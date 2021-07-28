Стихия крепко обнимает

Фото из личного архива Алексея Молчанова

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это чемпион мира по фридайвингу Алексей Молчанов.

В июле чемпион Алексей Молчанов вернулся в столицу с Багамских островов, где установил очередной мировой рекорд — задержав дыхание, погрузился на глубину 126 метров. «Вечерка» поговорила с чемпионом о его достижениях и, конечно, о метро.

— Алексей, в чем секрет ваших успехов?

— Думаю, фундамент моих рекордов был заложен еще в детстве. Я считаю, что родители очень сильно влияют на дальнейшие успехи детей. Мои действительно много мне дали. Особенно мама (Наталья Молчанова, самый титулованный фридайвер в мире, «королева фридайвинга». — «МВ»), которая была моим тренером.

Помимо спорта, она дала мне много других полезных знаний и умений. Я занимался музыкой, шахматами, тхэквондо, настольным и большим теннисом. Мама отдавала меня в секции на год-два и смотрела, что мне интереснее. Эта возможность попробовать себя в разных сферах дала отличный опыт, который помог понять, что мне близко, выбирать занятия и хобби по душе, решать, на чем лучше фокусироваться. Заложенная с детства спортивная основа дала мне хорошую технику, координацию, выносливость, которые сейчас помогают ставить рекорды.

— Что чувствуете, спускаясь на глубину?

— Наверное, самое приятное — когда привыкаешь к ощущению давления и начинаешь получать от него удовольствие. Это приходит не сразу, нужны опыт, тренировки, подготовка дыхательной системы. Вода тебя крепко обнимает, даже сжимает. С непривычки может быть не очень комфортно, но когда привыкаешь и начинаешь в этом состоянии расслабляться, — это невероятные ощущения. Это похоже на состояние полета.

Фото из личного архива Алексея Молчанова

— А под землей, в метро, часто бываете?

— Нередко, особенно когда куда-то опаздываю. В этом случае других вариантов, думаю, нет.

— Есть любимая станция?

— Да, это «Площадь Революции». Вообще, я углубился в историю подземки, когда в Москву начали приезжать друзья-иностранцы, прежде о ней не задумывался: ну метро и метро — полезное средство передвижения. А ведь многие его станции действительно очень красивы. Поэтому я изучал их историю, чтобы говорить о подземке уже с гордостью и знанием дела.

— У вас есть забавные истории, связанные с метро?

— Забавное случается нередко, например, задумавшись, сажусь на поезд в противоположную сторону (смеется). Пару раз в год такое бывает — проезжаю две-три станции и понимаю, что еду не туда.

ДОСЬЕ

Алексей Молчанов родился в Волгограде в 1987 году. К сегодняшнему дню он четырнадцатикратный чемпион мира по фридайвингу, президент ассоциации «Федерация фридайвинга». Руководит спортивной школой, носящей имя его матери, непревзойденной чемпионки фридайвинга Натальи Молчановой. Амбассадор фонда «Озеро Байкал».