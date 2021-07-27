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«Земля превратится в пустыню»: Тишковец объяснил, что происходит с климатом

Валентин Звегинцев

Общество
«Земля превратится в пустыню»: Тишковец объяснил, что происходит с климатом
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, почему нет никакого смысла пытаться обуздать природу.

— Евгений, что происходит с погодой? Почему климат такой нервный?

— Самое простое объяснение — глобальное потепление, хотя это и не совсем так. Но в любом случае надо понимать, что мы находимся в конце 11 000-летнего периода, когда заканчивается Ледниковый период. То есть в настоящий момент времени мы с вами находимся на пике, когда пятый год подряд температура на Земле бьет все рекорды. И Россия здесь даже в лидерах. Если темпы потепления в мире составляют 0,17 градуса за каждые 10 лет, то у нас — 0,45, а в Арктической зоне и все 0,86 градуса. Это огромные цифры.

— Получается, дальше будет только хуже? Пора что-то предпринять?

— Изменить климат мы никак не можем. По сравнению с силами природы мы абсолютные ничтожества. И все наши размышления на тему «человек — царь природы» мгновенно опровергаются. Чтобы понимать, насколько велики силы природы, приведу простой пример. Одно грозовое облако диаметром 25 километров высотой 12–13 тысяч метров — это энергетика 50 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму.

— Вы говорите, что мы не можем изменить климат, но ведь нас уверяют, что именно жизнедеятельность человека привела к таким плачевным результатам.

— Это позиция специального комитета ООН. Правда, там 90 процентов чиновников к климатологии не имеют никакого отношения. И считается, что это антропогенный фактор. То есть человечество загадило планету так, что из-за этого меняется климат. Но я с этой точкой зрения не согласен.

— Почему?

— Нас еще в военном училище на курсе физики атмосферы всегда учили, что основным климатообразующим фактором является солнечная активность. На втором месте — вулканическая деятельность. На третьем — изменение температуры Мирового океана, который совершенно не изучен.

«Земля превратится в пустыню»: Тишковец объяснил, что происходит с климатомФото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

— А влияние того самого СО2?

— Все эти разговоры бессмысленны. После серии научных экспериментов удалось вычислить, как менялась погода на Земле за последние несколько тысяч лет. И поверьте, в истории всякое бывало. И намного холоднее, и намного теплее. Но ведь в те времена не было ни такого количества заводов, ни транспорта. То есть в атмосфере не было такого количества углекислого газа, а погода все равно менялась. Еще пример: за прошлый пандемийный год серьезно сократились производство, и выбросы СО2 сократились примерно на 40 процентов. А глобальное потепление никак не приостановилось. Так что все изменения климата — это в первую очередь влияние солнечной активности, а не антропогенный фактор.

— Так все-таки, Евгений, чего нам ждать от погоды в будущем?

— Существует несколько официальных прогнозов. По самому благоприятному сценарию, в результате потепления уровень Мирового океана поднимется на 40 сантиметров, что приведет к серьезным затоплениям. А по самому черному сценарию, примерно через 100 лет Земля превратится в пустыню. Но в это я не верю, поскольку таким прогнозированием занимается ООН, а это сплошная политика. Я считаю, что глобальный климат сейчас начинает постепенно выравниваться. И, как это уже бывало не раз, после глобального потепления обязательно наступит глобальное похолодание. И не стоит пугать людей климатическим апокалипсисом. Надо просто спокойно приспосабливаться к изменениям.

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