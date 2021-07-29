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Почему москвичи стали экономить на свиданиях

Юлия Панова

Общество
Почему москвичи стали экономить на свиданиях
Фото: Pixabay

На днях эксперты популярного приложения для знакомств провели опрос и выяснили, что россияне готовы потратить на первом свидании до 1700 рублей. «Вечерняя Москва» узнала, как уложиться в такую сумму и кто должен платить.

Времена, когда первые свидания проходили в дорогих ресторанах, постепенно уходят. Сейчас «выкидывать» большие суммы, чтобы впечатлить партнера, уже не в тренде.

— Многие предпочитают провести свидание в парке или в кофейне, — рассказывает «Вечерке» бренд-директор приложения для знакомств Олеся Нестерова. — Отсюда и такая небольшая «цена» за личное знакомство. Гулять на природе можно бесплатно, а кофе и десерт в кофейне стоят около тысячи рублей на двоих. Еще и деньги на такси останутся.

Онлайн-свидания, по словам эксперта, сейчас не так популярны. Сложно полноценно провести встречу по видеосвязи, но составить первое впечатление о человеке и решить, стоит ли игра свеч, вполне реально.

Мнения о том, кто платит за свидание, разделились.

— Женщины готовы оплатить счет пополам, чтобы не чувствовать себя обязанными мужчине. Сами же парни в основном берут траты на себя. Но не откажут девушке, если та захочет заплатить за себя сама, — отмечает Нестерова.

А вот в Англии, например, первое свидание всегда оплачивает парень. А в следующие разы влюбленные делят счет пополам. Кстати, встречи чаще всего назначают в рабочие дни.

Пятничный вечер англичане чаще проводят в баре с друзьями. А в Германии девушки «рулят» свиданиями — приглашают парней сами и решают, где пройдет их встреча.

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Провести свидание в Москве на 1700 рублей можно разнообразно. Погуляйте по зоопарку, полакомившись сладкой ватой, пригласите девушку в театр или музей или покатайтесь на лодке по озеру с чаем в термосе и заранее приготовленными бутербродами. Креативность в этом деле сыграет вам на руку.

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