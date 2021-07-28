Какие перемены ждут представителей знаков зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем обязательно стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе.

Фон месяца — хочется перемен и реализации.

А будут ли? А какие? Друзья, не ждите у моря погоды. Ищите свое направление и заявляйте о себе. Самая трудная и аварийная неделя месяца — с 1 по 8 августа.

Будьте особенно внимательны в эти даты. Ничего в этот период не начинайте. И поездки на этой неделе лучше отложить. Любовь в иллюзиях и на грани — с 7 по 12 августа.

Очаровываемся, влюбляемся, строим планы, но через время, увы, возможны разочарование и смена идеала. Не спешите. 8 августа — встречаем ураганное Новолуние.

Важный день, когда мы заложим программу нашей жизни на ближайший месяц.

С 10 по 24 августа — самый продуктивный период месяца. Отличное время, чтобы запускать дела в рост. Меркурий переходит в знак Девы, а Венера в Весы. Мы трезво оцениваем свои возможности и стремимся к сотрудничеству.

С 19 по 22 августа — дни в преддверии полнолуния, которые будут склонять нас к переменам и независимости. Очень неоднозначный период, так как амбиции будут зашкаливать. Плюс Уран уходит в ретродвижение. Сто раз подумайте, прежде чем менять работу и бросаться в неизведанные дали. Ожидания могут не оправдаться.

Или вы получите не то, что планировали. 22 августа — встречаем второе за год полнолуние в Водолее. Энергии разрывные. Избегайте конфликтов и спешки. С 22 по 27 августа — активизация мошенников и финансовых авантюр. Будьте бдительны. А вот всем представителям творческих профессий легче будет творить и писать шедевры.

Овен

В период с 1 по 14 августа Овны почувствуют вдохновение и будут полны идеями. Огромное желание сразу же воплотить их в жизнь приведет к непониманию и критике окружающих. Поэтому в первой половине месяца Овнам лучше заняться планированием и подготовкой презентации своих проектов. Успехи Овнов не останутся незамеченными и приведут к приятным бонусам от работодателя. К тому же Овны смогут распределить свое время так, что его хватит и на личную жизнь. Период с 18 по 31 августа благоприятен для свиданий, укрепления отношений и семейных мероприятий.

Телец

В начале августа Тельцам стоит тщательно следить за своим здоровьем. Велика вероятность проявления хронических болезней, плохого самочувствия и упадка сил. Тельцам будет сложно сосредоточиться на делах, а это может привести к серьезным ошибками и поспешным решениям. По возможности первую половину месяца Тельцам лучше посвятить отдыху на природе, отправиться в отпуск или хотя бы на пару дней сменить обстановку. Перезагрузка поможет Тельцам вернуться к текущим делам и по-новому взглянуть на сложившуюся ситуацию. Свежий взгляд, скорее всего, выявит сильные и слабые стороны проектов, благодаря чему Тельцы смогут сделать их лучше. Период с 16 по 31 августа — отличное время для благоустройства дома и общения с близкими людьми.

Близнецы

Довольно продуктивный, но при этом неровный месяц. С 1-го по 12-е число Близнецам придется проявить терпение и не торопиться, дела пойдут не по плану. Зато в период с 13 по 30 августа удача будет на стороне Близнецов и принесет им интересные знакомства, яркие впечатления и новые знания. Поездки и путешествия окажутся увлекательными и богатыми на встречи. Близнецы довольно быстро и легко воспользуются полученными знаниями на практике и без проблем добьются целей, заметно потратив намного меньше сил, чем было запланировано.

Фото: Pixabay

Рак

В центре внимания Раков в августе станут финансы и вложения. В первой половине месяца многие Раки почувствуют себя неуверенно и предпочтут перенести важные дела и переговоры на потом. Это неблагоприятный период для заключения договоров, покупки недвижимости и других крупных сделок. Вторая половина месяца наверняка будет более стабильной и успешной. Даже если в делах Раков возникнут проблемы, они смогут быстро и спокойно с ними разобраться. Профессионализм и энтузиазм Раков привлекут к их проектам щедрых спонсоров и надежных партнеров. При этом краткосрочные проекты имеют больше шансов на успех, чем трудоемкие дела на долгую перспективу.

Лев

Август для Львов — один из самых благоприятных месяцев в году. Но в начале августа есть вероятность конфликтов из-за довольно вспыльчивого характера Львов. Возможно, возникнут ситуации, в которых Львы поведут себя резко или проявят грубость. Такое поведение может привести к конфликтам и обидам. Чтобы избежать неприятностей, Львам придется проявить сдержанность и отнестись к окружающим с пониманием и пением. Друзья и близкие, в свою очередь, с радостью помогут Львам в реализации их проектов и вовремя дадут полезный совет или наведут на ценную мысль. В конце августа Львам выпадет шанс проявить себя с лучшей стороны и показать свои проекты на публике. Но при этом у Львов останется время и на личную жизнь. В последние числа месяца у одиноких Львов появится возможность встретить свою вторую половинку.

