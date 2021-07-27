Полетит и без пилота

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерняя Москва» беседует с генеральным конструктором ОКБ «Сухого», создателем отечественных истребителей пятого поколения Михаилом Стрельцом.

В прошлое воскресенье в подмосковсном Жуковском завершился международный авиасалон МАКС-2021. Публике впервые был представлен новейший боевой самолет — легкий тактический истребитель пятого поколения, получивший имя Су-75 Checkmate — в переводе с английского «Шах и мат». Одним из создателей уникальной крылатой машины и является выдающийся российский авиаконструктор Михаил Стрелец.

На выставочном стенде — аппарат, словно сошедший с экранов фантастического фильма. Узкий «интегральной» схемы корпус с острым, чуть приплюснутым носом и темным наплывом фонаря пилотской кабины. Акулий оскал воздухозаборника двигателя, стреловидные крылья, широкий развал хвостовых килей.

Главный конструктор Михаил Стрелец поблагодарил весь многотысячный коллектив конструкторского бюро Сухого, трудившийся над этим рукотворным чудом. Новый легкий тактический истребитель был разработан в инициативном порядке. То есть государственного заказа на такой самолет изначально не было. Он продукт творчества сотрудников бюро.

— Как говорил гениальный конструктор Андрей Туполев, «хорошо летают только красивые самолеты»...

— Я всей душой поддерживаю это мнение.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

— Кстати, а когда мы сможем увидеть Checkmate в полете?

— Первые построенные экземпляры любого нового проекта предназначаются для наземных стендовых испытаний. Они не летают. Именно такой мы привезли на МАКС на этот раз. Но авиакомплекс спроектирован. Мы уже подтвердили его характеристики полным спектром виртуальных испытаний. А первый полет Checkmate запланирован на 2023 год.

— Виртуальные испытания?

— Современный конструктор не только должен быть креативным инженером, но и просто обязан владеть всеми возможностями цифровизации. Самолет Checkmate проектировался с широким применением суперкомпьютерных технологий. Фактически эти ЛТС и Су-57 — первые наши самолеты, которые полностью просчитаны цифровыми методами. Это значительно сократило сроки разработки и стоимость работ. Цена — это тоже очень важный фактор: у Checkmate самая низкая стоимость на рынке относительно самолетов близкого функционала.

— Правда ли, что нашим разработчикам бортового оборудования удалось создать искусственный интеллект, который позволит этому истребителю обходиться вообще без летчика?

— Самолет представляет собой универсальную адаптивную платформу с открытой архитектурой. Возможен выпуск истребителя и в пилотируемом, и в беспилотном исполнении — смотря какой модуль смонтируют на заводе-изготовителе в головной части его фюзеляжа. Причем пилотируемые и беспилотные модификации способны взаимодействовать в сетецентрической боевой системе, то есть работать в небе вместе, в составе одной группы.

ДОСЬЕ

Михаил Стрелец родился в 1973 году. Выпускник Московского авиационного института. Заместитель директора компании «Сухой», ведущий конструктор истребителей пятого поколения Су-57 и Checkmate. Автор научного труда «Влияние конструктивно-технологических параметров планера самолета на его стоимость».