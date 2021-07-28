«Пятерочка» увеличила количество контейнеров для сбора батареек в Москве и Московской области

Фото: Торговая сеть «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» продолжает программу сбора использованных батареек в магазинах Москвы и Московской области. Менее чем за три месяца текущего года количество магазинов, где установлены специальные контейнеры для сбора использованных батареек, увеличилось в 2,5 раза — с 25 до 65 торговых точек.

Сегодня сдать на переработку элементы питания могут жители столицы и многих областных городов, в том числе Балашихи, Реутова, Долгопрудного, Домодедова, Химок, Дмитрова, Подольска, Серпухова, Звенигорода, Мытищ, Истры, Сергиево Посада, Клина и других.

В магазинах торговой сети принимают батарейки любого типа. В дальнейшем их отправляют на переработку на завод группы компаний «Мегаполисресурс». Там применяется наиболее эффективный способ утилизации, благодаря которому наибольшийпроцент материалов марганцево-цинковых батареек снова используется в качестве сырья.

Торговая сеть активно участвует в масштабных экологических мероприятиях и сама выступает инициатором и организатором многих из них. Реализация проектов, направленных на сохранение окружающей среды, одно из важных направлений деятельности компании. Ее экологические инициативы получают широкую поддержку горожан. Такие проекты, по мнению экспертов, формируют полезные привычки у людей, благодаря которым все большее количество жителей столицы и других городов начинают более ответственно относиться к окружающей среде, любить и беречь природу.

— Наша торговая сеть активно поддерживает экологическую повестку и последовательно занимается внедрением зеленых инициатив. Мы получаем большой позитивный отклик на это со стороны гостей. Только за 2020 год мы помогли утилизировать почти тонну старых батареек. Вовлеченность гостей в наши проекты — это важный для нас показатель, и мы намерены далее укреплять и развивать «зеленое» направление и совместными усилиями помогать нашей планете, — рассказал директор по маркетингу торговой сети Михаил Ярцев.

Напоминаем, правильная утилизация отработавших свой срок элементов питания позволяет предотвратить огромный вред окружающей среде. Известно, что во время разложения одна батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли вокруг себя.

Адреса магазинов торговой сети, которые принимают использованные батарейки, можно найти на сайте https://zabota.5ka.ru/.