Ковид диктует свои правила: новые свадебные тренды этого года

Фото: АГН Москва

Конец лета и начало осени традиционно в России сопровождаются большим количеством свадеб. На Руси свадьбы играли, конечно, не только осенью, но причины особой популярности брачных торжеств именно в это время имеют свои исторические и национальные корни.

Во-первых, жизнь людей, как охарактеризовал то время персонаж Ильфа и Петрова, «эпохи до исторического материализма» была тесно связана с церковными традициями и православным календарем. А во-вторых, с бытовыми нюансами. Россия традиционно считалась сельскохозяйственной страной. А в конце лета и начале осени урожай уже был собран, работы завершались — можно и под венец. И хотя традиции — вещь важная, у нас свои реалии.

События, связанные с пандемией, не могли не отразиться на трендах в свадебной индустрии. Можно выделить основные тенденции последнего времени: с началом распространения коронавируса стали актуальны камерные свадьбы, что вполне объяснимо.

Постепенно уходит в прошлое свадьба с большим количеством друз ей и родственников, которые зачастую на этом мероприятии встречаются в первый и последний раз. Идеальный свадебный день сегодня — это своеобразное продолжение истории встречи пары, рождения любви и семьи.

Особый тренд, который набрал популярность, — это «свадьба для двоих», иначе говоря, свадьба для себя любимых. Какой смысл тратить большие деньги на то, чтобы удивить кого-то или устроить соревнование в роскоши декора и стоимости свадебного платья? Более того, излишняя вычурность сегодня у многих считается дурным вкусом (впрочем, как известно, спорить о вкусах — занятие бесполезное). При выборе свадебной площадки клиенты обращают особое внимание на безопасность, на первый план зачастую выходят повышенные требования соблюдения гигиены и чистоты. Особой популярностью стали пользоваться открытые площадки и летние веранды: почему, объяснять, вероятно, не надо.

На чем можно сэкономить, планируя свадебное торжество в этом году? Вы должны понимать, что треть суммы, которую вы собираетесь потратить, уйдет на аренду зала и банкет. Поэтому следует четко определить количество гостей и сопоставить получившиеся цифры с бюджетом.

А также провести самостоятельный мониторинг и найти зал, аренда которого обойдется вам дешевле. Поскольку приличную долю бюджета съедят наряды для жениха и невесты, можно рассмотреть возможность взять костюм и платье напрокат. Многие свадебные салоны сейчас предоставляют в аренду дизайнерские наряды и украшения, и это позволит прилично сократить расходы.

А вот гнаться за дешевыми обручальными кольцами вряд ли стоит. Если обойтись без лишней романтики и забыть про то, что символизируют эти непременные свадебные атрибуты, не стоит забывать, что ювелирные украшения из золота и драгоценных камней всегда в цене: ну мало ли что... К тому же в некоторых семьях до сих пор существует традиция передавать обручальные кольца по наследству.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вряд ли следует экономить на услугах визажиста и стилиста по прическам. Память об этом дне будет храниться не только в ваших воспоминаниях, но и на фото- и видеокадрах. Смазанный и неаккуратный макияж и неуложенные волосы еще не украсили ни одну невесту.

Соответственно, и услуги хорошего фотографа и оператора лишними не будут.

И все-таки, любовь любовью, но денежки, как говорится, готовь. Но сколько именно — вот в чем вопрос. Сервис одного из российских банков провел исследование и определил среднюю стоимость свадебного торжества в России за первое полугодие этого года. В стоимость были включены услуги свадебных стилистов, фотографов, операторов, стоимость аренды зала, декораций, дизайн и печать пригласительных, услуги тамады и музыкантов, банкет. Выяснилось, что камерная свадьба в Москве из расчета не более чем на 15 гостей (без приглашенных звезд шоу-бизнеса, изысканного меню и одежды от премиальных брендов) обойдется в среднем в 170 тысяч рублей.

В некоторых регионах цифры получились скромнее. Так, в Хабаровске, Владивостоке, Чите и Махачкале можно сыграть свадьбу за 110 тысяч рублей. А самые дорогие торжества по случаю бракосочетания прошли в Магнитогорске и Набережных Челнах. В этих городах затраты составили более 225 тысяч рублей. Исследование коснулось и ближайших планов россиян. Так, 4,5 процента респондентов планируют свадьбу на осень 2021-го и готовы потратить на это около 190 тысяч рублей.

