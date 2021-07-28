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Топ-10 бизнес-блогеров в «Инстаграме» в 2021 году

Полина Французова

Общество
Топ-10 бизнес-блогеров в «Инстаграме» в 2021 году
Фото: Pixabay

Сервис ADinblog.ru регулярно публикует рейтинги блогеров России в различных категориях. Сегодня резюмируем итоги рейтинга в категории «Предприниматели», а точнее — первую десятку лидеров.

На первом месте блог Димы Хо @dima.xo.ru с 1,8 млн подписчиков.

Дмитрий — успешный предприниматель и отец четырех детей. Он является автором книги «Оптимист», название которой точно отражает его жизненную позицию.

Второе место почетно занимает Araik Galstyan с его 5,6 млн подписчиков.

Владелец международной школы флористического дизайна и первооткрыватель всех цветочных трендов России и мира. Его показы посещают «Мисс мира», а предприниматели из списка Forbes заказывают у него букеты для своих жен.

Почетная бронза отправляется умному блогеру Саше Митрошиной.

2,5 миллиона неравнодушной аудитории поддерживают Сашины проекты. Она является автором книги «Продвижение личных блогов в Инстаграме» и масштабного курса для начинающих блогеров «Инсталогия».

4-е место за Курбаном Омаровым.

3,2 миллиона подписчиков, которые пристально наблюдают за личной жизнью бизнесмена и развитием его проектов. Основной из них — реалити-шоу на Youtube о трансформации личности и мировоззрения героя.

Дима Сыендук замыкает первую пятерку лидеров и врывается в рейтинг с авторскими комиксами на YouTube и магазином для любителей этих ярких неформальных историй.

6-е место занимает мастер диверсификации бизнеса Олег Тиньков. Поразительная история пивовара, ставшего создателем банка «Тинькофф».

7-е место занял блог PRO FINANSY Ольги Гогаладзе. Инстаграм-аккаунт про деньги, а точнее о том, как с ними обращаться, где хранить и как сэкономить.

На 8-м месте расположился Динат Гумеров и его красивая жизнь. Молодой человек мотивирует подписчиков всегда идти к своей мечте и цели и не пасовать перед трудностями. Динат выпускает треки, которые находят мощный отклик у его аудитории.

9-е место занимает Дмитрий Портнягин, бизнесмен, один из первых бизнес-блогеров и создатель закрытого клуба предпринимателей CLUB 500. В своем «Инстаграме» Дмитрий делится с аудиторией бизнес-инсайтами и личным опытом.

Замыкает десятку лидеров Ярослав Андреев. Автор проекта «Дом блогеров» и номинант на премию «Человек года» по версии GQ в категории «Продюсер года».

Десятка лидеров отличается тем, что ее представители транслируют в «Инстаграме» не картинку для красивого и искаженного восприятия, а честную жизнь и события в режиме реального времени.

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