за тобой никто могущественный не стоит, то что есть продюсер, что его нет — разницы абсолютно никакой. Да и вообще институт продюсеров у нас уже отмирает за своей ненадобностью.

— А еще вы часто появляетесь в шоу, где нужно перебарывать свои страхи. Вы смелый человек?

— Я обыкновенный человек со своими комплексами, страхами и предубеждениями. И уж точно не любитель экстрима. И сказать, что я прямо-таки храбрец, не могу. Но и трусливо отступать перед опасностью тоже не буду. А экстремальные шоу... Это хорошая проверка на вшивость, как говорится.

— Где вас можно посмотреть, что послушать?

— Вот сейчас я нахожусь во Франции на съемках нового сезона «Форта Боярд» для канала СТС. Думаю, что в результате это будет захватывающее зрелище. Что касается гастрольной деятельности. У меня уже намечено несколько концертов в очень дальних городах нашей страны, но говорить о этом пока преждевременно в связи с коронавирусной обстановкой, которая пока, увы, диктует нам свои правила. И, конечно же, очень хотелось бы участвовать в каких-нибудь творческих проектах.

— Каким вы видите себя через 15 лет? Есть какие-то глобальные цели, к которым стремитесь?

— Знаете, чем старше я становлюсь, тем все больше понимаю — надо ценить каждый день, каждый час жизни, потому что к своим 37 годам я уже потерял огромное количество друзей, ровесников, знакомых, которые покинули этот мир совсем молодыми. Не хочу загадывать, что со мною будет через 15 лет. Хочется, конечно, иметь к этому времени и семью, и детей, и полностью реализовать себя в творчестве. Поживем, как говорится, посмотрим.

Фото: Пресс-служба Пятого канала

ДОСЬЕ

Прохор Шаляпин (Андрей Захаренко) родился 26 ноября 1983 года. Чтобы исполнить мечту бабушки, пошел в музыкальную школу играть на баяне. В 1998 году участвовал в конкурсе «Утренняя звезда», где занял третье место. Шаляпин занял четвертое место в популярном проекте «Фабрика звезд — 6». Снялся в сериале «Жуков». Был ведущим прогноза погоды на НТВ.

Никакого масла

У Прохора Шаляпина есть два продукта, которые он не переносит.

— Терпеть не могу сливочное масло и свинину. Не по каким-то там религиозным соображениям, а просто не люблю с детства, — рассказал певец «Вечерке».

Король мемов

У певца в «Инстаграме» часто появляются мемы и смешные видео на любой вкус. А вот самому Прохору по душе «умный» юмор. Пошлятину он не любит.

Рубаха-парень

Певец на многих концертах выступает в русской народной одежде.

— Я чувствую себя хорошо в любом наряде. Главное, чтобы одежда была удобной и красивой. Хотя бренд тоже имеет значение. А что касается русского народного костюма, очень люблю, он мне идет, но это все-таки форма для творческой работы, а не для обычной жизни, — отметил Шаляпин.

Несовременный

По словам Прохора, многие люди призывают его завести себе канал на видеохостинге YouTube. Но в этом плане он человек несовременный и в отличие от своих коллег появляется там редко. Певец признался, что не боится остаться без внимания и признания аудитории.

Шлагбаум раздора

Недавно певец признался в том, что в доме, где он живет, ведутся войны за парковочные места. Большинство проголосовало за установку шлагбаума. И вроде живи да радуйся свободным местам, но многие оказались против этой затеи. Однажды за машиной Шаляпина «пристроился» его сосед, чтобы проскочить за ним под шлагбаум. Певец, конечно же, поддерживать это не стал и ждал, пока тот отъедет. За что поплатился скандалом и плевком в лицо.

Скажите «сыыыыр»

Прохор многие годы ходил с искусственными зубами. Ровненькими, белоснежными. Голливудская улыбка обошлась тогда певцу в миллион рублей. Но в прошлом году Прохор решил снять их.

— Не хочу больше носить во рту унитаз. Пусть будут свои. Не такие белые, местами кривенькие, — признался тогда певец журналистам. Правда, поклонники до сих пор подозревают Шаляпина в «поддельных зубах». Сам же певец советует комментаторам есть побольше кальция и ухаживать за полостью рта.