Наибольшее количество желающих торжественно отпраздновать это событие зафиксировано среди жителей Махачкалы.

Для себя любимых

Надежда Лосева ивент-менеджер:

— Я занимаюсь свадебным декором. За период пандемии цены выросли буквально на все, начиная с цветов, заканчивая материалами для свадебных декораций.

Но клиентов при этом не уменьшилось, ведь любовь отложить нельзя, люди вступают в брак, несмотря ни на что. В этом году чаще всего поступают заказы на камерные свадьбы. На профессиональном языке это свадебное торжество количеством до 40 человек. Но есть заказы и на большие свадьбы, хотя их значительно меньше из-за ковидных ограничений. Можно сказать, что это уже не популярный тренд.

Лично мне запомнилась свадьба, которую мы оформляли в прошлом году. Пара заказала торжество на двоих, то есть это была свадьба без гостей. При этом все было на высшем уровне. Молодожены смотрели фильм про свою историю любви, танцевали под приглашенный оркестр, были ведущие церемонии, оператор и фотограф. Хотя должна отметить, что многие люди остаются достаточно консервативными в своих вкусах и пристрастиях. Вот пример. В начале 2020-го я разработала интересную модель цветочного респиратора. Думала, что в период пандемии заказчики заинтересуются этой моделью. Но, увы, никто так и не сделал такой заказ — непривычно же...

Еще одна особенность, которую принесла пандемия, — мы перешли в онлайн, работаем с клиентами в основном дистанционно, с помощью фото и видео обсуждаем декор и площадку.

Фото: Pixabay

Подсластите торжество

Юлия Новикова шоколатье:

— У меня много заказов, в том числе и на свадьбы. Я делаю различные сладкие комплименты для гостей, призы для победителей в конкурсах. Этим летом заказов было меньше, чем весной: это понятно, шоколад же быстро плавится на жаре. Но уже есть клиенты, которые наметили торжества на осень, и, думаю, наши предложения будут пользоваться у них спросом. Цены остались на уровне прошлого года, смысла поднимать их нет, если только это не какието эксклюзивные заказы.

Мне, кстати, запомнился один заказ, сделанный молодоженами. Они заказали на свадьбу четыре шоколадных сердца с подарками внутри. До сих пор не понимаю, почему именно четыре...

Золото твоих волос

Екатерина Бессонова свадебный стилист:

— В сезоне 2021 года для создания образа невесты актуальны естественность и простота и одновременно с этим шик и яркие акценты. На длинных волосах это смотрится потрясающе. Яркий акцент можно сделать, окрасив пряди в модные тона или прикрепив трессы. Лучшей свадебной прической на длинных распущенных волосах станет укладка с боковым пробором. Это вполне самодостаточный вариант, который не нуждается в дополнительных украшениях.

Прямые волосы можно уложить с помощью стайлера, чтобы получились максимально естественные локоны. В сезоне 2021-го это, пожалуй, самый актуальный тренд. Он так востребован и потому, что еще недавно стояла сильная жара и при использовании большого количества средств для укладки волосы могли склеиваться. Также в нынешнем году пользуются популярностью свадебные прически в стиле бохо и греческом стиле. Они придают образу легкость и романтизм. Помимо этого, они отлично сочетаются со свадебной фатой.

Для коротких волос вариантов причесок множество. Это могут быть полюбившиеся многим пляжные локоны, а может быть гладкая голливудская укладка с объемом или без него.

В сочетании с ними отлично смотрятся тиары, заколки и ободки. Особый тренд — винтажные прически: стиль 20–30-х годов прошлого века. По-прежнему в моде собранные волосы с небрежно выпущенными прядями. К радости молодоженов могу сказать, что стоимость услуг сильно изменилась.

ВО ВСЕЙ КРАСЕ

На фотографиях отлично смотрятся голливудские улыбки. Молодоженам советуют перед торжеством посетить стоматолога и отбелить зубы.