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Москвичка — о коробке «С заботой о здоровье»: Положили все самое нужное

Полина Владимирова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Москвичка — о коробке «С заботой о здоровье»: Положили все самое нужное
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Москвичи старше 65 лет, которые с 23 июня по 1 октября сделают прививку от коронавируса первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить от города подарок — коробку «С заботой о здоровье». Пенсионерка Зоя Климова рассказала «Вечерней Москве», чем он для нее оказался полезен.

Зое Леонидовне 75 лет. Большую часть жизни она проработала медицинской сестрой в стоматологии. С самого начала пандемии москвичка понимала, как важно соблюдать все меры безопасности, но, к сожалению, болезнь не обошла ее стороной. Зоя Леонидовна переболела коронавирусом в декабре прошлого года.

— Было нелегко, даже попала в больницу, — вспоминает она. — И больше вот так болеть не хочу. Тем более сейчас появились новые штаммы. Чтобы обезопасить себя, свою семью, надо обязательно привиться. Всем советую!

Сама она сделала прививку, как только в ее организме количество антител, приобретенных после болезни, уменьшилось.

— Я совершенно не боялась делать прививку, — говорит Зоя Леонидовна. — Сама медик и все понимаю, регулярно делаю прививки от гриппа. Поэтому, когда появилась возможность пройти вакцинацию от коронавируса, сразу же решилась.

Второй этап вакцинации она прошла 18 июля. А потом в филиале «Лефортово» территориального центра социального обслуживания «Южнопортовый» получила подарочный набор «С заботой о здоровье».

— Узнала от знакомых про «добрую коробку», решила взять — почему бы и нет? — рассуждает Климова. — Но эта акция никак не повлияла на мое решение о вакцинации — просто совпало по датам.

Москвичка — о коробке «С заботой о здоровье»: Положили все самое нужноеФото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В коробке, по словам пенсионерки, лежат действительно нужные вещи, которыми многие пользуются каждый день. И получить их в подарок — приятно вдвойне.

— Как медик могу сказать: набор собран хорошо, действительно с большой заботой, — дает свою независимую оценку Зоя Леонидовна. — В коробку положили, например, прибор для измерения давления. Правда, у меня точно такой уже есть — дочка купила, но ничего страшного, пусть будет два. Один возьму на дачу, чтобы не возить тонометр туда-сюда. Или вот пульсоксиметр. Его можно использовать при признаках легочных заболеваний, в том числе пневмонии. Да и просто людям старшего поколения важно время от времени проверять уровень кислорода в крови.

Москвичка считает, что «добрая коробка» — своего рода стандарт того, что должно быть у каждого пенсионера, который следит за своим здоровьем.

— Для меня важно продолжать жить активной жизнью: общаться с родственниками и друзьями, помогать детям с внуками, ездить на дачу, — перечисляет Зоя Леонидовна. — Когда прививка сделана — все это можно себе позволить. Однако стойкий иммунитет от коронавирусной инфекции сразу после вакцинации не появится, должно пройти какое-то время, поэтому нужно продолжать оберегать себя: носить маски и перчатки, пользоваться антисептиками. Будьте внимательнее к себе и своему здоровью, несмотря на прививку.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОРОБКУ

Позвоните по телефону 8 (495) 870-44-44 и сообщите, что вы стали обладателем сертификата о вакцинации от коронавируса. Оператор кол-центра сообщит дату, время и место, где вы сможете забрать подарок. Сейчас коробки выдают в Гостином Дворе, а также в 119 пунктах вакцинации, открытых на базе поликлиник города. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации (или QR-код, который можно предъявить как в бумажном, так и в электронном виде), а также сертификат на подарочный набор, его выдают в пунктах вакцинации после введения второго компонента вакцины.

КСТАТИ

В Москве открыты более 300 прививочных пунктов. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва», во флагманских офисах «Мои документы», торговых центрах и других популярных общественных местах, среди которых Гостиный Двор, где развернут один из крупнейших в Европе прививочных пунктов. В сутки здесь могут вакцинироваться более 7 тысячи человек.

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