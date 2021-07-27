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Больше начинки — лучше пирог

Никита Миронов  

Общество
Больше начинки — лучше пирог
Фото: Пресс-служба «Аптекарский огород»

Москвичи и гости города голосуют за лучших, на их взгляд, производителей пирогов.

Пока с большим отрывом лидируют столичные пекарни «Любовь Пирогова» и Sasha Bread. Немало голосов у булочных Фокина и компании «МясновЪ ПЕКАРНЯ»

— Крупные хлебозаводы редко связываются с пирогами, потому что этот продукт, во первых, скоропортящийся, а во-вторых, весьма дорогой в логистике, — пояснил технолог хлебного производства Андрей Землянухин. — Для перевозки пирогов нужны закрытые лотки, что резко повышает конечную цену продукта. Поэтому ими занимаются в основном пекарни: испекли — и сразу продали.

Как пояснил эксперт, главное требование к качественным пирогам — начинки должно быть больше, чем теста. Обычно пропорция составляет один к двум, на одну часть теста приходится две части начинки. Такая выпечка получается воздушной, нежной и очень вкусной.

— Второе требование — качественные и натуральные ингредиенты, — пояснил эксперт. — Если это повидло, то уж настоящее, а не джем, сделанный с добавлением пищевой «химии».

Третье требование — четкое соблюдение традиционной рецептуры. — Если пекарь начинает «мудрить » с целью снизить себестоимость продукта — например, не докладывает каких-то ингредиентов, — покупатель всегда это чувствует, и вы клиента просто теряете, — пояснил Андрей Землянухин. — Пироги — очень нежный и «авторский » продукт, он не терпит хитрости.

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