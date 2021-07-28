В проекте «Московское долголетие» прошли первые офлайн-занятия

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Проект «Московское долголетие» возобновил работу очных групп на свежем воздухе для москвичей старшего поколения с защитой от COVID–19. Первые занятия по скандинавской ходьбе, зумбе и информационным технологиям прошли на востоке столицы.

Участницы проекта Антонина Тимонина и Галина Козырева в молодости работали на одном предприятии, а потом спустя много лет случайно встретились на занятиях «Московского долголетия». Сейчас участницы планируют активно посещать уличные занятия, чтобы вернуться в привычную физическую форму.

— Мне интересно все: путешествия, спорт, общение… Сложно сидеть дома, — говорит Антонина Ефимовна. — Я счастлива, что сегодня мы наконец-то встретились с преподавателем и знакомыми по проекту.

Во время пандемии у нее не было возможности заниматься онлайн, поэтому она особенно рада возобновлению офлайн–занятий.

— Планирую вплотную заняться именно скандинавской ходьбой, - уточнила Тимонина. — Этот вид спорта для меня — не только отличная реабилитация после тяжелых переломов, но еще и антидепрессант.

А вот Галина Козырева не прерывала занятия в проекте ни на день. Во время самоизоляции она занялась изучением итальянского и французского языков, прошла дистанционный курс по информационным технологиям и научилась использовать все возможности своего гаджета, а также посещала онлайн-экскурсии по миру. Сейчас женщина надеется, что театральная студия, куда она ходила до пандемии, вновь заработает в очном формате, и тогда Козырева сможет продолжить осваивать театральное мастерство.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Офлайн–занятия в рамках проекта «Московское долголетие» проходят на уличных и спортивных площадках, в парках, скверах и во дворах. Анонсы постоянно пополняются на портале mos.ru/age. Чтобы попасть на очные занятия, участникам нужен QR–код, подтверждающий их защиту от коронавируса, в распечатанном или электронном виде. Также с собой нужно взять паспорт или социальную карту москвича, чтобы преподаватели могли сверить персональные данные.

С порядком получения QR–кода можно ознакомиться на портале mos.ru. При необходимости, сотрудники районных центров социального облуживания помогут москвичам старшего возраста получить и распечатать QR–код.

Кстати, онлайн–занятия «Московского долголетия» продолжаются. К ним можно подключиться даже, если участник проекта сейчас находится на даче.