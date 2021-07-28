Ненужные вещи обретают новых хозяев

Координатор благотворительных программ фонда «Второе дыхание» Юлия Селезнева рассказывает про этапы переработки текстиля / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Фонд «Второе дыхание» помогает москвичам найти новых хозяев для ненужной одежды. 28 июля, в среду, юнкор «Вечерней Москвы» посетила экскурсию и узнала, какой путь проходят пожертвованные благотворителями вещи.

Одежда, которая попадает в белые контейнеры с розовой надписью «Второе дыхание», проделывает долгий путь в поиске нового хозяина. Первая точка ее путешествия — склад фонда. Туда мы отправляемся в сопровождении координатора благотворительных программ Юлии Селезневой.

От пола до потолка склад наполнен огромными белыми мешками. Сейчас тут находится около 40 тонн вещей, часть из них ждет сортировка. На сортировочном пункте работают две команды. Одна делит одежду на несколько категорий: благотворительность, ветошь — она идет на переработку. Часть направляют в магазин на продажу.

Другая команда работает с отсортированными на благотворительность вещами. Каждый из четырех сотрудников в день успевает разобрать около 350 килограммов вещей.

— Есть пять базовых направлений: одежда региональным партнерам, бездомным, в приюты для животных, ветошь и мусор. Так, куртки можно использовать для утепления вольеров приютских животных, а полотенца и одеяла — в качестве подстилок, — объясняет сортировщица Алина Шапочкина.

Партнеры у организации есть в 20 регионах. Это центры социального обеспечения населения, храмы, другие благотворительные фонды. Часть одежды отправляют им. Это вещи в хорошем состоянии, которые позволяют нуждающимся сохранить деньги на другие необходимые цели.

Сложнее обстоит ситуация с помощью бездомным: большинство передаваемой одежды — женская. Поэтому получение мужских вещей особенно актуально. То, что нельзя ни носить, ни переработать, отправляется в приюты для животных. У фонда также есть свой Центр гуманитарной помощи, где одежду могут получить многодетные семьи, социально незащищенные слои населения. Проводятся и собственные мероприятия, как, например, «День красоты» для сотрудниц домов престарелых и психоневрологических интернатов, куда специально отбирают вещи, приглашают стилистов и визажистов.

— Мы сотрудничали с одним футбольным клубом. Осталось много вещей, которые больше не могли идти на продажу. Мы их передали школам, где учатся ребята с особенностями здоровья — тем, кто в этом действительно нуждался, — рассказал операционный директор фонда Александр Македонский.

КАК ПОМОЧЬ

Контейнеры благотворительного фонда можно найти в организациях-партнерах — магазинах, торговых центрах, в общественных пространствах. Карта их размещения есть на сайте «Второго дыхания».

А еще можно оставить заявку на вывоз вещей прямо из дома или самостоятельно доставить ненужную одежду на склад. Перед тем как нести сдавать вещи, их необходимо подготовить: постирать и упаковать в пакет.