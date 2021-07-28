Берегитесь лета

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Лето-2021 выдалось очень жарким. Поэтому среди главных опасностей, о которых предупреждают врачи, по важности на первом месте стоят качество продуктов и питьевой воды, тепловой удар и солнечные ожоги.

Летом мы часто путешествуем. А значит, питаемся не дома. В итоге резко повышается шанс подхватить ротавирусную инфекцию.

— Это разновидность кишечной инфекции. Причиной заражения могут быть некачественные продукты питания, немытые руки, — рассказывает терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — Если не хотите заболеть, тщательно соблюдайте требования гигиены! Старайтесь не обедать в сомнительных местах. Уж лучше перекусить йогуртом и булочкой, купленными в супермаркете, чем в придорожном кафе. А пить нужно только фильтрованную или кипяченную воду. Либо — питьевую из бутылок.

Есть требования и к одежде. Чтобы не перегреться, надо надеть легкую, светлую одежду, которая отражает солнечные лучи, считает эксперт. Лучше, чтобы одежда закрывала все тело.

Эксперт также советует брать с собою бутылку с водой. А вот покупать в магазине воду из холодильника не нужно.

— Пить ледяную воду в жару — это отличный способ заболеть ангиной, — пояснила Лариса Рувимовна.

С особой осторожностью следует относиться в летний период к купанию в водоемах, считает эксперт.

— Когда вода прогревается и начинается цветение, в ней появляются опасные инфекции, — рассказывает Лариса Алексеева. — Чаще всего они становятся причиной заболеваний, которые поражают желудочно-кишечный тракт и протекают с осложнениями в виде повышения температуры, диареи и тошноты.

Во время отпуска важно иметь с собой «правильную» аптечку.

— В нее желательно положить противовирусные препараты, — пояснила Лариса Алексеева. — Также нужны сорбенты — например, активированный уголь. Ну и, конечно, пробиотики, которые приводят в порядок состояние желудочно-кишечного тракта и повышают иммунитет.

Как пояснила эксперт, в аптечке обязательно должны быть препараты, содержащие бифидобактерии и лактобактерии. Хорошо проявили себя во время профилактики инфекционных болезней отечественные сорбированные пробиотики. Для лечения пищевого отравления, диареи подойдут комплексы с лакто — или же бифидофлорой.

— Пробиотики подавляют действие ротавирусов и гемолитической кишечной палочки, — пояснила эксперт. — К тому же здоровая кишечная микрофлора — это сильный иммунитет.

КСТАТИ

Если водоем, где вы купаетесь, пресный, полон водорослей, то вода, скорее всего, в нем небезопасная.

— Водоросли во время цветения выделяют ядовитые вещества — альготоксины. Это целый ряд ядов разной степени токсичности. Они, попав на кожу, могут вызвать аллергическую реакцию. А если вы такой воды наглотаетесь, то можно тяжело отравиться, — предупреждает кандидат географических наук, член Русского географического общества Сергей Захаров.