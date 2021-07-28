Мама привита, малыш здоров: как вакцинация влияет на беременность и ее планирование

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На днях Всемирная организация здравоохранения рекомендовала беременным привиться от коронавируса. «Вечерняя Москва» вместе со специалистами разбиралась, как вакцина влияет на зачатие и беременность.

Как правило, будущие родители задумываются о своей защите от различных заболеваний еще до планирования зачатия. Специалисты рекомендуют: посмотрите в своей медкарте, какие прививки вы делали в детстве, что нужно обновить. Но сейчас одной из первых стоит угроза коронавирусной инфекции. Лучший способ защититься — провести вакцинацию за пару месяцев до предполагаемого зачатия.

— На этапе планирования беременности мы можем сократить риски как для будущей мамы, так и для ее будущего ребенка при помощи вакцинации, — говорит биолог Антонина Обласова. — Если у мамы нет иммунитета к инфекции, а риск заразиться есть, то стоит подумать о прививке.

Важно привиться не только будущим родителям, но и их окружению.

— Многих волнует, нужно ли делать отсрочку после прививок до зачатия. Мужчинам это вообще не требуется (никогда не встречала таких рекомендаций), женщинам в большинстве случаев она тоже не нужна, — отмечает биолог. — Но все же лучше перестраховаться — иммунный ответ вырабатывается в среднем через две-четыре недели после введения второй дозы.

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Прививаться можно и во время беременности.

— Никаких оснований предполагать, что беременной или плоду будет нанесен ущерб или что прививка у беременных будет неэффективной, нет, — объясняет Антонина Обласова.

Аллерголог-иммунолог Парвиз Азизов добавляет, что лучше вакцинироваться на сроке 22 недели.

Генетик Светлана Жегулина отмечает, что вакцина — это не лекарство, а иммунобиологический препарат, и его путь в организме предсказуем. Сама вакцина не имеет вредных веществ для мамы и ребенка в утробе.

Если же у женщины есть отвод от вакцинации по другим показаниям, можно создать вокруг нее «кокон»: привиться должно все ее окружение.

КСТАТИ

Гинекологи отмечают: беременным болеть ковидом опасно. Вирус чреват рядом серьезных осложнений, одно из которых — развитие тромбозов, представляющих угрозу и для мамы, и для ребенка. В таком случае подбирают серьезную терапию и следят за кровью.