Игра с мышью

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Домашние питомцы есть у многих. Они нуждаются не только в уютных домиках и вкусной еде, но и в игрушках, с которыми можно порезвиться. Какие безделушки им лучше подходят?

С грызунами хлопот немного: обустроил клетку по всем правилам — подстилка помягче и впитывающая «лишнее», кормушка с поилкой, домик, чтоб прятаться от навязчивых хозяев — и готово!

Хомяк не повиснет на шторах, как кошка, не превратит в лохмотья обои в коридоре, а кролика или крыску не нужно выгуливать по три раза в день, тренируя команду «Ко мне!» Но ошибаются те, кто считает, что с грызунами скучно. С ними тоже можно играть. И даже нужно.

— Грызуны находятся большую часть жизни в клетке, и особенно при одиночном содержании эти животные нуждаются в обогащении их досуга, — поясняет ветеринарный врач-ратолог, заведующая отделением эндоскопической хирургии одного из столичных ветеринарных центров Евгения Милюшкина. — В середине прошлого века проводились исследования, где сравнивали крыс, выросших в «бедной» с точки зрения досуга и игр среде, и тех, кто был окружен игрушками и «спортивными снарядами». Так вот, вторая группа грызунов показывала более высокие интеллектуальные способности и у нее были лучшие показатели в борьбе со стресс-факторами. Поэтому игры и игрушки этим маленьким животным однозначно нужны!

Другое дело, что среди этих маленьких животных есть «товарищи» поспокойнее, а есть общительные весельчаки, у которых лапы так и чешутся поиграть.

Допустим, морские свинки и хомячки больше предпочитают одиночество, шиншиллы и кролики любят понежиться на руках хозяина, мышки и чилийские белки дегу — весельчаки и хулиганы, а крысы — шустрые пытливые существа с интеллектом. И для всех есть подходящие игрушки.

— К разным животным — разные подходы, — говорит Евгения Милюшкина. — Но есть и общие правила. Например, все грызуны от природы — жертвы, поэтому каждому из них будут по душе любые игрушки-укрытия. Домики, норки, навесы. А если укрытие будет еще из высококачественного природного материала и к тому же съедобное, то счастью питомца не будет предела.

По мнению эксперта, абсолютно всем грызунам подойдут пищевые игрушки. Скажем, мячики, наполненные лакомством, с отверстиями в стенках. Катая такой мячик, животное получает вкусняшку.

— Поставьте грызуну в клетку зеркало, — советует ветеринарный врач, — лабиринт из пластиковых труб. Если регулярно менять его «конфигурацию», это будет развивать вашего питомца.

Но, как считает эксперт, необходимо помнить об одном важном моменте: то, что для некоторых грызунов будет приятным развлечением, для других может превратиться в опасный аттракцион. Например, морским свинкам строго противопоказаны беговые шары и колеса, различные «лазательные» снаряды на высоте, так как позвоночник этих грызунов очень чувствителен. А вот хомякам и крысам колеса, турники и жерди на высоте очень полезны.

СПРАВКА

Специфика игрушек для грызунов в том, что питомцу, вздумавшему развлечься, компания не нужна. Погрызть «погрызушку» или размяться в шаре можно и в одиночку. Тем не менее взаимодействовать с этими зверьками тоже возможно.

Хотите поиграть с крысой, купите шарик с колокольчиком внутри. Питомец будет с удовольствием катать его вслед за хозяином. Или найдите в магазине специальный коврик, внутри которого спрятано лакомство. Если скрутить такой коврик в рулон, животное развернет его носиком.