«Очнулся — гипс»: пять советских фильмов с реальными производственными травмами

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

С производственной травмой, увы, может столкнуться представитель любой профессии. И актеры — не исключение. Но большинство знаменитостей предпочитают не говорить об этом. Специалисты Московского городского центра условий и охраны труда внимательно пересмотрели классику советского кинематографа, и оказалось, что в некоторых фильмах задокументированы реальные производственные травмы, которые главные герои получили на съемочных площадках.

«Бриллиантовая рука»: неправильная эксплуатация подъемного крана

В фильме есть эпизод: подъемный кран опускает героя Юрия Никулина в автомобиль ЗИС-110, после чего тот бьется головой о крюк. Ничего похожего в сценарии не было. Актер ударился по-настоящему, и именно этот эпизод вошел в фильм.

— Такой инцидент расценивается как микротравма, так как актер не получил серьезных увечий, — комментирует эксперт по охране труда. — Хотя удар о крюк подъемного крана мог нанести серьезную черепно-мозговую травму, и тогда этот случай расценили бы как связанный с производством.

Причина инцидента, убежден специалист, — в небезопасной эксплуатации спецтехники. Вблизи крана, как и рядом с другой строительной техникой, люди должны находиться в защитных касках и соблюдать все меры безопасности, чтобы не удариться головой.

Фото: Бриллиантовая рука, 1968 год

«Мимино»: пренебрежение мерами безопасности на катке

В переводе с грузинского «мимино» означает «сокол». Так друзья называли летчика Валико Мизандари, которого сыграл непревзойденный Вахтанг Кикабидзе. В одной из сцен актер упал на каток и сильно ударился головой, последствием чего стала опухоль, которая едва не стоила актеру жизни. Двумя годами позже ее пришлось удалять хирургическим путем.

— Это серьезный случай производственной травмы, который, к счастью, закончился благополучно, — говорит эксперт по охране труда. — Но факт остается фактом: каток — это место повышенной опасности, где необходимо соблюдать максимальную осторожность и находиться на коньках.

Если же по сценарию коньки не были предусмотрены на съемках, то в таком случае, подчеркивает специалист, режиссерской команде нужно было позаботиться о мерах безопасности. Например, обеспечить скрытое нескользящее покрытие катка на всем пути передвижения актера, а также выдать ему обувь на специальной подошве.

Кадр из фильма «Мимино» (1977)

«12 стульев»: танец с тяжелыми последствиями

Зажигательный танец Андрея Миронова и Любови Полищук навсегда останется визитной карточкой фильма «12 стульев». Но, к сожалению, кадр, где актер роняет Любовь Полищук на каменный пол, окажется роковым для ее здоровья. Актриса должна была приземлиться на матрас, который бы смягчил падение, но его просто забыли положить на пол. В итоге народную любимицу в тяжелом состоянии доставили в больницу. Именно после этой травмы у нее начались серьезные проблемы с позвоночником.

— Это яркий пример травмы с тяжелыми последствиями из-за халатного отношения к безопасной организации работ, — говорит эксперт. — В любом рабочем процессе, даже самом творческом, обязательно нужно провести оценку потенциально опасных рисков, при которых можно получить серьезные травмы. Выявленные риски необходимо предотвратить и свести к минимуму, при этом должен быть назначен ответственный за контроль данных рисков.

кадр из сериала «12 стульев» (1976)

«Мама»: перелом ноги по неосторожности

На съемках фильма «Мама» Людмила Гурченко серьезно травмировала ногу. Несмотря на усилия врачей, которые собирали ее буквально по кусочкам, одна нога актрисы так и осталась короче другой. С тех пор Людмила Гурченко немного прихрамывала. Несчастный случай произошел с ней во время съемки сцены на льду, когда Олег Попов, игравший медведя, нечаянно наступил ей на ногу, и врачи диагностировали открытый перелом.

— В любом рабочем процессе могут быть травмы — как легкие, так и с тяжелыми последствиями, — которые были нанесены по неосторожности, — предупреждает эксперт по охране труда. — Тем не менее случайная природа травмы не означает, что несчастный случай не подлежит расследованию. Наоборот, его необходимо тщательно изучить и принять все меры, чтобы подобное не повторилось.

Кадр из фильма «Мама» (1976)

«Неуловимые мстители»: травмоопасный трюк

Все трюки в «Неуловимых мстителях» актер Владимир Трещалов исполнял сам, без помощи дублеров. В итоге в одном из эпизодов, когда его герой Лютый повисает на стремени скачущей лошади, актер серьезно повредил ногу. После этих съемок Трещалов стал ходить с палочкой.

— Многие актеры часто выполняют опасные трюки самостоятельно, без дублера, — соглашается эксперт. — Но режиссер ответственен за организацию безопасных процессов съемки своего фильма, включая трюки. Чтобы актер не получил серьезных травм, опасные сцены на съемках должны выполнять профессиональные каскадеры.

Минимизировать риски получения актером травмы также можно, если использовать надежную страховку или все-таки изменить сценарий опасной сцены.

— Но самое главное — это то, что все опасные работы должны выполнять профессионалы при наличии специальной квалификации, — подчеркивает эксперт по охране труда. — Это касается не только опасных трюков во время съемки, но и выполнения любых потенциально опасных работ.

Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1967)

КСТАТИ

Моральный вред, причиненный в связи с несчастным случаем на производстве, пострадавшему работнику возмещает работодатель. Размер компенсации определяет суд с учетом требований разумности и справедливости.