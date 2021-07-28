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Столичное предприятие поделилось успешным опытом ликвидации отходов

Никита Миронов  

Общество
Столичное предприятие поделилось успешным опытом ликвидации отходов
Фото: Сергей Шинов

На Московском НПЗ прошло выездное заседание общественного совета Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Оно было посвящено успешному опыту предприятия в ликвидации отходов прошлых лет. Участники делегации высоко оценили проекты комплексной модернизации завода.

Завод с 2011 года продолжает программу комплексной экологической модернизации. За это время убрали все отходы прошлых лет: ликвидированы пруды-отстойники, демонтированы старые очистные сооружения. В результате освобождено порядка 15 гектаров земель и проведена рекультивация грунтов. На высвободившейся территории построены инновационные биологические очистные сооружения «Биосфера», которые позволили добиться степени очистки воды на уровне 99,9 процента и перевести предприятие на практически замкнутый цикл водопотребления. Благодаря выполненным мероприятиям завод за 10 лет сократил воздействие на окружающую среду на 75 процентов.

— Завод — яркий пример того, как в короткий срок предприятие может своими силами результативно решить вопрос с ликвидацией отходов, накопленных в предыдущие периоды, и перейти на современные технологии. Самый важный эффект — улучшение качества воздуха, которое фиксируется на предприятии и в соседних жилых районах, — подчеркнул член общественного совета Росприроднадзора Элмурод Расулмухамедов.

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