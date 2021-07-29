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Кино и уединенный столик в ресторане

Мария Маслова

Общество
Кино и уединенный столик в ресторане
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Из-за страха перед пандемией многие до сих пор боятся проводить время в людных местах. Социальный психолог Ольга Малиновская рассказала «Вечерняя Москва», как возвратиться к свиданиям вживую.

— Если вы испытываете стресс в публичных местах, объясните это вашему партнеру. Расскажите о своих опасениях и постарайтесь выбрать более уединенное место для свидания, — говорит Ольга.

Как вариант можно выбрать место недалеко от вашего дома, чтобы лишний раз не ехать на общественном транспорте или такси.

— В некоторых ресторанах есть опция заказать столик, отделенный от всех ширмой. Так вы будете чувствовать себя более защищенно, — отмечает психолог.

Не стоит отбрасывать такой вариант, как кинотеатр. Да, узнать больше друг о друге, не мешая другим зрителям, у вас вряд ли получится. Кроме того, обычно в кинотеатрах рассаживают посетителей через несколько сидений друг от друга.

— И если вы выберете фильм, интересный обоим, то это будет еще одной темой для разговора, которая поможет вам сблизиться. Если это ваше первое свидание, то полумрак и относительно уединенная обстановка помогут быстрее избавиться от неловкости. Можно сделать первый шаг и взять за руку партнера или обняться с ним под предлогом того, что вам страшно (если вы пошли на триллер), — советует Ольга.

Но самым действенным способом защититься от болезни остается прививка или высокий уровень антител. Не стесняйтесь спрашивать, вакцинировался ли ваш потенциальный спутник.

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