Дева

В первой половине августа большинство Дев будут чувствовать себя как белки в колесе. Придется заниматься несколькими делами одновременно и в довольно короткий срок исправлять ошибки и доводить до ума сложные проекты. Постоянное напряжение и нервозность могут стать причиной конфликтов и недопонимания. Девы с раздражением будут воспринимать любую критику и вряд ли станут беречь чувства окружающих во время споров. Вероятно, после 12-го числа ситуация изменится. С помощью планирования и режима Девы восстановят силы и с воодушевлением возьмутся за воплощение в жизнь новых идей, которые в скором будущем приведут их к успеху. В конце месяца удача всецело будет на стороне Дев. Это благоприятное время для карьерного роста и оправданного, хорошо просчитанного риска.

Фото: Pixabay

Весы

Это прекрасное время для знакомств, путешествий, саморазвития и учебы. В начале месяца Весы будут много общаться, но могут возникнуть ссоры с окружающими. Ближе к середине месяца проекты и работа, которые требуют нестандартного подхода, принесут финансовую стабильность и удовольствие. Во второй половине августа уверенность в себе и коммуникабельность помогут показать свой профессионализм. Последние числа — благоприятный период для свиданий, романтических встреч и укрепления семейных отношений.

Скорпион

В начале августа Скорпионы столкнутся с преградами, которые отсрочат достижение целей. Придется довольно оперативно решать неожиданные проблемы. Трудолюбие и стрессоустойчивость помогут им уже к 16 августа вернуться к привычному ритму и в полную силу заняться проектами. Вторая половина месяца благоприятна для профессионального роста, деловых встреч и увеличения дохода. Но при выборе партнера для важного проекта Скорпионам стоит взвесить все «за» и «против», иначе вместо дохода им придется разбираться с проблемами и восстанавливать репутацию.

Стрелец

В августе удача будет на стороне многих Стрельцов, но для достижения успеха придется прикладывать усилия. В начале месяца они найдут вдохновение в путешествиях, встречах и свиданиях. Первая половина августа благоприятна для творчества, знакомств, планирования. Во второй половине Стрельцы смогут стать душой любой компании, движущей силой на работе. Убедительность и опыт Стрельцов не вызовут сопротивления и сомнений и, вероятно, помогут им избежать ошибок, которые могли бы серьезно навредить совместному делу.

Фото: Pixabay

Козерог

В первой декаде августа Козерогам стоит уделить особое внимание документам, которые они подписывают. Велика вероятность обмана или ошибок в тексте. Даже небольшие опечатки могут стать причиной бумажной волокиты и проблем с налоговыми органами. Возможно, в первой половине месяца в отношениях с деловыми партнерами возникнет напряженность. Это, скорее всего, произойдет из-за споров о деньгах и финансовом планировании. К середине месяца, вероятно, конфликты удастся уладить, и Козероги в полную силу займутся работой. Конец августа обещает быть спокойным и продуктивным. Но Козерогам не стоит замыкаться только на себе и своем деле, иначе они могут упустить привлекательные предложения и уникальные возможности.

Водолей

Многие Водолеи вспомнят пословицу: «Один в поле не воин». Придется работать в команде или найти надежного партнера. В начале месяца стоит заняться активным поиском и налаживанием отношений с перспективными людьми. Но при этом слишком большой напор и самоуверенность будут только мешать и не вызовут одобрение у окружающих. После 15 августа Водолеи, вероятно, определятся, с кем им комфортно работать, и начнут активно действовать. Если они будут прислушиваться к партнеру, то дела пойдут как по маслу.

Рыбы

Вероятно, в августе Рыбам предстоит много работать. В начале месяца им придется разбираться с делами прошлого и выполнять срочные поручения от руководства, которые отнимут много сил и энергии. Времени на отдых, возможно, будет мало. Усталость и нервозность отрицательно повлияют на здоровье Рыб. Поэтому в первой половине месяца им стоит обратить внимание на свое здоровье и не отмахиваться от сигналов организма о возвращении хронических болезней или возникновении новых. В период с 13 по 31 августа Рыбы почувствуют прилив сил и займутся сложным проектом, который, скорее всего, быстро доведут до конца. Последние числа месяца — отличный период для общения с близкими и друзьями.

Астролог отвечает читателю

Хотите узнать будущее ребенка? Не уверены, стоит ли вкладывать средства в то или иное дело? Пытаетесь понять, кто из поклонников лучше других годится в мужья? «Вечерка» дарит читателям уникальную возможность получить астрологический прогноз по волнующей теме. Дорогие читатели! Свои вопросы присылайте по адресу: astro@vm.ru с пометкой «Гороскопы Алены Прокиной». В письме не забудьте указать точную дату своего рождения (день, месяц, год и место рождения).