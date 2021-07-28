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Школьники решали задачи повышенной сложности

Наталья Тростьянская

Общество
Школьники решали задачи повышенной сложности
Российская команда Международной химической олимпиады (слева направо): Тимофей Чаркин, Георгий Жомин, Андрей Тырин и Александр Трофимов — решила все конкурсные задания. Теперь можно и выдохнуть. Результаты олимпиады объявят 2 августа во время церемонии закрытия соревнований / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

28 июля прошел основной этап 53-й Международной химической олимпиады (МХО). В составе сборной России выступили трое московских школьников.

В этом году международные соревнования по химии должны были проходить в Токио, столице Японии, но из-за коронавируса проводятся дистанционно: команды участвуют в состязаниях в режиме онлайн. При этом, как и в прошлом году, по решению оргкомитета МХО практический тур отменили, оставив только теоретический. Комплект из девяти химических задач составил 80 листов.

— На Международной олимпиаде все приходится делать на рефлексах, времени думать просто нет, — говорит старший преподаватель химического факультета МГУ Александр Белов, один из тренеров нашей сборной. — Надо решать быстро и при этом следить, чтобы не было глупых ошибок: попадать на клавиши на калькуляторе, проверять на адекватность ответы...

Ребята из сборной России решали задачи по химии в специально оборудованном кабинете на базе московского Центра педагогического мастерства. На выполнение всех заданий у них было пять часов. В среднем на одну задачу они могли потратить 30–35 минут.

— Чтобы справиться, школьники должны неплохо знать вузовский курс химии, — говорит еще один тренер сборной Леонид Ромашов, научный сотрудник Института органической химии РАН. — Но у нас сильная команда: ребята прошли серьезный многоступенчатый отбор.

По правилам, в каждой команде должно быть четыре участника. Состав нашей сборной определился по итогам двухнедельных учебно-тренировочных сборов, которые прошли в июне. За места в команде боролись больше 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии. Ребята решали сложнейшие задачи по основным разделам химии, включая физическую и органическую. В финале сборов прошла теоретическая олимпиада, победители которой и получили право представлять Россию на международных соревнованиях.

В состав национальной сборной вошли Александр Трофимов из Екатеринбурга и трое москвичей: Андрей Тырин из школы № 1329, Георгий Жомин из школы № 1568 имени Пабло Неруды и Тимофей Чаркин из школы «Летово». К слову, все они в этом году уже завоевали медали на 55-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии: на четверых у них три золота и одно серебро.

— Самым сложным оказались эмоциональная нагрузка и отсутствие времени: нужно было постоянно решать, решать, нельзя было остановиться и подумать, в отличие, например, от Всероссийской олимпиады, — поделился впечатлениями Георгий Жомин.

По его словам, подготовка к МХО была гораздо сложнее самой олимпиады. Школьник хотел попасть на нее последние три года, и вот наконец его мечта сбылась.

— После школы планирую пойти в науку, — сказал Георгий. — Хочется открывать законы, которые могут стать хорошим подспорьем для развития высоких технологий.

Итоги Международной химической олимпиады подведут к понедельнику. Имена обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей назовут 2 августа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Еремин, руководитель сборной России по химии, профессор химического факультета МГУ:

— Олимпиада была довольно сложная. Если предложить эти задания выполнить хорошему профессору университета, то он решит меньше половины. Потому что это олимпиада по всем разделам химии, а профессора — они все-таки узкие специалисты. Но ребята очень хорошо подготовились. Поэтому надеемся на золотые медали, но загадывать не будем — плохая примета.

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