Не до любви и советов: Семейный кодекс устроен так, чтобы женщине развестись было выгоднее

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Эксперты Международного аналитического центра поделились результатами последних исследований: оказалось, россияне побили семилетний рекорд по разводам — за первый квартал 2021 года количество выросло на 44 процента, причем в Москве аж на 63 процента. Кто виноват и что делать, порассуждали обозреватели «Вечерней Москвы».

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Никита Миронов, обозреватель:

А чего ж мы разводимся? Женщины так хотят! Большинство разводов — по их инициативе. Это раньше мужа выбирали на всю жизнь, а сейчас — мужик мне нужен, чтобы зачать, не работать в декрете, выплатить ипотеку, отдать кредит за машину... Традиционно церковный вариант «и в горе, и в радости» уже не работает. Замужество теперь — социальный проект. Он может завершиться (ипотека выплачена, ребенок подрос), может не удастся (мужик мало зарабатывает), а сама перспектива жить всю жизнь с одним мужчиной рассматривается все реже.

Одна из причин этого — эмансипация. Еще каких-то 100 лет назад женщина без мужчины была обречена если не на голодную смерть, то на крайне жалкое существование. Сейчас дамы — сами с усами. Мужчина нужен не для выживания, а для повышения уровня жизни. И брак как институт не распался лишь потому, что женщины хотят жить лучше: не убиваться ради лишних рублей на работе, больше тратить, чаще и лучше отдыхать, ездить на приличной машине... Эти блага, как правило, дает мужик.

Стал мало давать или просто надоел? Найду нового! Ну или сама заработаю. А ребенка будет мужик содержать — подам на алименты. И половину квартиры отберу. И машину поделим. Наш Семейный кодекс написан так, что развестись женщине выгодно! Пройдет максимум полвека, и традиционной семьи не будет вовсе. Будет череда коротких сожительств и занудных судебных разбирательств — кто кому и сколько остался после них должен.

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Екатерина Рощина, обозреватель:

Итак, развод перестал быть трагедией, и, конечно, мужики винят в этом эмансипацию. Справедливо, конечно. Именно то, что женщина теперь считает себя не «частью кого-то», а вполне разумной самостоятельной единицей, ведет к тому, что, если в отношениях что-то не так, логично их просто прекратить. Ведь, и это тоже статистические данные, на развод подает в большинстве случаев именно женщина.

Мужчины все же менее склонны драматизировать и, однажды решившись на марш Мендельсона, готовы и потерпеть, если что-то пошло не так. Тем более у мужчин на стороне больше интересов — от друзей и рыбалки до романтических увлечений. А для женщины семья — это самое главное в жизни. Женщина, можно сказать, с детства мечтает о белом платье невесты, о том, чтобы быть самой красивой-любимой-желанной. Как известно, все сказки заканчиваются свадьбой, а вот потом-то и начинаются разочарования. И если раньше «бывшая принцесса» предпочитала помалкивать о проблемах в семье, стараясь угодить супругу, притереться, то сейчас для мужиков ситуация явно вышла из-под контроля.

Да и почему, собственно, женщина должна терпеть и притираться, когда она с мужем живет на равных? Зарабатывает столько же, по хозяйству делает в разы больше. Может сама разрулить все бытовые проблемы, начиная от сакрального «вкрутить лампочку» и заканчивая взятием и выплатой ипотеки… Терпелка закончилась.

И это вовсе не плохо. Ведь сейчас получается, что сохраняются именно те браки, где люди по-настоящему привязаны друг к другу. Несколько лет назад у моей знакомой умер муж, с которым прожила она лет сорок. «Теперь вот только жизнь нормальная и началась», — неожиданно сказала она мне как-то. И действительно — вдовушка стала лучше выглядеть, ходить по театрам и выставкам, как-то повеселела. И вроде брак-то у нее был «не хуже, чем у людей». Но в сухом остатке оказалось, что ничего хорошего в этой «добровольной тюрьме» для женщины этой не было.

Я спросила — а почему же столько лет терпела, не развелась? Она подумала и ответила: «Вместе легче выживать». Может быть, и так, но все-таки хочется жить, причем в любви и доверии.