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Пермакультура: как обустроить огород так, чтобы он рос сам по себе

Екатерина Головина

Общество
Пермакультура: как обустроить огород так, чтобы он рос сам по себе
Фото: Pixabay

Не сильно понятное русскому уху слово «пермакультура» появилось в лексиконе наших садоводов не так уж и давно — лет этак десять назад, хотя впервые понятие «перманентная агрокультура» (в данном случае — садово-огородное хозяйство с неистощимыми ресурсами) было применено еще в 1911 году американским ученым-аграрием Франклином Кингом, который в свою очередь ссылался на многовековой сельскохозяйственный опыт Китая, Кореи и Японии. В общем, все новое опять оказалось хорошо забытым старым.

У нас идея «ленивого сада», все составляющие которого так сбалансированы, что хозяину особо и делать-то ничего не надо, запала в души и сердца дачников и экофермеров с легкой руки австрийского агроноватора Зеппа Хольцера. Владея 50 гектарами в зоне рискованного земледелия (ферма Хольцера находится в горах на высоте 1300 метров над уровнем моря, где снег в июле или августе — нормальное дело), он лихо собирает урожаи слив, абрикосов, киви, винограда, лимонов и других экзотических для таких условий культур. И это не говоря о всякой полезной огородине и баловстве в виде рододендронов и других капризных цветов. И все это — без грамма химии.

К слову, урожаи у Хольцера столь обильны, что однажды вышли ему боком. Как-то ферму в Краметерхофе посетил студент-дипломник, который в своей работе высчитывал экономические показатели хозяйства. После защиты и публикации к садоводу заявилась налоговая и, оценив обстановку на месте, подняла ему ежегодный оброк аж в десять раз! Но мятежного фермера (за отход от традиционной агротехники в Австрии можно и в тюрьму загреметь) это не остановило. Более того, будучи уверенным, что пермакультура (далее — ПК) может просто завалить планету экологически чистой едой, накормив до отвала как минимум в три раза больше людей, чем живет сейчас на Земле, Хольцер начал активно двигать идею в массы и теперь разъезжает по миру с лекциями и принимает у себя толпы жаждущих перенять ценный агроопыт. Хотя сам лично не устает повторять, что никакой Америки не открывал, а просто внимательно подмечал, как там все устроено в природе.

А в природе, как выяснилось, все устроено довольно мудро: всякая малая букашка, всякая травинка-былинка, всякая зверушка делают свое великое дело, принося пользу всем участникам экосистемы. И задача человека — не бороться с природой, заливая поля удобрениями и пестицидами, постоянно перекапывая почву и вытравливая сорняки и вредителей, а вернуться к позабытому балансу. После обретения которого — о чудо! — и сорняки будут только радовать, и насекомые начнут приносить лишь пользу, и уродоваться на грядках необходимость отпадет.

Пермакультура: как обустроить огород так, чтобы он рос сам по себеФото: Pixabay

По теме ПК изданы уже горы обучающей литературы, поэтому остановимся лишь на наиболее важных ее составляющих. Главное, считают ПК-энтузиасты, — это тщательно изучить имеющийся у вас участок земли и обустроить ландшафт так, чтобы всем его участникам было комфортно там находиться, а почва получила возможность постоянного самовосстановления. В ход идут и устаканивание водного баланса, и сооружение ветрозащитных гряд из растений, и привлечение в сад полезных насекомых, и столь любимые ПК-энтузиастами смешанные посадки. В ПК монокультурность посевов (тут у нас грядка с морковкой, тут — с редиской, а тут — клубника в ряд) считается одним из главных зол: растения при такой посадке развиваются и плодоносят в одно время, требуют одних и тех же питательных веществ, что ведет не только к их конкуренции друг с другом, но и к истощению почвы.

Природа предпочитает смешанные посадки, потому что только так между растениями возникаем симбиоз и они начинают помогать друг другу. Ведь представителям разных видов требуются разные питательные вещества, созревая в разные сроки, они подкармливают друг друга опавшей листвой и отмершими корешками, более того, посаженные в правильном соседстве, они еще и защищают друг друга от вредителей. Именно поэтому на ПК-грядках царит полная дружба народов: картошка растет вперемешку с баклажанами, перец — с базиликом, фасоль — с редиской, лук составляет компанию капусте, свекле и морковке, чеснок — огурцам, бархатцы отгоняют вредителей от клубники, гвоздика помогает в этом же малине и так далее.

Адепты ПК даже ввели в оборот понятие гильдий — сообщества разных растений, почвенных микроорганизмов, насекомых, птиц и животных, которые приносят друг другу пользу, организуясь вокруг одного дерева или куста. Вот как, например, может выглядеть гильдия, выстроенная вокруг яблони.

