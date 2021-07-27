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Восстановление Новодевичьего монастыря раскроет неизвестные ранее факты об обители

Юлия Панова

Общество
Восстановление Новодевичьего монастыря раскроет неизвестные ранее факты об обители
Реставратор Анастасия Франзи работает над восстановлением алтаря в Смоленском соборе. Это очень большой и древний объект, находящийся на территории Новодевичьего монастыря. Работы в нем продлятся еще около трех лет / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

27 июля на территории Новодевичьего монастыря впервые показали реставрируемые объекты. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала о ходе работ по восстановлению древней живописи.

В Новодевичьем монастыре реставраторов и рабочих, кажется, больше, чем священнослужителей и прихожан. Это не удивительно: несмотря на то что комплексная реставрация началась еще в 2017 году, объем труда все еще огромен. С 2018 по 2019 год воссоздали исторический облик только 18 памятников архитектуры. Сейчас начался второй этап работ.

— Самая древняя постройка на территории обители — Смоленский собор. За это время у археологов и историков накопилось много вопросов, так как центральный памятник Москвы, по сути, до сих пор остается до конца не изученным, — рассказала искусствовед Межобластного научно-реставрационного художественного управления Анна-Мария Макарова.

Поэтому комплексная реставрация была необходима.

— И сейчас, работая над фресками времен Бориса Годунова, мы применяем новейшие технологии и методы. Например, физико-химические исследования. Они открывают не известные ранее факты. Думаю, к концу реставрации перед нами откроются новые страницы истории, — добавила Анна-Мария Макарова.

Сейчас Смоленский собор почти не узнать. Везде строительные леса, по которым от объекта к объекту ходят реставраторы. В их руках кисточки и другие инструменты. Реставратор Анастасия Франзи, например, работает над восстановлением алтаря.

Золотые узоры под ее кистью сияют, несмотря на то что в собор попадает мало солнечного света.

— Это очень кропотливая работа: на один участок может уйти несколько дней, — говорит Анастасия.

Если пройти внутрь, в алтарную часть, то можно увидеть фрагменты древней живописи XVI века.

У художника-реставратора первой категории Анны Валуевой тяжелая работа — в рисунке много слоев, разных вставок и утраченных частей. А в руках у нее ватка для очистки и скальпель. Девушка будто готовится к операции.

— Нас в какой-то степени можно назвать врачами для живописи. Наша задача — раскрыть границы древней живописи, сохранить и укрепить ее, — говорит Анна Валуева. — С помощью инструмента я удаляю лишнюю грязь из трещин.

В Мариинской палате идет работа по восстановлению фрагментов стенописи — монохромных завитков, напоминающих узоры на сундуках или керамике. Будут возвращены на исторические места иконы.

В планах реставраторов до 2023 года восстановить еще 18 объектов ансамбля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Сергина, заместитель директора межобластного научно-реставрационного художественного управления по научной работе:

— Новодевичий монастырь — объект федерального значения, охраняемый ЮНЕСКО. Раньше тут проводили реставрацию, но это проходило кратковременно, без большого изучения памятников архитектуры и искусства. Нас ждет еще около трех лет работ в Смоленском соборе. Это очень большой и непредсказуемый объект. Работать там можно только летом, так как помещения не отапливаются.

ИСТОРИЯ

Московский Богородице-Смоленский Новодевичий ставропигиальный женский монастырь 13 мая 1524 года основал великий князь Василий III. В Смутное время был убежищем царственных персон — жертв борьбы за престол. После Октябрьской революции в 1917–1918 годах монастырь был фактически упразднен до 1944 года. Сейчас находится в ведении Русской православной церкви.

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