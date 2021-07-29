Артист Артем Овчаренко: Скучаю по рыбалке

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это заслуженный артист России Артем Овчаренко.

У артистов балета, как и у актеров, практически не бывает выходных. Поэтому премьер Большого театра Артем Овчаренко назначил встречу корреспонденту после вечерней репетиции и поближе к дому.

Небольшой сквер Анны Герман находится на западе столицы. Здесь артист после работы проводит время со своими детьми и женой. Главная достопримечательность места — солнечные часы, по периметру циферблата 12 возвышений с изображениями знаков зодиака. Инсталляция нравится малышам Артема, и время от времени кто-нибудь из них взбирается на один из знаков.

— Это прекрасное уединенное место для прогулок с семьей, — уверен Овчаренко. — Здесь есть и песочницы, и сцена, и спортивная площадка, дочка любит везде играть.

В конце сквера находится еще одна интересная достопримечательность, — круглый дом. Хорошо сфотографировать это необычное архитектурное сооружение можно только с помощью дрона: с земли можно снять только его фасад, который совершенно ординарный, абсолютно ничем не отличающийся от других.

— Недавно здесь поставили новые игровые площадки. Они так понравились моей дочке, бывает, часами на них проводим время, — добавил заслуженный артист.

Перейдя Нежинскую улицу, попадаем в природный заказник «Долина реки Сетунь». В этих заповедных местах можно встретить и белок, и бобров, и даже лисиц.

— В пандемию, когда улицы были пусты, из долины в сквер прибегала живность. Помню, вышел с псом на прогулку, а вдалеке бежит лиса, совсем никого не боится, — делится Артем.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Овчаренко очень любит этот район, потому сюда и перебрался.

— Когда появляется второй ребенок, времени на хобби практически не остается. Единственное развлечение сейчас — ремонт, — с улыбкой рассказывает артист. — Как только он закончится, хочется, как раньше, поехать на рыбалку. Я обожаю сам процесс, особенно с утра, когда тихое озеро, туман и спокойствие.

Перебравшись в Москву, Артем не раз переезжал с места на место. Сначала — театральное общежитие на Садовой-Каретной, потом — съемные квартиры. Но больше всего запомнились Хамовники. Можно сказать, вся его юность прошла там — парк Мандельштама, набережные, за рекой — Парк Горького.

— За годы город сильно изменился, стал очень чистым и безопасным, а когда я только знакомился с Москвой, мне советовали опасаться аферистов, не поднимать денег и ни с кем не разговаривать, иначе могут обокрасть, — с улыбкой вспоминает премьер. — Когда впервые, мне на тот момент было 16, я зашел в метро, даже не мог поверить, что бывает так много людей в одном месте.

Кажущийся опасным большой город не испугал начинающего артиста. И ему даже повезло в тот приезд: в академию хореографии его приняли с одного просмотра. Здесь он и познакомился со своей будущей женой первой солисткой Большого театра Анной Тихомировой. Это время он вспоминает с ностальгией.

— Мы много где путешествуем с гастролями. И когда такой ритм, хочется больше времени уделять семье, — говорит Овчаренко.

ДОСЬЕ

Артем Овчаренко родился 31 декабря 1986 года в Днепропетровске. Пришел в балет в 11 лет. Начальное хореографическое образование получил в Днепропетровской государственной хореографической школе. В 2007 году по окончании МГАХ был принят в труппу Большого театра в кордебалет. В 2013 году ему присвоен высший ранг — премьер. Женат. Двое детей.