По периметру кроны и вокруг ствола растут нарциссы и всевозможные луки, отпугивающие грызунов и не подпускающие к дереву сорные травы, которые соперничают с ним за питание и воду. Внутри круга из нарциссов растут окопник, артишок, ревень, клевер и настурция (что-то из этого идет на стол, что-то — срезают и оставляют там же, под яблоней, как компост). Там же торчат зеленые зонтики укропа и фенхеля (куча полезных фитонцидов привлекают опылителей и хищных насекомых, поедающих личинки сверлильщиков и яблоневой плодожорки), а также желтые — тысячелистника.

Помимо лекарственной функции для человека и флоры (тысячелистник отгоняет нежелательных насекомых) он вместе с цикорием, одуванчиком, подорожником и другими способен дотягиваться длинным стержневым корнем до самых дальних залежей минеральных веществ и делится ими с гильдией. Бобовые, воткнутые то там то сям, снабжают всю братию ценным азотом. Добавление в гильдию будлеи, фуксии, книпхофии и/или шалфея привлекает насекомоядных птиц, которые будут искать в коре личинки вредителей.

Пермакультура: как обустроить огород так, чтобы он рос сам по себеФото: Pixabay

За сезон часть этой зеленой массы периодически превращается в компост, становясь прибежищем для целой армии полезных червей, грибов и микроорганизмов, делая почву в буквальном смысле живой и не давая внешним врагам порушить столь прочно выстроенный баланс здоровья. Сложенные неподалеку камни или ветки, а также резервуар с водой или небольшой, на пару кувшинок, прудик привлекают ящериц, лягушек и птиц, которые займутся истреблением слизней, улиток и прочих листогрызущих, решивших тут активно порезвиться. То есть поскольку все части целого работают в симбиозе, ни для одной из них не возникает условий для резкого взрывного роста и превращения во вредителя. В ситуации же «голой» яблони всю эту сложную работу приходится брать на себя человеку: бороться с болезнями, гоняться за вредителями, поливать, удобрять, а кое-где уже и опылять…

Безотходность — еще одна фишка ПК. Сорняки, ботва от собранного урожая, очистки с кухни — все служит удобрением и отправляется не в компостную кучу (которую замаешься ворочать), а сразу в сад, где либо питает основание высоких теплых грядок (еще одна любимица ПК), либо пополняет мульчирующий слой (мульчируют в ПК абсолютно все культуры: в природе нет голой земли, а значит, и в саду ей не место)…

Создать подобие райского ПК-сада можно и на паре соток, и на нескольких метрах. Правда, в случае с окном или балконом систему замкнутого цикла вряд ли получишь, но использовать хотя бы некоторые ее элементы — уже что-то. В общем, было бы желание, а природа подскажет, как надо.

ИСТОКИ

В горном Крыму издревле сооружали чаиры — традиционные сады, которые одновременно были пастбищами, сенокосом и поставщиками дров, представляя собой многоуровневый фитобиогеоценоз. В чаирах деревья росли без всякого ухода, не нуждались в подрезке, поливе, рыхлении, и были абсолютно здоровы. Воду в саду (как правило, ручей) направляли так, чтобы она самотеком орошала все террасы сада. Саженцы брали в основном «дички», на которые прививали сильные неприхотливые сорта. Виноград пускали поверх ствола шелковицы, по той же схеме сажали тыквы и кабачки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Чистякова, организатор первого масштабного ПК-проекта в России:

Пять лет назад у нас с мужем оказалось 2 гектара земли в сплошных неудобьях. Участок в Сергиево-Посадском районе был чуть ли не болотом, летом оно высыхало и превращалось практически в бетон. Местные крутили пальцем у виска: ничего, мол, у вас не вырастет. Обустраивали землю мы по Хольцеру: создали несколько водоемов, высадили ветрозащитную гряду, завели смешанный огород, лесосад… Сегодня мы полностью обеспечиваем себя овощами, фруктами и ягодами. Главное в этой системе — заполнить все природные ниши. Вот к нам приезжают и говорят: «О, у вас пруды. Наверное, комары заедают!» Нет! Ведь у нас есть рыба, земноводные, которые их поедают.

А на то биоразнообразие, которое мы создаем, сами тянутся птицы и насекомые: прилетели утки, высиживают птенцов, чайки, бакланы, журавли, аисты, удоды, которых я только на картинках видела.

Сорняки не выпалываем — на 2 га это нереально, к тому же это аборигенные растения. Задача — сделать так, чтобы семена, которые мы сажаем, стали аборигенными и вытеснили сорняки. Помимо смешанных посадок и мульчирования помогает свой фонд сортовых семян. Поэтому сеем и собираем негибридные семена. Растения из них становятся все здоровее, привыкая к этой земле. У нас растут кизил, виноград, различные орехи... И понимаешь: 2 га — это мало!

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